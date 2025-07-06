5 обыденных сегодня вещей, которые в прошлом были строго запрещены

1. Бикини

К бикини долго не могли привыкнуть. /Фото: ae01.alicdn.com

2. Попкорн

Попкор добирался до кино не одно десятилетие. /Фото: wikihow.com

3. Шахматы

Интеллектуальную игру считали азартной. /Фото: topast.ru

4. Женские брюки

Во Франции парижанкам столетиями запрещали носить штаны. /Фото: d-fashion.com.ua

5. Футбол

Когда-то за эту игру можно было лишиться головы. /Фото: triptonkosti.ru