Чем питались настоящие карибские пираты, отправляясь в плавание

Карибские морские разбойники Золотого века пиратства 1650-1730 годов уже в XIX веке подверглись мощнейшей литературной романтизации подобном тому, как это случилось со средневековыми рыцарями. Главной причиной был рост популярности приключенческих романов - одного из наиважнейших способов развлечения людей до появления кинематографа, радио и интернета. Как итог, простые люди, не интересующиеся вопросом глубоко, чаще всего имеют у себя в голове набор стереотипов и штампов. В том числе о такой штуке, как рацион моряков той далекой эпохи.
Про пиратов напридумывали всякое. /Фото: tourister.ru.
Жизнь моряка в XVII-XVIII веке была астрономически далеко от какого-либо лоска или романтики. Что на королевских флотах, что в частных флотилиях, что в пиратских ватагах, большинство людей морского промысла – это граждане темные, необразованные, отчего весьма жесткие, простые в самым плохом смысле и крайне суеверные. Конечно, каждый из них в ходе службы постигал морское ремесло. Однако, за исключением редких высококвалифицированных специалистов вроде повара, плотника, врача и прочих подобных, моряк XVIII века – это не та личность, с которой современному человеку захотелось бы оказаться в одном помещении даже на 5 минут.
Вяленное мясо - основа рациона. /Фото: attuale.ru.
Однако, что же ели все эти замечательные люди, перевозившие специи, совершавшие великие географические открытия и участвовавшие в жестоких морских сражениях? На самом деле питались моряки крайне скудно. Более того, в силу понятных причин, голод на корабле – это хотя и чрезвычайное происшествие, но все-таки явление не такое уж редкое. В этом отношении пираты, частные моряки и моряки королевских флотов мало чем отличались друг от друга в XVII столетии.
Почти весь хлеб был представлен сухариками. /Фото: Twitter.
Основу морского рациона в то время составляли хлеб и вяленое мясо. И то, и другое – абсолютно не вкусное. Все хлебобулочные изделия на флоте в ту эпоху были представлены сухарями. Причем хлеб этот был без каких-либо кулинарных изысков. Чаще всего делался он только из муки и воды. При этом хранить хлеб долго не было никакой возможности, так как на любом судне всегда присутствовал риск поражения его запасов долгоносиками – жуками вредителями. Что же касается вяленого мяса, то оно больше напоминало куски резины. Кроме того, не нужно думать, что моряки объедались до пуза. Чаще всего матросские порции были очень небольшими.
На кораблях побольше моряки даже могли держать некоторый скот. Как правило, это были козы и куры. Последние несли яйца. Козы использовались для получения молока и производства сыра. Правда, такая роскошь полагалась главным образом матросам-специалистам и офицерскому составу. Когда основные запасы продовольствия заканчивались, то домашняя скотина сразу же шла под нож на мясо для всей команды. Очень редко, но иногда моряки занимались рыбной ловлей. Правда, делать в открытом море в те времена это было практически невозможно, а при рыбалке у островов всегда был риск поймать какую-нибудь ядовитую и тогда еще неизвестную рыбешку.
Алкоголь занимал важное место. /Фото: YouTube.
Когда позволяла ситуация, команды могли пополнять запасы свежими фруктами, остановившись на каком-нибудь острове. Чаще всего это были бананы и цитрусовые. Во время таких привалов команды также отправлялись на охоту. В запасы шло все от мелкой птицы до крупной дичи. Особой популярностью пользовались лобстеры. Ловили моряки даже черепах. Когда мяса в ходе охоты удавалось запасти больше, чем требовалось, команда могла некоторое время шиковать, занимаясь приготовлением винегрета из фруктов или похлебки из разного мяса.
И немножко лимонного сока. /Фото: fort.crimea.com.
Большое место в рационе моряков занимал алкоголь: пиво, грог, ром. Спиртная продукция для матросов чаще всего сильно разбавлялась с водой. Считалось, что добавление алкоголя способствует поддержанию здоровья команды и помогает в защите от эпидемий. В XVIII веке перед выдачей порции рома или грога матросам полагалось обязательною употребление «лимонного сиропа» - густой смеси из выпаренного лимонного сока. Выдавалась она раз в несколько дней в количестве одной ложки на человека в качестве средства от подагры. Матросы это дело очень не любили, потому что выпаренный лимон просто отвратителен на вкус.
Офицеры питались намного лучше. /Фото: pikabu.ru.
Само собой, старшие офицеры питались в большинстве ситуаций намного лучше и даже могли иметь отдельную кухню на крупных судах. Для них на корабле даже были отдельные запасы. Рацион младшего офицерского состава даже на королевских флотах очень часто ничем не отличался от матросского. Такой подход считался, в том числе элементом «воспитательного процесса», так как в какой-нибудь Великобритании XVII-XVIII веков будущие адмиралы начинали служить юнгами с детства и проходили без скидок весь путь от простого матроса до старшего офицера. Правда, матросы из простолюдинов в силу сословных ограничений были лишены возможностей такого выдающегося карьерного роста и им в лучшем случае светила лишь должность моряка-специалиста.
