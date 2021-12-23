10 великих изобретений, которые мир никогда не увидит

А ведь могло бы всё быть иначе...
Изобретатели и творцы существовали с незапамятных времен. Многие из изобретений очень упростили жизнь людей, и сегодня без них трудно даже представить современный мир. Однако, были и изобретения, которые могли бы радикально изменить мир, но так и не дошли до широкого круга потребителей.
1. Cloudbuster
Отложенное изобретение: сloudbuster.
Каково звучит — включить машину, чтобы пошел дождь. Однажды ученый Вильгельм Райх очень расстроился, когда из-за засухи в штате Мэн, где он жил, погиб весь урожай черники в его саду. В итоге он изобрел некую машину под названием «Cloudbuster». Хотя это звучит, как научная фантастика, но его изобретение якобы могло вызывать настоящий дождь. Согласно статье в газете BangorDaily News, корреспондент которой присутствовал при первом запуске Cloudbuster, в тот день синоптики обещали ясную погоду, и в округе на небе не было ни единой тучки.
Через несколько часов после того, как Райх настроил и запустил машину, на небе образовались грозовые облака и выпало около 0,64 сантиметров осадков. Подобная технология явно не понравилась кому-то в правительстве, поскольку исследование Райха было закрыто, а все наработки и прототипы изъяты. Второго испытания Cloudbuster так и не состоялось.
2. Ядерная энергия для бытового использования
Отложенное изобретение: ядерная энергия для бытового использования.
Ядерная энергия обычно используется для выработки больших объемов энергии в промышленных масштабах. Однако, если бы были мини-реакторы, способные вырабатывать малые количества ядерной энергии, то целые общины по всему миру могли бы иметь электричество в течение фактически бесконечного количества времени.
Когда подобная технология была уже готова выйти на мировой рынок, инвесторы внезапно потеряли интерес к ней, и об изобретении напрочь забыли. Предполагалось, что данное изобретение будет выглядеть, как небольшой сарайчик, который бы устанавливали в небольших городках и поселениях. Это смогло бы предоставить множеству людей неограниченную энергию за копейки.
3. Цифровой код Слоота
Отложенное изобретение: цифровой код Слоота.
Это изобретение считается «утерянным» с 1999 года. Подобное кодирование информации могло бы произвести настоящую революцию в области хранения данных и возможностей современных компьютеров и мобильных устройств. Голландский разработчик в сфере электроники Ромке Ян Бернхард Слоот продемонстрировал то, как он уместил 16 полнометражных фильмов (без потери качества) на одном одном чипе памяти в... 64 килобайта. Когда покупатели и инвесторы выстроились в очередь за этим невероятным изобретением, Слоот умер при подозрительных обстоятельствах, за несколько дней до того, как должен был передать оригинальные исходные коды.
4. Полностью электрический автомобиль (не гибрид)
Отложенное изобретение: полностью электрический автомобиль (не гибрид).
В конце 1990-х годов компания General Motors начала первой выпускать и продавать полностью электрические автомобили. Хотя это может показаться не особенно впечатляющим при нынешнем большом объеме гибридных транспортных средств, тогда подобный автомобиль был уникальным. Однако, GM EV1 так и не снискал успеха (было продано всего 800 подобных машин).
Официально было заявлено, что клиенты были недовольны батареями авто, поэтому компания решила полностью отказаться от модели и продолжить выпускать обычные бензиновые автомобили. Существует мнение, что General Motors продала бы гораздо больше электрических транспортных средств, но сняла их с производства из-за сильного давления со стороны крупных нефтяных компаний.
5. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний
Отложенное изобретение: лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
Болезни сердца являются одной из основных причиной смерти среди людей во всем мире. Оказывается, в США существовала технология, которая была способна лечить любые заболевания сердца. Были зафиксированы удачные случаи излечения безнадежных пациентов. Но подобные разработки настолько дискредитировали современных врачей и их официальные методы лечения, что изобретение запретили.
6. Биотопливо из пеньки
Отложенное изобретение: биотопливо из пеньки.
Пенька — волокна стеблей конопли. Из нее можно получать огромное количество этанола. Но, поскольку конопля ассоциируется с марихуаной, основным источником этанола сегодня является кукуруза. Тем не менее, из пеньки его можно производить намного большее количество этанола , причем с гораздо меньшим вредом для окружающей среды.
7. Карбюратор Огла
Отложенное изобретение: карбюратор Огла.
Любой владелец авто хотел бы проезжать как можно дольше на одном баке топлива, и современные гибридные авто уже демонстрируют очень неплохие результаты в плане экономичности. К сожалению, автопроизводители до сих пор не добились даже частично успехов механика Тома Огла. В 1970-х годах этот изобретатель создал новый тип карбюратора, подобному которому ранее никогда не видели.
Хотя изобретение Огла было успешно испытано и показало результаты в 48 километров на 1 литре бензина, оно никогда так и не начало производиться на коммерческой основе. Революционный двигатель работал по принципу введения бензина под большим давлением в облако пара, которое затем впрыскивалось в камеру внутреннего сгорания. В итоге Оглу отказали в выдаче патента на его изобретение, и он унес его с собой в могилу.
8. Устройство Райфа
Отложенное изобретение: устройство Райфа.
В 1934 году Ройал Райф создал машину для лечения рака, который в то время считался вирусом. По сути, Райф создал лазерный луч, который «выжигал» инфицированные раковые клетки. Вроде бы, звучит как выдумка из фантастического романа. Но 14 задокументированных случаев полного излечения пациентов с терминальной стадией рака свидетельствуют об обратном. Однако, когда Райф отказался сотрудничать с Американской медицинской ассоциацией, та всеми силами постаралась дискредитировать инновационный метод лечения. В итоге, несмотря на успехи Райфа, с ним все отказались сотрудничать.
9. Автомобиль на воде
Отложенное изобретение: автомобиль на воде.
Как это ни удивительно, на самом деле есть десятки рабочих прототипов транспортных средств, которые могут работать на воде. А также при этом ни один автопроизводитель по всему миру не занимается подобными разработками. Одним из наиболее хорошо документированных и известных таких автомобилей был багги, созданный Стэном Майером. Это великолепное изобретение могло проезжать 43 километра на... 1 литре воды.
Близкие знакомые Майера рассказывали, что изобретателю угрожали, заставляя продать патент и прекратить его исследования в области автомобилей, работающих на воде. Но Майер отказался и вскоре умер. Хотя все его коллеги и друзья единогласно заявляли, что Майера отравили из-за его отказа подчиниться крупным нефтяным компаниям, официально прозвучал диагноз «аневризма головного мозга».
10. Свободная энергия (Никола Тесла)
Отложенное изобретение: свободная энергия (Никола Тесла).
Никола Тесла был, пожалуй, одним из самых известных изобретателей в мире. Хотя все, что было создано гением, не стало революционным, бесплатное электричество для всего мира, безусловно, смогло изменить весь мир. После успешных (и хорошо документированных) испытаний по беспроводной передачи электроэнергии, Тесла заявил, что он разрабатывает прототипы, которые усиливают это явление и будут способны обеспечить электричеством большие территории от одной башни. Хотя большинство в то время считали, что это реально возможно, изобретателя прекратили финансировать, а его лаборатория с частично собранным прототипом и его чертежами загадочно сгорела дотла.
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