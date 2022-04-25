Как бороться с сорняками на дорожках

Ни один садовый участок не обходится без садовых дорожек. Это не только функциональный элемент участка, но и его украшение. Поэтому очень важно, чтобы садовые дорожки всегда выглядели презентабельно.

Самой частой проблемой, с которой сталкиваются садоводы в процессе ухода за садовыми дорожками, являются сорняки. Казалось бы, еще на этапе мощения садовых дорожек вы тщательно все продумали: тщательно перекопали почву и выбрали корешки растений. Однако уже совсем скоро на дорожке то тут, то там начали проклевываться ростки сорняков.

Это, конечно, неприятно, однако отчаиваться и посыпать голову пеплом все же не стоит. Благо за годы борьбы с растениями-агрессорами было придумано не одно эффективное средство избавления от нежелательной растительности.



1. Выскабливание

2. Мульчирование

3. Применение водки

4. Выжигание почвы огнем

5. Промывка сильным напором воды

6. Мыльно-песочный «скраб» против мха

7. ЭМ-препараты

8. Пролив кипятком

9. Народные средства

10. Гербициды

Если для борьбы с сорняками в саду или огороде чаще всего используют традиционную прополку, то при работе с такими труднодоступными местами, как зазоры между плитками, на помощь придут заостренные лопатки, скребки или садовые ножи, которые не столько помогают выдернуть сорняк с корнем, сколько травмируют его корневище.Возможно, этот подход не так эффективен, как обычная прополка, когда перед нами стоит задача извлечь растения вместе с корневой системой.Однако регулярные зачистки ослабляют растения, и с каждым разом им становится все труднее пробиваться на поверхность земли.Этот способ не слишком подходит для борьбы с сорняками на широких дорожках, а также в местах, где часто провозят тяжелые тележки. Однако он отлично справится с проблемой «лишних» растений на узких тропинках и подходах к беседке или качелям. Лучше всего для этих целей подходят щепа и опилки хвойных деревьев или кустарников.Замульчировав дорожки, вы лишите сорняки света, который просто необходим для нормального развития любых растений. Даже если паре-тройке упорных счастливчиков и удастся пробиться через толстый слой насыпного субстрата, вам не составит особого труда просто выполоть их вручную.У нас этот способ известен не так широко, как на своей родине за океаном, поскольку обычно людей интересуют технологии, которые помогают избавиться от сорняков на больших площадях. Применение же этого метода позволяет наносить точечные «удары».Суть метода заключается в том, чтобы простимулировать прорастание семян сорных растений при помощи раствора водки (150 г на 1 л воды), а затем избавиться от них одним махом в процессе прополки.Использование открытого огня не слишком популярно среди дачников, поскольку с его помощью сложно обрабатывать большие участки. Не в последнюю очередь из-за того, что делать это на клумбах и грядках, где уже обосновались растения, крайне небезопасно.Однако этот метод может стать настоящим спасением для владельцев участков с мощением. При помощи бензиновой или газовой паяльной лампы или горелки выводят молодую поросль на дорожках, выстеленных негорючими материалами – тротуарной плиткой, булыжниками, плитняком, гравием или галькой. Использовать же ее для обработки тропинок, выстеленных древесными спилами и другими горючими материалами, по понятным причинам, категорически запрещено!Не забывайте о технике безопасности и следите за тем, чтобы в процессе обработки краев дорожек огонь не попал за ее пределы. Чтобы нечаянно не навредить культурным растениям, вы можете заранее пролить прилегающие к дорожке грядки и клумбы водой.Если на вашем участке есть насос или специальная садовая мойка, то усилить эффект от обычной прополки поможет промывка зазоров и швов сильным напором воды. Мощная струя вымоет не только застрявшие между плитками частички сорняков, но и еще «не проснувшиеся» семена зловредных растений.Применять промывку нужно крайне аккуратно, стараясь не залить водой культурные растения. Если по краям дорожек не оборудованы дренажные каналы, то от промывки лучше отказаться.Часто на дорожках, расположенных в тенистых уголках сада, появляется мох. Избавляются от него в несколько этапов. Сначала дорожку тщательно подметают и присыпают обыкновенным песком. Тем временем в ведре с теплой водой растворяют кусок хозяйственного мыла. Затем получившийся раствор распыляют на дорожку поверх песка и сметают метлой с жесткими прутьями. Так песок становится абразивом, а мыльный раствор – гербицидом.ЭМ-препараты – это специальные микробиологические удобрения, которые используют для того, чтобы повысить доступность для растений микроэлементов в грунте. Подбирая оптимальное соотношение тех или иных микроорганизмов, ученые научились создавать ЭМ-препараты для самых разных целей: от предпосадочной обработки до ускорения созревания компоста.Не стоит сбрасывать их со счетов и в процессе подбора средств для борьбы с сорняками. Если подрезанные тяпкой сорняки сверху пролить раствором ЭМ-препарата, то оставшаяся в почве корневая система растений переработается быстрее, чем сорняк успеет нарастить новую зеленую массу.С одной стороны, применение этого способа на обширных территориях может оказаться весьма затруднительным. С другой – периодическое проливание кипятком швов садовых плиток отнимет гораздо меньше времени и сил, чем систематическая прополка.Работая с кипятком, всегда соблюдайте технику безопасности: проливайте дорожки в закрытой одежде и обуви, а также не допускайте присутствия маленьких детей.Особенной популярностью среди дачников пользуются народные средства:водный раствор уксуса (5 ст.л. уксуса и 2 ст.л. соли на 1 л воды); мыльный раствор уксуса (10 мл жидкого мыла на 1 л уксуса); уксус с лимонной кислотой и эфирным маслом (3 части уксуса, 1 часть лимонной кислоты, 1 ст.л. эфирного масла на 1 л жидкости); спиртовой раствор в пропорции 1:10; затирка швов солью.Химические препараты придут на помощь в ситуации, когда все прочие способы борьбы оказываются бессильными. Все гербициды можно разделить на две большие группы. Первые действуют только против определенных сорняков, вторые уничтожают все растения, которые оказались в зоне обработки. Такие средства обычно используют осенью, предварительно убедившись в том, что препарат не попадет на культурные растения.Гербициды избирательного действия: Деймос, Миура, Отличник, Зенкор Ультра, Клорит, Бис-300 и др.Гербициды сплошного действия: Спрут Экстра, Грейдер, ГлиБест, Напалм, Файтер и др.Борьба с cорняками – это долгий процесс, который потребует от вас не только определенных знаний, но и терпения. Особенно непросто в таких делах приходится владельцам недавно приобретенных и запущенных участков. В таких ситуациях борьба с сорняками на садовых дорожках является не маленьким частным неудобством, а частью одной большой и серьезной проблемы. Не опускайте руки, потому что даже маленькие и, казалось бы, совсем незаметные шажки рано или поздно, но приведут вас к победе.