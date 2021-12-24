Колоритные фотографии, сделанные немецким корреспондентом во время оккупации Харькова в 1941 - 1942

Колоритные фотографии, сделанные немецким корреспондентов во время оккупации Харькова в 1941 - 1942 году.
Эти редкие снимки было сделаны одним из немецких корреспондентов в самые трагичные дни - дни оккупации города в 1942 году. Смотреть на эти снимки одновременно тяжело и интересно, большинство из них, в действительности, не нуждаются в каких-нибудь комментариях.
1. Похороны немецкого офицера
На похоронах немецкого летчика.
2. После артобстрела
Поврежденные бомбардировками и артобстрелами кварталы вокруг Благовещенского собора.
3. Анисоветские плакаты
Харьковчане рассматривают анисоветские плакаты.
4. Немецкий патруль
Немецкий патруль на фоне танка Mark V возле Исторического музея в Харькове.
5. Дом науки и техники
Площадь Тевелева и вид на начало улицы Сумская.
6. Здание Госпрома
Здание Госпрома в оккупированном Харькове.
7. Похороны лётчика
Похороны немецкого лётчика в 1942 году.
8. Портрет основоположника и центральной фигуры национал-социализма
Портрет Адольфа Гитлера в витрине магазина в оккупированном Харькове в 1942 году.
9. Вид на площадь Тевелева
Площадь Тевелева в оккупированном Харькове.
10. Вид на гостиницу «Красная»
Гостиница «Красная» в оккупированном Харькове в июне 1942 года.
11. Немецкий регулировщик
Немецкий регулировщик около гастронома в оккупированном Харькове.
12. Река в центре Харькова
Реки Лопань в районе Центрального рынка.
13. Уличная сцена
Фотоателье «Рембрандт» в оккупированном Харькове 1942 года.
14. Уличная торговля
Торговля на входе в Центральный рынок.
15. Дети на дороге
У моста через Лопань в оккупированном Харькове 1942 года.
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