5 обыденных сегодня вещей, которые в прошлом были строго запрещены

Запреты существовали во все времена, и нередко они были действительно полезными в первую очередь, для самих людей. Но бывали и случаи, когда то, что современному человеку доступно без каких-либо ограничений, раньше оказывалось недоступным и даже незаконным. Сейчас трудно представить, но когда-то за купальник можно было нарваться на штраф, а за игру в футбол - и вовсе на казнь.
1. Бикини
К бикини долго не могли привыкнуть. /Фото: ae01.alicdn.com
Сегодня бикини - совершенно обычный предмет гардероба, однако когда он был только разработан французским дизайнером Луи Реаром практически сразу после окончания Второй мировой войны, его приняли в штыки. Довольно быстро его в ряде стран запретили из-за слишком провокационного вида девушек в них, введя штрафы за нарушение. Например, бикини нельзя было носить во Франции, Германии, Испании, Советском Союзе, Италии, Португалии, нескольких американских штатах - запрет докатился аж до Австралии. Однако по мере того, как в нём стали позировать модели и актрисы на обложках журналов, постепенно общество к такому купальнику привылку, и со временем запреты стали снимать.
2. Попкорн
Попкор добирался до кино не одно десятилетие. /Фото: wikihow.com
Куда более странным с точки зрения современного человека является запрет продавать попкорн кинотеатрах. Оказывается, до того, как взорвавшаяся кукуруза стала символов просмотра фильма на большом экране, её отказывались разрешать есть в кинозалах. Сегодня этот запрет не понятен, но вот в первой половине XX столетия его объясняли тем, что поход в кино был интеллектуальным досугом, куда даже собирались с иголочки, как в театр.
3. Шахматы
Интеллектуальную игру считали азартной. /Фото: topast.ru
У шахмат очень долгая история, и периодов, когда их пытались запретить, тоже, как выяснилось, не счесть. Например, старны средневековой Европы ограничивали или вообще запрещали шахматы, потому что их считали азартной игрой. Так что помимо светских властей, недовольны ими были ещё и представители духовенства. Впрочем, не все были настолько категоричными - находились люди, которые уже в те времена видели потенциал шахмат как интеллектуальной игры. К счастью, со временем отношение к этому занятию изменилось - упорствовали лишь талибы в Афганистане, но и они в итоге отменили запрет чуть больше двадцати лет назад.
4. Женские брюки
Во Франции парижанкам столетиями запрещали носить штаны. /Фото: d-fashion.com.ua
Традиционно брюки считались мужской одежды, однако для женщин некоторые стране вводили официальный запрет на ношение этой вещи. Так, в 1800 году подобный закон заработал для парижанок, которые предписывалось получить разрешение от полиции на ношение штанов. Постепенно в него стали вносить поправки: сначала разрешили надевать брюки во время езды на лошади, позднее - для передвижение на велосипеде. Отменить же закон впервые попробовали только в 1963 году, когда и так было очевидно, что его никто не соблюдает. Но тогда этим попросту не захотели заниматься, и официально парижанки получили свободу в ношении штанов только полвека спустя.
5. Футбол
Когда-то за эту игру можно было лишиться головы. /Фото: triptonkosti.ru
Кто бы мог подумать, что самая известная на планете игра когда-то тоже была под запретом. Оказывается, к футболу относились довольно неоднозначно например, в средневековой Англии и Шотландии действовал закон, запрещающий гонять мяч. Причина была в том, что играли в основном на улицах, а это создавало в городах лишнюю суматоху и шум. Позднее футболу и вовсе присвоили неприглядный статус «плебейской игры», а в 1548 году нарушение запрета подразумевало аж смертную казнь. К счастью, столь суровое ограничение просуществовало только 55 лет, а затем запрет был снят.
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