Колоритные фотографии, сделанные немецким корреспондентом во время оккупации Харькова в 1941 - 1942

Колоритные фотографии, сделанные немецким корреспондентов во время оккупации Харькова в 1941 - 1942 году.

1. Похороны немецкого офицера

На похоронах немецкого летчика.

2. После артобстрела

Поврежденные бомбардировками и артобстрелами кварталы вокруг Благовещенского собора .

3. Анисоветские плакаты

Харьковчане рассматривают анисоветские плакаты.

4. Немецкий патруль

Немецкий патруль на фоне танка Mark V возле Исторического музея в Харькове.

5. Дом науки и техники

Площадь Тевелева и вид на начало улицы Сумская.

6. Здание Госпрома

Здание Госпрома в оккупированном Харькове.

7. Похороны лётчика

Похороны немецкого лётчика в 1942 году.

8. Портрет основоположника и центральной фигуры национал-социализма

Портрет Адольфа Гитлера в витрине магазина в оккупированном Харькове в 1942 году.

9. Вид на площадь Тевелева

Площадь Тевелева в оккупированном Харькове.

10. Вид на гостиницу «Красная»

Гостиница «Красная» в оккупированном Харькове в июне 1942 года.

11. Немецкий регулировщик

Немецкий регулировщик около гастронома в оккупированном Харькове.

12. Река в центре Харькова

Реки Лопань в районе Центрального рынка.

13. Уличная сцена

Фотоателье « Рембрандт » в оккупированном Харькове 1942 года.

14. Уличная торговля

Торговля на входе в Центральный рынок.

15. Дети на дороге

У моста через Лопань в оккупированном Харькове 1942 года .