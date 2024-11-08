Продукты растительного происхождения, которые по вкусу можно перепутать с мясом или грибами

Если вы хотите снизить потребление калорий, не изменяя вкусовым привычкам, то решение есть. Материал расскажет о пяти продуктах растительного происхождения, которые на вкус как мясо или грибы.
1. Баклажан
На вкус как грибы.
Вкус баклажана практически идентичен вкусу шампиньонов просто при запекании в духовке кусками в качестве гарнира.
2. Фасоль
На вкус как куриное рагу — советский лайфхак.
Отвариваем фасоль, пассируем на оливковом лук с морковью, всё соединяем. Можно добавить пол-ложки майонеза высокой жирности (почему высокой? Потому что низкокалорийный майонез вреднее!). Получается по вкусу аналог рагу с курицей.
3. Нут
Нутовые котлеты.
Все веганские продукты, заменяющие по вкусу мясо, делают из нута: нутовые котлеты, нутовый гуляш, нутовая докторская колбаса и т.д. Можно покупать готовые смеси с веганских полок, но это будет дорого. Покупаем сырой нут, ночь отмачиваем в воде, затем варим несколько часов (режим: просто забыли про кастрюлю, «долго» здесь не бывает), затем измельчаем вареный нут в блендере и формируем из него котлеты. На антипригарной сковороде жарим в небольшом количестве панировки. На вкус как куриные битки.
4. Спаржевая фасоль
На вкус как курица.
Тушеная в сливках спаржевая фасоль на вкус как тушёная курица. Сначала варим спаржевые стручки, затем мелко нарезаем, тушим со сливками 10% жирности. Вы удивитесь вкусу!
5. Соевая спаржа
На вкус как жареное куриное филе с солью.
Придумано китайцами! Покупная спаржевая фасоль содержит куда меньше калорий, чем привычное вам жареное или запечённое мясо, а на вкус она как варёное куриное филе с солью.
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