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Колоритные фотографии, сделанные немецким корреспондентом во время оккупации Харькова в 1941 - 1942


Колоритные фотографии, сделанные немецким корреспондентов во время оккупации Харькова в 1941 - 1942 году.

Колоритные фотографии, сделанные немецким корреспондентов во время оккупации Харькова в 1941 - 1942 году.

Эти редкие снимки было сделаны одним из немецких корреспондентов в самые трагичные дни - дни оккупации города в 1942 году. Смотреть на эти снимки одновременно тяжело и интересно, большинство из них, в действительности, не нуждаются в каких-нибудь комментариях.

1. Похороны немецкого офицера


На похоронах немецкого летчика.

На похоронах немецкого летчика.

 

2. После артобстрела


Поврежденные бомбардировками и артобстрелами кварталы вокруг Благовещенского собора.

Поврежденные бомбардировками и артобстрелами кварталы вокруг Благовещенского собора.

 

3. Анисоветские плакаты


Харьковчане рассматривают анисоветские плакаты.

Харьковчане рассматривают анисоветские плакаты.

 

4. Немецкий патруль


Немецкий патруль на фоне танка Mark V возле Исторического музея в Харькове.

Немецкий патруль на фоне танка Mark V возле Исторического музея в Харькове.

 

5. Дом науки и техники


Площадь Тевелева и вид на начало улицы Сумская.

Площадь Тевелева и вид на начало улицы Сумская.

 

6. Здание Госпрома


Здание Госпрома в оккупированном Харькове.

Здание Госпрома в оккупированном Харькове.

 

7. Похороны лётчика


Похороны немецкого лётчика в 1942 году.

Похороны немецкого лётчика в 1942 году.

 

8. Портрет основоположника и центральной фигуры национал-социализма


Портрет Адольфа Гитлера в витрине магазина в оккупированном Харькове в 1942 году.

Портрет Адольфа Гитлера в витрине магазина в оккупированном Харькове в 1942 году.

 

9. Вид на площадь Тевелева


Площадь Тевелева в оккупированном Харькове.

Площадь Тевелева в оккупированном Харькове.

 

10. Вид на гостиницу «Красная»


Гостиница «Красная» в оккупированном Харькове в июне 1942 года.

Гостиница «Красная» в оккупированном Харькове в июне 1942 года.

 

11. Немецкий регулировщик


Немецкий регулировщик около гастронома в оккупированном Харькове.

Немецкий регулировщик около гастронома в оккупированном Харькове.

 

12. Река в центре Харькова


Реки Лопань в районе Центрального рынка.

Реки Лопань в районе Центрального рынка.

 

13. Уличная сцена


Фотоателье «Рембрандт» в оккупированном Харькове 1942 года.

Фотоателье «Рембрандт» в оккупированном Харькове 1942 года.

 

14. Уличная торговля


Торговля на входе в Центральный рынок.

Торговля на входе в Центральный рынок.

 

15. Дети на дороге


У моста через Лопань в оккупированном Харькове 1942 года.

У моста через Лопань в оккупированном Харькове 1942 года.

 

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Колоритные фотографии, сделанные немецким корреспондентом во время оккупации Харькова в 1941 - 1942

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Колоритные фотографии, сделанные немецким корреспондентом во время оккупации Харькова в 1941 - 1942Подписаться на мой Instagram
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