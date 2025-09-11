Что могли позволить себе на стипендию студенты в СССР и сегодня

Старшее поколение убеждено, что в СССР студенты могли позволить себе на стипендию больше благ, чем современная молодежь, обучающаяся в вузах.
Те люди, которые в эпоху СССР познали все радости и тяготы студенческой жизни, помнят про возможности, которые давала им выплачиваемая государством стипендия.
1. Каким студентам давали стипендию и в каком размере
Если стипендии было недостаточно или ее вовсе не выплачивали, советские студенты устраивались рабочими на предприятия в вечернюю смену/Фото:novate.ru
В СССР стипендию могли получать лишь те студенты, которые успешно проходили сессию. Для получения права на ежемесячные выплаты было недопустимо иметь «хвосты». В принципе те студенты, которым не посчастливилось получать стипендию, могли после занятий подрабатывать на предприятиях в вечернюю смену.
Хотя такой напряженный режим дня не приветствовался, но и запрета на него не было. По крайней мере студентам это разрешалось на первых двух курсах. Довольно часто парни после занятий подрабатывали в кочегарке на полставки. Среди других «мужских» видов подработки студентов – типографский труд, служба пожарником и работа на заводах и лабораториях.
Самую высокую стипендию получали студенты, которые учились лучше всех и участвовали в общественной жизни образовательного учреждения/Фото:topnovoje.
В Советском Союзе самыми популярными были анекдоты про бедного или голодающего студента. Что могли позволить себе учащиеся советских высших и средне-специальных учебных учреждений? Стипендия в те годы варьировалась от 35 до 50 рублей в зависимости от вуза, в котором обучался студент. Уже ближе к «закату» советской эпохи ежемесячные выплаты данной социальной группе в МФТИ составляли 62 рубля (минимальный размер) и 75 рублей (повышенная стипендия).
Студент получал тем больше, чем выше у него были оценки по преподаваемым дисциплинам. «Троечники», как правило, стипендию не получали. А вот те ребята, которые имели лучшие показатели по результатам сессии, а также принимали активное участие в общественной деятельности учебного заведения, получали Ленинскую стипендию. Она составляла 120 рублей!
2. Что мог позволить себе советский студент на стипендию
В СССР стипендия позволяла студентам каждый день обедать в столовой/4allwomen.ru
Для того чтобы оценить те материальные возможности, которые давала студентам получаемая ими ежемесячная выплата, стоит вспомнить цены советских времен. К примеру, проезд в московском метро для данной социальной категории пассажиров стоил 1,5 рубля. Плотно поесть в столовой студент мог, потратив 35-40 копеек. Обед, состоящий из чебурека с мясом и бульона, обходился ему в 16 копеек.
Приезжим молодым людям, несомненно, приходилось тяжелее, чем местным ребятам. Если по каким-то причинам не получалось заселиться в общежитие, они арендовали комнату в коммуналке. Стоит отметить, что плата за такое съемное жилье отнимала у студента значительную часть стипендии – примерно 20-30 руб.
Теперь перейдем к обзору советских цен на продукты питания. В принципе необходимое продовольствие стоило недорого, а потому даже студенты со средней стипендией могли позволить себе ежедневно покупать, к примеру, литр молока за 32 копейки или побаловать себя рыбой, которая продавалась в магазинах по цене от 70 копеек за кг.
Для проезда в метро советские студенты использовали льготный проездной/Фото:live24.ru
Очень вкусными были в СССР булочки. Их студенты могли позволить себе по цене от 7 до 12 копеек. Молодые сладкоежки покупали торт «фруктовый» за 1 рубль 75 копеек. Выпить чашку кофе в советском кафе можно было, оплатив 15-20 копеек. Дорого сравнительно с другими продуктами стоило мясо. Его продавали в магазинах по цене 2 рубля 20 копеек за кг.
А теперь посчитаем. Возьмем для примера среднюю стипендию студента МГУ. Она составляла 35 рублей. Выплату студенты получали раз в месяц. Те, кто жил в общежитии, должны были вычесть из стипендии:
• 2,5 рубля – на проживание в общежитии;
• 3 рубля – на льготный проездной билет.
