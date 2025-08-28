Как уменьшить количество пыли от дрели

Проблему пыли в работе можно решить обычным пластиковым ведром – подойдет даже пустая банка из под краски. Мастер показал, как сделать пылесборник за 10 минут.



Нам все ведро не нужно – берем только дно. Его нужно аккуратно отрезать от ведра и сделать край ровным. Дальше полученную деталь нужно загерметизировать и подготовить для пылесборника.

Делаем 2 отверстия – первое для дрели, а во второе будем подключать пылесос. Оба диаметра можно сделать по размеру трубки от пылесоса. В итоге получится примерно такая конструкция: По внешнему контуру добавляем уплотнитель, чтобы пыль не вылетала. Все , можно пользоваться. Включаем пылесос и начинаем сверлить – пылесос втянет всю пыль, которая появляется со стены .