Стильные решения для спальни

Современные тенденции в дизайне интерьера предлагают смело отказываться от стандартных прикроватных тумбочек в пользу более креативных решений. Такие альтернативы прикроватным тумбам позволяют сэкономить место и добавить спальне индивидуальности.

Стул или табурет вместо тумбы.

Навесная полка на стене.

Тканевый органайзер (карман).

Небольшой стеллаж или лестница-этажерка.

Пуф или банкетка с двойной функцией.

Сундук или чемодан в винтажном стиле.

Стопка книг или журналов.

Туалетный столик или консоль.

Ниже рассмотрим несколько универсальных идей, которые помогут обустроить прикроватную зону стильно и функционально.Обычный стул или компактный табурет способен заменить прикроватную тумбочку, ни в чем ей не уступая. На сиденье легко разместятся книга, телефон, будильник или лампа, а при необходимости стул послужит и по прямому назначению – на него можно сесть. Такое решение выглядит необычно и помогает сэкономить пространство. Для уютного женского интерьера подойдут мягкие пуфики или винтажные стулья, в скандинавском – лаконичный деревянный табурет, а в лофте – металлический индустриальный стул.Если площадь ограничена, выручит настенная полка рядом с изголовьем кровати. Она выполняет ту же функцию, что и тумбочка, но совсем не занимает место на полу. На полке можно держать необходимые мелочи: книгу, очки, телефон, декоративную лампу. Существует множество современных вариантов полок – от плавающих без видимых креплений до подвесных на ремнях или цепочках. Для минималистичного интерьера подойдут простые деревянные или стеклянные полки, а для бохо-стиля – подвесные полки-макраме.В небольших спальнях или детских комнатах отличной альтернативой станет подвесной органайзер.Это текстильный аксессуар с кармашками, который крепится сбоку на кровать или на стену. В него можно сложить телефон, пульт, крем для рук, блокнот, очки – все, что хочется держать под рукой. Органайзер совсем не занимает полезную площадь, при желании его можно снять или перевесить. Важно подобрать прочный материал и нейтральный дизайн, чтобы органайзер вписался в интерьер.Компактный открытый стеллаж у кровати – еще один современный способ организовать хранение. На верхней полке такого этажерки разместятся лампа, часы, телефон, а на нижних можно держать книги, корзинки с вещами или даже поставить декоративное растение. По функциональности мини-стеллажи не уступают громоздким тумбочкам, зато выглядят легче. Популярный тренд – использовать приставную лестницу: деревянную стремянку или винтажную лестницу с полками. Она придаст спальне характер (например, в эко-стиле или кантри) и одновременно послужит местом для хранения.Мягкий пуфик, оттоманка или узкая банкетка также способны заменить прикроватный столик. Достаточно выбрать модель с плотной обивкой или твердой крышкой, чтобы сверху ставить предметы. Некоторые банкетки имеют внутреннее пространство для хранения пледов и подушек. Пуф привнесет в интерьер ощущение уюта и станет акцентом – например, бархатный пуфик добавит спальне нотку гламура, а плетеный из ротанга поддержит экологичный стиль. Кроме того, на пуфе удобно присесть, чтобы надеть обувь или расслабиться.Старый бабушкин сундук, винтажный чемодан или даже стопка стильных коробок легко превратятся в оригинальную тумбочку. Сундук добавит интерьеру характера и послужит вместилищем для постельного белья или сезонных вещей. Чемодан можно покрасить или обклеить декоративной пленкой под цвет комнаты и поставить рядом с кроватью вертикально либо горизонтально – как больше нравится. Такие ретро-предметы всегда выглядят стильно и особенно уместны в спальне в стилях винтаж, прованс или бохо.Креативное и романтичное решение – использовать стопку крупных книг вместо тумбочки. Аккуратно сложенные друг на друга журналы, альбомы или книги формируют импровизированную колонну, на вершине которой можно держать ночник и чашку чая. Такая «библиотечная» тумбочка легко настраивается по высоте – просто добавьте или уберите книги. Важно лишь выбирать книги большого формата для устойчивости и периодически переставлять их, чтобы не пылились. Аналогичным образом можно сложить красивые декоративные коробки: получится функциональный декор с местом для хранения мелочей внутри.Если позволяет место, вместо прикроватной тумбы можно поставить небольшой туалетный столик, консоль или письменный стол. Ночью такой столик будет играть роль прикроватного – на столешнице разместятся лампа и необходимые вещи, а днем им можно пользоваться по прямому назначению. Например, туалетный столик пригодится для хранения косметики и утреннего макияжа, а изящная консоль украсит спальню. Это решение особенно оценят те, кто хочет совмещать функции: вы экономите пространство, получая сразу два в одном – трюмо и тумбочку.Каждая из этих альтернатив прикроватным тумбочкам поможет сделать интерьер спальни неповторимым и удобным. Подбирайте решение с учетом ваших привычек, размеров комнаты и стилевых предпочтений.