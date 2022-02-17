Как молодая любительница музыки стала членом СС и начальником концлагеря

Мария Мандель лично отбирала людей в газовые камеры Освенцима.

Мария Мандель – надсмотрщица немецкого лагеря смерти, 1940-е годы. | Фото: pinterest.com.

В годы Второй мировой войны во вспомогательных службах служило около 500 тысяч немок. | Фото: kramola.info.

Женщины-надсмотрщицы концлагеря Берген-Бельзен, 1944 год. | Фото: fineartamerica.com.

Крематорий концлагеря Освенцим.

Женский оркестр концлагеря Освенцим. | Фото: gettyimages.com.

Награда Третьего Рейха - крест «За военные заслуги» 2-й степени без мечей. | Фото: warrelics.eu.

Мария Мандель после задержания американскими военными, август 1945 года. | Фото: ru.wikipedia.org.

Мария Мандель на скамье подсудимых во время судебного процесса, 1947 год. | Фото: interesno.cc .