Почему жители СССР делали обивку входных дверей из кожи и дерматина

Обивка дверей дерматином была очень популярна в советский период и считалась достаточно практичным и стильным способом украшения дома. В свою очередь, гвозди с декоративными шляпками, укрепленные по всей поверхности двери, создавали интересные узоры и добавляли нотку элегантности. Однако, если у кого-то были коты, которые могли достичь обивки с обеих сторон двери, то люди сталкивались с большой проблемой. Коты нещадно разрывали это покрытие, и его необходимо было часто менять.
Советский дом / Фото: telegra.ph
Несмотря на это, обивка входных дверей оставалась популярным решением для многих советских семей. Некоторые предпочитали оставлять двери без декора, но в целом такой способ украшения считался обычным и даже необходимым для создания уютной атмосферы в доме. Можно уверенно сказать о том, что обивка дверей дерматином остается ярким воспоминанием из прошлого, которое многие до сих пор вспоминают с ностальгией.
Так давайте же разберемся с вами, почему обивка дверей в советский период была так популярна? Оказывается, что на это есть несколько причин. Первая причина заключается в модных тенденциях того периода. На самом деле, такая мода появилась тогда, когда началась массовая застройка страны. В этот момент начали активно производить различные варианты дверей, но выглядели они не так хорошо, как хотелось бы многим.
Вход в подъезд / Фото: kalaputski.ru
Советские граждане понимали, что все они выполняются по одному шаблону и едва отличается друг от друга. Жильцы решили самостоятельно решить данную проблему. Они обивали дверь с внешней стороны с помощью дерматина или кожи. Такое решение могло показать другим о том, что за ней живут не только люди с фантазией, но и обладают высоким статусом. Ведь не все могли позволить себе купить действительно качественную дверь.
К тому же, дерматин был также легко моющимся и устойчивым к влаге материалом, что делало его идеальным для использования в жилых и общественных помещениях. Также он имел приятный внешний вид и мог быть окрашен в различные цвета, что добавляло интерьеру стильности и эстетичности. Так что с уверенностью можно сказать что, использование дерматина для обивки дверей было практичным и функциональным решением в тех условиях.
Обивать дверь дерматином было модно
Есть и ещё одна причина, по которой дверь обивали этим материалом. Оказывается, что советские граждане переживали за сохранность двери. Ведь давно не секрет, что в стране было не так уж и просто приобрести хорошую продукцию. Иногда для этого нужно было не только иметь много финансовых средств, но и определенные связи.
Вот как выглядит натуральная кожа для обивки двери/ Фото: otlichitpoddelku.ru
К тому же, возле магазинов часто можно было увидеть очереди, которые могли растянуться на несколько десятков метров, а то и больше. И те, кто желал приобрести качественную дверь был не исключением. Несомненно, материал и гвозди можно было купить даже с запасом, и они могли долгие года лежать где-нибудь на чердаке или кладовке. А вот дверь нужно было ещё найти, ведь не все они отличались своим хорошим качеством. Именно поэтому многие жители были вынуждены обивать дверь дополнительным материалом. Они были уверены в том, что так дверь сохранится на долгие года.
Третья причина по которой обивали дверь — это обычная звукоизоляция. Оказывается, что в некоторых домах можно было услышать своих соседей. При этом они могли всего лишь спокойно разговаривать между собой. Причиной этому стало некачественное строительство и возведение зданий. Все дело в том, что когда началась массовая застройка страны, власть решила сэкономить бюджет. Из-за экономии получилось так, что их качество сильно пострадало. Многие жители решили самостоятельно бороться с этой проблемой. Они поняли, что обивка дерматином может поглощать хотя бы половину нежелательных звуков, которые исходят из подъезда. Именно по этой причине многие обивали свою дверь.
Очень важно было, чтобы дома сохранялось тепло / Фото: 24warez.ru
Ну и четвертая причина является самой очевидной. На самом деле кожа и дерматин является хорошим источником теплоизоляции. Не секрет, что в зимний период в квартире могло быть достаточно холодно. Все дело в том, что тепло уходило через щель между дверью. Тогда советские граждане поняли, что дерматин поможет справиться с этой проблемой. Также иногда под дверь укладывался поролон или же другой прочный материал, который мог защитить от холодов.
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