Как бороться с вершинной гнилью на томатах

При недостатке в почве кальция на помидорах появляется вершинная гниль. Пораженные этой болезнью овощи выбрасываются, поэтому львиная доля урожая просто не доходит к столу.

Для профилактики и лечения вершинной гнили и фитофторы можно провести полив томатов самодельным раствором из полезных микро и макроэлементов.

1 ст. ложка мела, доломитовой муки или извести;0,5 л столового уксуса 9%;10-12 л воды;препарат на основе сенной палочки;100 гр. прессованных или 25 гр. сухих дрожжей;1-1,5 ч. ложки Димексида.Мел, доломитовая мука или известь заливаются в небольшой емкости уксусом. По завершении шипения раствор переливается в ведро с водой. Для одновременной профилактики от фитофторы в него следует добавить любой препарат на основе сенной палочки. Его количество берется согласно инструкции производителя в расчете на объем воды 10-12 л. Далее засыпаются остальные ингредиенты, и раствор перемешивается.Средство может использовать для корневой и прикорневой подкормки. Присутствующий в его составе Димексид способствует лучшему усвоению микро и макроэлементов томатами. Дрожжи в составе являются фитостимулятором.Таким образом, средство одновременно предотвращает вершинную гниль, фитофтор, а также дополнительно ускоряет рост и созревание. Его можно использовать для профилактики и для устранения вершинной гнили. Уже пораженные помидоры оно не спасет, но новая завязь будет здоровой.