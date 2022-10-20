Винс Браско: нелегкий путь бодибилдера ростом чуть больше метра

В тренажёрный зал, как правило, ходят здоровенные ребята, и если вы меньше их, то вы скорее проведёте лишний час в постели, чем отправитесь туда. В следующий раз если вас начнут одолевать подобные мысли или же обычная лень, то подумайте о Винсе Браско.
Винс — необычный бодибилдер, родившийся на свет с карликовостью, которой он никогда не позволял останавливать себя
«Когда вес и нагрузка слишком тяжелы для вас. Просто толкайте себя вверх», — пишет Винс.
И тут внезапно все ваши отговорки от походов в тренажёрный зал вдруг стали казаться вам неубедительными.
Винс Браско стал заниматься бодибилдиногом, потому что многие люди с карликовостью страдают от проблем с лишним весом.
Единственная проблема с весом, которую сейчас испытывает Винс, так это вес, который он поднимает.
Винс является превосходным мотиватором как для тех, кто испытывает проблемы с физиологией, так и для обычных людей.
И он полностью заслужил своё прозвище «Mini Hulk» (Мини Халк)
Кажется, с таким прозвищем он сможет уйти довольно далеко, если Marvel конечно не придёт в голову подать на него в суд.
Чтобы прийти к данному состоянию, Винсу пришлось преодолеть тяжёлый путь.
Винс перенёс десять крупных операций, включая последнюю в 2007 году, когда он чуть не умер.
Тем не менее он никогда не падал духом.
И если его спортивная карьера кажется вам недостаточно мотивирующим фактором, то он также полноценно работает пожарным.
Несмотря на карликовость у Винса две успешные карьеры.
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