5 дефицитных вещей, за которыми люди в Советском Союзе часами выстаивали в очередях

За чем стояли в очередях Советского Союза.
Советский Союз был страной большой и великой с мощным сельским хозяйством и промышленностью. К сожалению, возможностей страны не всегда хватало для гарантированного и полного обеспечения потребительских нужд всех членов общества. В этом обзоре несколько дефицитных товаров, за которыми выстраивались огромные очереди.
1. Деликатесы для живота
Мне бананов и побольше.
Нет ничего удивительного, что в СССР были очереди за всевозможными деликатесами. Например, за бананами, которые раскупали даже зелеными. В разное время в печальный список дефицита попадали разные товары. В их числе оказывались даже арбузы и дыни.
2. Пища для ума
Книга - лучший подарок.
Не хлебом единым, как говорится. Увидеть огромные очереди в СССР можно было и за книгами. В большинстве случаев люди стремились заполучить в свою собственность многотомные собрания русской классики. Чаще всего это выглядело так: чтобы получить желанный томик классика, нужно было сдать определённый объём макулатуры.
3. Табак и алкоголь
Было страшное время.
На закате Советского Союза приходилось постоять в очереди и за алкоголем. Правда, в отличие от большинства других, эти очереди чаще всего состояли из одних мужчин. Нередко в них доходило до драк. Женщины там появлялись редко. Некоторое время такие же очереди стояли и за сигаретами.
4. Косметика и гигиена
Косметика нужна во все времена.
Польская помада и парфюмерия, прибалтийские шампуни, импортная пена для ванны – вот далеко не полный список того раритета, который спешили раздобыть себе в магазинных очередях наши соотечественники того времени. Покупали связками впрок даже туалетную бумагу. Выглядело это достаточно забавно.
5. Одежда
Те еще были спекулянты.
Одежды в Советском Союзе хватало. Отечественная промышленность работала дни и ночи, чтобы удовлетворить спрос населения на самое важное. Однако очереди за одежной были все равно. Преимущественно импортной. Кто не хотел достать жене заграничные сапоги или мужу венгерские ботинки? Что говорить про более экзотичные для СССР виды одежды, например джинсы, которыми торговали спекулянты.
Бонус: Инновации
Некоторые вещи было достать крайне сложно.
Очередь нужно было отстоять в магазинах почти за всем, что появлялось в Советском Союзе впервые. В свое время таким товаром оказался даже злосчастный кубик Рубика, который впоследствии старался получить буквально каждый. Ажиотаж вызвали и такие товары, как жевательная резинка и газированные напитки.
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