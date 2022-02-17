Как молодая любительница музыки стала членом СС и начальником концлагеря

Мария Мандель лично отбирала людей в газовые камеры Освенцима.
В конце 1930-х годов немало немецких женщин поступило на службу в концентрационные лагеря. Далеко не всем эта работа оказалась по душе, но некоторые становились настоящими профессионалами. Так, Мария Мандель стала начальником женской части Освенцима. Она очень любила музыку, но это не помешало ей отправить в газовые камеры 500 000 человек.
Мария Мандель – надсмотрщица немецкого лагеря смерти, 1940-е годы. | Фото: pinterest.com.
Мария Мандель родилась в Австрии и после окончиния школы работала почтальоном. Когда ей было 26, она решила кардинально сменить род деятельности, вступила в СС и устроилась в концлагерь на должность надзирательницы. В обязанности девушки входило следить за порядком в бараках у женщин-заключенных. В 1938 году такая работа неплохо оплачивалась, к тому же, была физически необременительной. Поэтому в то время многие немки охотно шли во вспомогательный персонал СС.
В годы Второй мировой войны во вспомогательных службах служило около 500 тысяч немок. | Фото: kramola.info.
В Равенсбрюке Мария Мандель показала себя хорошим исполнителем и ее назначили старшей надзирательницей лагеря, а вскоре ее перевели в печально знаменитый Аушвиц-Биркенау, также известный как Освенцим. Теперь под ее контролем были все женщины-заключенные. Одной из задач Марии Мандель было назначение наказаний, и женщина охотно этим пользовалась.
Женщины-надсмотрщицы концлагеря Берген-Бельзен, 1944 год. | Фото: fineartamerica.com.
Крематорий концлагеря Освенцим.
Бывшие заключенные, вспоминая Освенцим, называют надзирательницу «чудовищем» и «зверем». Кроме ежедневных перекличек и назначений на работу, Мария Мандель лично выбирала, кого отправить в газовые камеры, составляла списки смертников. С 1942 по 1945 годы, пока оберштурмбанфюрер СС (подполковник) Мандель возглавляла часть Освенцима, в газовые камеры и крематорий попали 500 000 женщин и детей.
У Марии Мандель бывали и свои любимчики, которые выполняли мелкие поручения. Правда, когда они ей наскучивали, то сразу отправлялись на смерть. Надзирательница могла расстрелять на месте любого заключенного, просто посмотревшего на нее «не так». А избиение и травля собаками были для Марии Мандель самым обычным делом.
Женский оркестр концлагеря Освенцим. | Фото: gettyimages.com.
В то время в Освенциме уже было два оркестра, состоящих из заключенных-мужчин. По их образцу Мария Мандель организовала свой собственный, женский. Мандель оказалась настоящей меломанкой. Из тысяч евреек, владеющих инструментами, она тщательно отобрала лучших и поселила их в отдельный барак №12. Музыканты получили новые белые блузки, полосатые пиджаки и множество поблажек. Надзирательница часто посещала музыкальный барак и просила сыграть любимые композиции.
Награда Третьего Рейха - крест «За военные заслуги» 2-й степени без мечей. | Фото: warrelics.eu.
Оркестр играл утром и вечером, когда заключенные шли на работу и возвращались обратно. Пополнение, прибывавшее по железной дороге, также встречали с оркестром. Даже в газовые камеры людей отправляли под музыку. Естественно, музыканты часто играли для начальства концлагеря и приезжих инспекторов. За хорошее выполнение своей работы Мария Мандель отмечалась начальством и была награждена крестом «За военные заслуги» 2-й степени.
Мария Мандель после задержания американскими военными, август 1945 года. | Фото: ru.wikipedia.org.
Мария Мандель на скамье подсудимых во время судебного процесса, 1947 год. | Фото: interesno.cc.
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