В результате студенту оставалось обеспечить свое существование на 1 рубль в день. Особенно туго приходилось тем, кому нужно было купить, к примеру, сапоги на зиму, ведь данная покупка изрядно била по карману студента. Пара сапог стоила 50-70 рублей.
Конечно, многим студентам материальную помощь оказывали родители. Однако были молодые люди, которые стремились к самостоятельности и жили на свои деньги. Как правило, такие ребята совмещали с учебой подработку. Они устраивались дворниками, нянями, рабочими на фабриках и заводах, почтальонами. Но даже для работающих студентов стипендия была хорошей материальной помощью от государства, ведь в противном случае им пришлось бы зарабатывать эти 35 рублей, а не получать их за хорошую учебу.
3. Что может позволить себе студент сегодня
Сегодня студенты имеют стипендию, которой не хватит даже на аренду жилого помещения/Фото:up-study.ua
Общее представление о финансовых возможностях советского студента мы получили. А теперь сопоставим их с тем, что может купить современная молодежь на стипендию.
В колледжах и техникумах в ряде российских регионов размер ежемесячной выплаты учащимся составляет 856 рублей. В вузах студенты получают больше – около 2-3 тысяч рублей. Максимальный размер стипендии равен 6 тысячам рублей.
Проанализируем, что может позволить себе молодежь на эти деньги. Оплата проживания в общежитиях варьируется в пределах от 900 до 1500 рублей. Здесь стоит отдельно сказать про общежитие МГУ. Оплата за проживание в нем зависела от формы обучения студента. Так, учащиеся на бюджетной основе ребята платили в 2017 году 120 рублей в месяц (эта цифра составляет 5 процентов от размера стипендии).
Студентам, обучающимся по контрактной форме, жилье обходится гораздо дороже – 3360 рублей ежемесячно в полностью занятой комнате (рассчитанной на 5 человек) или 11700 в однушке ГЗ. Повторимся: это ориентировочные цены, стоимость которых может отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от вуза и региона.
Сегодня не все вузы могут предоставить студентам проживание в общежитии/Фото:fb.ru
В советское время каждый вуз был обязан предоставлять студентам общежитие. Сегодня же в стране функционируют учебные заведения, которые вообще не имеют в наличии общежитий. Те же, которые ими располагают, не всегда готовы вместить в них всех желающих заселиться студентов.
Что делать тем молодым людям, которым не смогли получить комнату в общежитии? Для таких приезжих студентов выходом из сложившейся ситуации становится аренда жилья. Да только стоит такая услуга недешево - примерно 10 тысяч рублей в месяц. Фактически, студент должен будет отдать всю стипендию и еще внести доплату.
С возможностями, которые получают современные приезжие студенты вместе со стипендией, все понятно. А что могут позволить себе местные, городские учащиеся вузов? Не забываем про средний размер стипендии 2-3 тысячи рублей. Пообедать дешевле чем на 150 рублей в наши дни затруднительно, учитывая цены в столовых и кафе. Да, сегодня так же, как и в СССР, студенты могут пользоваться месячным льготным проездным билетом, не имеющим лимита поездок на метро и монорельсе. Стоит такой проездной 365-380 рублей начиная с 2021 года.
4. Когда же было лучше
Хотя нынешние цены сильно бьют по студенческому карману, но возможностей для подработки гораздо больше, чем во времена СССР/Фото:Pinterest
И вроде бы вот здесь можно было сделать вывод о том, что советскому студенту жилось легче, но не все так однозначно. Вспомним, что в СССР стипендию получали лишь те, кто сдавал сессию на «хорошо» и «отлично». А те, кому приходилось выходить на подработки, выполняли совсем нелегкую работу, требующую немалой отдачи физических сил и времени. Сегодня же для подработки студентам не нужно выходить из дома, поскольку они могут работать в удобное для них время в интернете. Согласитесь, гораздо легче обеспечить себя финансово, сидя у компьютера в комфортных домашних условиях, чем стоя у станка на заводе или подметая в мороз или в летний зной улицы.
Только часто многие молодые люди используют Интернет не для работы, а как развлечение в свободное от учебы время. Соотношение советской стипендии с советскими ценами было, несомненно, привлекательным, однако подработка в те годы давалась тяжелее, чем в наши дни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии