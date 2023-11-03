1. Махабат Макбара в Джунагадхе – самая причудливая архитектурная жемчужина Индии

Мавзолей Махабат Макбара – захватывающая архитектурная странность Индии (Джунагадх, Гуджарат). | Фото: masterokblog.ru.

Мавзолей Бахауддин Ка Макбара построен над могилой великого визиря, соратника во всех начинаниях правителя Махабат Хана II (Джунагадх, Индия). | Фото: commons.wikimedia.org.

Два удивительнейших памятника архитектуры, в очертаниях которых переплелись разные направления, находятся на одной площади в древнем городе Джунагадх, бывшей столице одноименного княжества (Гуджарат, Индия). | Фото: livejournal.com.

2. Строительство самого противоречивого памятника архитектуры Индии – мавзолея Махабат Макбара

Издалека Mahabat Maqbara действительно напоминает величественный европейский храм, поражающий воображение роскошным декором и обилием колонн (Джунагадх, Индия). | Фото: commons.wikimedia.org.

Французские окна на всю высоту здания сразу указывают на пристрастие властелина княжества к европейскому стилю (Mahabat Maqbara, Джунагадх). | Фото: keywordbaskets.com.

Множество луковичных куполов, пришедших из византийской архитектуры в Южную Азию, венчают эклектическое сооружение (Mahabat Maqbara, Индия). | Фото: masterokblog.ru.

Благодаря подобным экспериментам стало понятно, что купола идеально сочетаются с готическими арками и строгими колоннами (Mahabat Maqbara, Джунагадх). | Фото: commons.wikimedia.org.

Только присмотревшись, можно увидеть орнамент, присущий индийской архитектуре и арабскую вязь (Mahabat Maqbara, Индия). | Фото: masterokblog.ru.

Внутри мавзолея также присутствует резной декор и обилие белого мрамора (Mahabat Maqbara, Джунагадх).

Эклектичный интерьер мавзолея, на строительство которого ушло 14 лет впечатляет не меньше экстерьера (Mahabat Maqbara, Индия). | Фото: keywordbaskets.com.

3. Строительство усыпальницы Бахауддин Ка Макбара, входящей в архитектурную композицию Махабат Макбара

Эффектная усыпальница великого визиря была построена за его счет и в более сжатые строки (Bahauddin Ka Maqbara, Джунагадх). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.

Издалека мавзолей напоминает Тадж-Махал (на худой конец его скромную копию Биби Ка Макбара), особенно, когда бассейн перед ним наполняется водой (Bahauddin Ka Maqbara, Индия ). | Фото: keywordbaskets.com.

Главным украшением минаретов величественной гробницы Bahauddin Ka Maqbara стали винтовые лестницы, уходящие в небеса (Джунагадх, Гуджарат).

Главная структура мавзолея Bahauddin Ka Maqbara также может похвастаться невероятным смешением стилей (Джунагадх, Гуджарат).

Несмотря на то, что мавзолеи являются уникальнейшими архитектурными творениями, комплекс остается малоизвестной достопримечательностью (Mahabat Maqbara и Bahauddin Ka Maqbara). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.