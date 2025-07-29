Приёмы, которые делают квартиру старомодной

Можно потратить много денег на ремонт квартиры, но это не дает никакой гарантии, что готовый интерьер получится стильным, удобным и уютным. Если не хотите пожалеть о потраченных средствах, старайтесь еще на берегу отказаться от дизайнерских приемов, перечисленных в нашей статье, ведь они удешевляют интерьер и делают его старомодным.

Прием 1: Много пластика, глянца и хрома

Прием 2: Цветной кухонный гарнитур

Прием 3: Гарнитур без верхних полок

Прием 4: Отсутствие контрастных цветов

Прием 5: Ламинированные двери

Прием 6: Рыжий кирпич

Прием 7: Пустые стены

Стиль хай-тек в хрущевкеВ конце 90-х и начале 2000-х годов был период, когда в моду вошел стиль хай-тек. Тогда многие захотели уйти от классического оформления интерьера в пользу более современного и стильного направления. Для хай-тека было характерно обилие стеклянных, пластиковых, металлические элементов, в также большое количество глянца и хрома. Также при оформлении комнат использовали прямые линии, острые углы. Изначально это было популярно и актуально – всем хотелось добавить в обстановку дерзости, сделать ее более смелой, непохожей на другие. Но со временем тренд устарел, уступив место уютному сканди, элегантной неоклассике, строгомц минимализму и натуральному экостилю.Поэтому советуем отказаться от элементов, свойственных хай-теку, который может состарить ваш интерьер, и обратить внимание на приемы вне времени. Например, еще много лет популярными будут натуральные материалы, приглушенная природная палитра, плавные мягкие линии. Такое пространство гораздо уютнее, чем холодный «пластиковый» интерьер, к тому же оно точно в скором времени не утратит своей актуальности.Выбирайте правильный оттенок зеленогоВ целом, в цветных кухонных фасадах нет ничего плохого, но только если они не каких-нибудь «вырвиглазных» оттенков с глянцевой поверхностью.Салатовый, розовый, оранжевый, лимонный – эти и другие пестрые цвета подходят разве что для расстановки акцентов (и даже в это случае с ними нужно быть осторожными), а вот для оформления гарнитура – нет. Такие кухни можно было встретить в 90-х, но сейчас от них веет старомодностью и безвкусицей. Если вы не хотите, чтобы гарнитур, на который вы потратили много денег, выглядел дешево и нелепо, отдайте предпочтение другой гамме.Хотите ярких оттенков? Нет проблем – обратите внимание на глубокие, насыщенные, природный цвета. Отлично будет смотреться синяя, зеленая, горчичная или терракотовая кухня. А чтобы пространство не получилось слишком пестрым и вычурным, выбирайте нейтральную отделку, текстиль и аксессуары. Обеденная группа может быть черной, белой, деревянной с цветной обивкой – здесь следует ориентироваться на общий стиль интерьера.Совместите открытые полки с верхними шкафчикамиПродолжая тему неактуальных кухонных приемов, следует вспомнить о гарнитуре без верхних полок. Но здесь вопросы не столько к внешнему виду, сколько к практичности и функциональности. Да, такие кухни выглядят более легко и воздушно, не занимают много места и не перегружают пространство, что важно для маленьких комнат. Но где тогда хранить все нужное, если площадь ограничена, а в наличии только нижние шкафчики? Как вариант – установить отдельно буфет для посуды (но это возможно лишь в больших квартирах), или организовать систему хранения на балконе, который примыкает к кухне.Но все же лучше рационально использовать имеющееся пространство, чтобы по максимум задействовать квадратные метры. Установите гарнитур до потолка (антресоли можете сделать прозрачными, чтобы они выглядели не так громоздко), повесьте полки, рейлинги, крючки – сделайте свое рабочее место максимально практичным удобным.Добавьте контрастов и ярких красокДизайн-проект – достаточно редкое явление в ремонте современных квартир. Большинство людей предпочитают справляться своими силами, потому что это дешевле. В результате они выбирают безопасную цветовую гамму (обычно нейтральную), текстиль в тон, мебель из дерева или ДСП в одном оттенке. Нельзя сказать, что интерьер получается некрасивым или безвкусным – просто он безликий, без изюминки.Чтобы избежать такого результата, не бойтесь добавлять контрастов и акцентов. Современный выбор мебели и отделочных материалов позволяет создать обстановку, над которой будто бы работал профессиональный дизайнер. Самый простой и беспроигрышный вариант, который не требует специальных знаний – правило 60/30/10. Благодаря ему интерьер получается в меру спокойным, но при этом глубоким и интересным. Итак, чтобы все получилось, используйте 60% нейтрального основного цвета, 30% дополнительного (он может быть сложным или контрастным) и 10% акцентного.Избегайте резких контрастов. Черно-белая обстановка с красными деталями – это пример морально устаревшего интерьера, который не отличается стилем и оригинальностью. Все, что воспринимается «в лоб» – это антитренд. Лучше использовать разные оттенки одного цвета, вводить дополнительные мягкие тона.Белые двери со стеклянной вставкой выглядят элегантноСейчас во многих проектах дизайнеры отказываются от дверей, но если вы хотите сохранить личное пространство и физически отделить одну комнату от другой, тогда будьте готовы к тому, что придется потратиться. Бюджетные ламинированные двери не только обладают слабыми эксплуатационными свойствами, но также портят интерьер, делают его старомодным. Даже если вы подберете конструкцию в цвет стен, чтобы она сливалась с окружающей обстановкой, дешевый материал сведет на нет все усилия.Выделите на двери отдельную статью своего бюджета, выбирайте качественные модели. Если средств не хватает, тогда отдавайте предпочтение не глянцевым, а матовым изделиям – они смотрятся более стильно и благородно.Рыжий кирпич и обои «под кирпич» неактуальныА еще люстры-пауки, светильники из водопроводных труб и прочие элементы некогда модного индустриального стиля. Наверное, всему виной то, что раньше их использовали чуть ли не в каждом втором проекте, и они настолько сильно приелись, что сейчас считаются антитрендом. Если хотите использовать такие детали в своем интерьере, нужно грамотно вписывать их в другие стили, ведь в моде продуманная эклектика.Что касается именно кирпича, то очищать стены вплоть до кладки или же имитировать его искусственно – не нужно. Обои, декоративные панели и прочие отделочные материалы «под кирпич» уже отжили свое. Если же у вас в квартире изначально были кирпичные стены, и вы никак не планируете их закрывать, просто возьмите банку краски и перекрасьте рыжую поверхность в белую или любую другую, которая подходит под ваш стиль интерьера. Также можно «столкнуть» разные фактуры, например, бархат и бетон, кирпич и кашемир, хрусталь и каменную столешницу. Такие контрасты выглядят эффектно и интересно.Добавьте на стену постеров или фотографийКак понять, что в квартире устаревший интерьер? Просто взгляните на стены. Если они пустые, это первый звоночек. Конечно, когда не знаешь, какой декор впишется в обстановку, проще оставить поверхности пустыми, но выглядит это скучно, блекло и старомодно.Самый простой вариант – повесить на стены постеры, которые по цветовой гамме будут сочетаться с обстановкой. Также уместными будут открытые полки с сувенирами из поездок, деревянное панно, композиция из семейных снимков и пр.