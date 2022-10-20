Винс Браско: нелегкий путь бодибилдера ростом чуть больше метра

В тренажёрный зал, как правило, ходят здоровенные ребята, и если вы меньше их, то вы скорее проведёте лишний час в постели, чем отправитесь туда. В следующий раз если вас начнут одолевать подобные мысли или же обычная лень, то подумайте о Винсе Браско.







Винс — необычный бодибилдер, родившийся на свет с карликовостью, которой он никогда не позволял останавливать себя







«Когда вес и нагрузка слишком тяжелы для вас. Просто толкайте себя вверх», — пишет Винс.



И тут внезапно все ваши отговорки от походов в тренажёрный зал вдруг стали казаться вам неубедительными.







Винс Браско стал заниматься бодибилдиногом, потому что многие люди с карликовостью страдают от проблем с лишним весом.







Единственная проблема с весом, которую сейчас испытывает Винс, так это вес, который он поднимает.







Винс является превосходным мотиватором как для тех, кто испытывает проблемы с физиологией, так и для обычных людей.



И он полностью заслужил своё прозвище «Mini Hulk» (Мини Халк)







Кажется, с таким прозвищем он сможет уйти довольно далеко, если Marvel конечно не придёт в голову подать на него в суд.



Чтобы прийти к данному состоянию, Винсу пришлось преодолеть тяжёлый путь.







Винс перенёс десять крупных операций, включая последнюю в 2007 году, когда он чуть не умер.

Тем не менее он никогда не падал духом.И если его спортивная карьера кажется вам недостаточно мотивирующим фактором, то он также полноценно работает пожарным.Несмотря на карликовость у Винса две успешные карьеры.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)