Не пропускать школу и ещё 5 строжайших запретов, которые нацисты ввели для крестьян

Оккупация советских земель фашистами в годы Великой Отечественной войны стала для местных жителей огромным потрясением. Конечно, были те, кого зверские убийства и другие преступления захватчиков обошли стороной, но даже в этом случае крестьянам приходилось жить в условиях множества жестких табу, за нарушение которых им грозили серьезные наказания.
1. Запрет на нарушение колхозной дисциплины
Если местная, советская власть призывала селян разрушать колхозы и забирать скот и продукты себе, чтобы ничего не досталось немцам, то приходившие на советскую землю фашисты, наоборот, поначалу старались сохранить коллективные хозяйства и наладить в них работу. Поскольку Гимлер планировал отдать земли ряда регионов СССР немецким семьям в пользование, кроме того, плодородные территории должны были снабжать Германию зерном, молоком и другими продуктами, важно было, чтобы хозяйства не развалились и уже налаженный уклад был сохранен.
Для этого, как известно, они назначали бригадиров и сельских старост, которые должны были устраивать собрания, вести пропаганду, следить за порядком и так далее.
Крестьяне на обязательных работах. /Фото: Валерий Христофоров/ТАСС
В июле 1941-го немцы даже издали указ для оккупационных земель, в котором отмечалось, что в колхозах надлежит четко соблюдать дисциплину, выполнять трудовые нормы и беспрекословно подчиняться руководителям хозяйств и бригадирам. Ежедневная выработка каждого колхозника проверялась.
В немецком документе говорилось о неприкосновенности и недопустимости хищения государственной, колхозной и частной собственности.
Правда, меньше через год немцы сменили тактику в отношении захваченных деревень: селянам, находившимся под оккупацией, теперь стали обещать, что с победой Германии будет восстановлена частная собственность и все они будут «свободны».
2. Ограничение на собственность
До обещанной «свободы» дело так и не дошло: в 1943-м колхозы все-таки упразднили и объявили о создании общинных хозяйств, продолжая обещать крестьянам «свободу», но это обещание было лишь инструментом пропаганды. Известно же совсем о другом: если у крестьянина были свое зерно, овощи, молоко, оставлять все это себе запрещалось. Ему надлежало большую часть отдавать администрации новой власти. Немцы ввели огромные налоги – не только натуральные, но и денежные – подворный, поземельный, поголовный, дорожный, мостовой и так далее.
Немецкая подделка под советскую газету, агитационное издание для крестьян.
В некоторых оккупационных регионах также вводился налог на каждое животное, имеющееся у селянина, причем это касалось не только домашнего скота, но и кошек и собак.
Немцы отбирают кур у жителей украинской деревни. /Фото: pressa-voiny.ru
3. Запрет на передвижение
Немцы панически боялись диверсий не железных дорогах (которые, собственно, все равно происходили регулярно). Поэтому особенно строгим был запрет, касающийся железных дорог и поездов.
В деревнях висели объявления немецких властей о том, что жителям запрещается до особого распоряжения ездить по ж/д, запрыгивать в поезда на ходу или заходить в них на стоянке и даже вообще подходить к железнодорожным путям. В противном случае немцы имели право стрелять на поражение.
Минск, проверка документов. /Фото: sb.by
Получить разрешение на перемещении на поезде было практически невозможно: для этого нужно было пройти ряд немецких инстанций и доказать, что поездка планируется «в интересах армии Германии».
Помимо поездок по железной дороге, обычно запрещалось и передвижение между населенными пунктами вообще. Так, была введена система пропусков и чтобы попасть из одной деревни в другую, обычно требовалось не только получить соответствующую бумажку, пройдя проверку, но и уплатить за это 5 рублей.
4. Запрет на коммунальные и другие услуги
Понимая, что многие местные жители их ненавидят и могут в сговоре с партизанами устроить их массовые отравления, в деревнях ввели запрет и на приближение к мельницам и колодцам, которыми пользовались немцы.
Некоторые селяне сотрудничали с партизанами, и немцы боялись диверсий. /Фото: Михаил Трахман/Sputnik
Под запреты попадало, по понятной причине, и пользование жителями любыми средствами связи. В оккупированных селах и других населенных пунктах для местных жителей были недоступны услуги почты, телеграфа, радио (были лишь трансляции с немецкой пропагандой из радиоточек, а пользоваться своими приемниками запрещалось). Было запрещено разводить почтовых голубей и пользоваться фотоаппаратами, чтобы информация о происходящем в деревне не попала в руки разведчиков и партизан.
Обилие запретов делало жизнь невыносимой, кадр rutube.ru
Часто жителям также запрещался доступ к аптекам и парикмахерским, обычных крестьян не разрешалось обслуживать в магазинах, о чем предупреждали таблички «Только для немцев». А в некоторых деревнях для «простых смертных» существовал запрет даже на пользование электричеством – эта роскошь позволялась лишь оккупантам и тем, кто с ними сотрудничает.
5. Запрет на пропуск школьных уроков
Поскольку для гитлеровцев была крайне важна идеология, дети местных жителей обязаны были посещать четырехклассные школы. Юные славяне должны были вырасти покорными и понимающими «величие Германии и фюрера». На уроках им рассказывали именно об этом и учили новой истории – той, которая перечеркивала достижения их родной страны и объясняла войну и роль Германии так, как видел ее Гитлер.
У школьников оккупированных территорий не должно было возникать сомнений в правильности того, что происходит вокруг них.
Чтобы охватить всех детей на оккупированных территориях «правильным» воспитанием, посещение уроков для подрастающего поколения объявили обязательным. Согласно архивным данным, изложенным в книге историка и публициста Б. Соколова, за пропуск уроков родителю надлежало выплатить большой денежный штраф.
6. Запрет на ношение бороды
У историков есть данные еще об одном странном запрете, который, видимо, был связан с тем, чтобы европеизировать деревенских жителей-славян и внешне отличить их от партизан. В некоторых регионах новые власти издали локальные документы о недопустимости ношения бороды.http://funhere.ru/?p=25547
Немцы в деревне. Пятигорск. /Фото: msu.ru
От деревенских жителей требовалось незамедлительно сбрить растительность на лице, а за невыполнение этого правила с селянина взымали денежный штраф.
Запрет для своих
Помимо запретов, вводимых для местных жителей и распространяемых через деревенских старост, были и табу для самих немцев.
Так, согласно официальному распоряжению, изданному германским военным руководством, солдатам и офицерам вермахта, находящимся на оккупированных советских территориях, запрещалось общаться с местными женщинами. Объяснять, с чем это связано, не нужно. Конечно же, такое табу связано с тем, чтобы не допустить интимных связей немцев и славянок, при которых могли появиться дети-полукровки. Гитлер и его последователи очень щепетильно относились к чистоте «арийской расы».
Текст: Анна Белова
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