Как правильно обрезать чёрную смородину

Нельзя просто так посадить куст черном смородины и собирать с него каждый год богатый урожай. Если дачник хочет регулярно снимать как можно больше ягод, для этого о кусте придется соответствующим образом позаботиться.







Как это странно не прозвучит, но лучшим «другом» чёрной смородины в этом отношении станет секатор… Все потому, что старее растение всего 5 лет.

Поэтому очень важно «давать дорогу молодым».Обрезать нужно постоянно.Черную смородину настоятельно рекомендуется обрезать один раз в год ранней весной или поздней осенью. Последний вариант среди садоводов считается более предпочтительным. Обрезать кусты летом запрещено, так как в этом случае можно в результате обрезки растение может пострадать от паразитов, болезней или интенсивного сокоточения. Все перечисленное гарантированно ослабит куст перед зимовкой, сократит плодоношение и в перспективе может даже стать причиной гибели черной смородины. При этом для того, чтобы куст получился сильным, обрезать смородину следует не только в правильное время, но и в правильном порядке.Пусть куст будет сильным.«Сильным» считается тот куст черной смородины, который может похвастаться расположением ягод практически по всей длине ветки от самого низа до верхних кончиков. Как получить такой куст? Ответ прост: сделать правильный набор оставшихся в кусте ветвей. Идеальный вариант – оставить 10-15 побегов разного возраста. Из них: 4-5 побега в возрасте до 4 лет, 5-6 побегов двухлетнего возраста, 4-5 побегов однолетнего и наконец 5-6 так называемых «нулевых» побегов. Соответственно, все побеги в возрасте от 5 лет и старше напрочь удаляются из куста так как уже успели стать старыми и слабыми. Стоит также отметить, что формула «15» не является абсолютно универсальной и может немного корректироваться в зависимости от конкретного растения.Нужно заботиться о кустах.Опознать возраст ветвей несложно. Чем старше побег, тем он темнее и тем больше у него разветвлений относительно первоначальной почки. Критически важно отличать старые и молодые побеги, так как обрезаются они по-разному. Так, «нулевые» побеги (появившиеся в этом году) вырезаются полностью под корень за исключением тех, что выглядят самыми сильными. У сильных «нулевых» отрезаем только макушки для дальнейшего разветвления ветки. В свою очередь при обрезке старых побегов, сначала удаляем из куста перекрещивающиеся ветки, а также ветки касающиеся земли (вне зависимости от возраста последних). В дальнейшем удаляем ветки стараясь максимально приблизить состояние к правилу «15». Выбирая между старыми и молодыми ветвями, сохранять в первую очередь стараемся «молодняк».Пусть урожай будет богатым.