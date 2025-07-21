Почему самое роскошное платье Скарлетт О’Хары было её позором

Экранизация знаменитого романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» стала одним из самых ярких фильмов Золотой эры Голливуда. Она прославилась не только благодаря захватывающей сюжетной линии, но и великолепным костюмами, созданными для главной героини. Скарлетт О’Хара является одной из наиболее запоминающихся и сложных литературных персонажей.
Это женщина, которая воплощает собой смесь противоречий: она красива, но амбициозна, обладает тонким, привлекательным обликом, но вместе с тем - грубой энергией. Она живет в альтернативной реальности юга США, который находится в разгаре гражданской войны. Вследствие всего этого Скарлетт вынуждена столкнуться с многочисленными трудностями и лишениями, которые привносят в ее характер новые оттенки и нюансы.
Скарлетт /Фото:mykaleidoscope.ru
На первый взгляд, Скарлетт выглядит эгоцентричной и избалованной. Она стремится быть центром внимания и не гнушается средствами, которые помогут ей достичь этой цели, привыкла быть самой умной в комнате и не имеет никакого терпения к тем, кто стоит на её пути. Однако, по мере развития сюжета становится ясно, что за этим хрупким фасадом скрывается сложная и уязвимая женщина.
У Скарлетт было множество платьев, которые отражали её характер /Фото:Pinterest
Её характер отражается и в платьях, что она носит.
Первое платье, которое нельзя не отметить, - это иконическое зеленое с тройными объемными рукавами, которое было сшито из тяжелых портьер. Этот наряд не только отлично подчеркивал безупречную фигуру героини, но и являлся отражением ее молодости и энергии. Зеленый цвет платья создавал привлекательный контраст с огненной красотой Скарлетт и ее волнующими карими глазами.
Платье Скарлетт из бархатных портьер /Фото:dressya.ru
Второе платье, которое останется в памяти зрителей, - это кремовое платье с нежными зелеными цветами. Этот наряд, хоть и отличался от предыдущего он намного нежнее и более похож на то, что ожидаешь увидеть в фильмах о том периоде, но также являлся настоящим произведением искусства в мире костюмов. Нежные цветы на платье подчеркивали женственность, а пышная юбка придавала аристократический вид Скарлетт. Очаровательная лента шляпы, спускающаяся с головы, придавала образу загадочности и романтизма. Это платье отлично подчеркивало ту притягательность, которая была в Скарлетт и делало ее неподражаемой.
Нежное кремовое платье /Фото:spacefor.ru
Однако, безусловно одним из самых впечатляющих платьев, которые носит Скарлетт О'Хара в фильме «Унесенные ветром» 1939 года, является пышное алое платье из бархата. Однако, несмотря на его великолепие, оно вызывало больше неодобрения, чем восхищения.
Это платье было слишком откровенным, слишком роскошным и совершенно неуместным для скромного, практически семейного собрания - такого, на которое Рэтт Батлер был уж уверен, что Скарлетт отправилась по случаю дня рождения Эшли Уилкса. Таким образом, данное платье лишь подчеркнуло позор Скарлетт.
Роскошное красное платье /Фото:beerhead-bar.ru
«...он вытащил её новое, нефpитoвo-зелёное муapoвое платье. Oнo было низко выpeзaно на груди; обтягивающая живот юбка лежала на туpнюpe пышными складками, и на складках кpacoвался большой букет бapхaтных poз» - В книге, кстати, описано, что платье не красное, а зеленое. Однако, в фильме его изменили, чтобы подчеркнуть особенности наряда и создать определенную атмосферу. Зеленый цвет, хоть и привлекателен, красный ещё ярче, даже слишком яркий и отвлекающий, что и нужно для кино, поэтому он был подходящим выбором для достижения нужного эффекта.
Платье совершенно не соответствует моде того века.
Мода меняется слишком быстро /Фото:vk.com
Команда костюмеров приложила огромные усилия для создания великолепного вечернего платья в стиле 40-х годов, вместо использования концепции конца 19-го века. Их задачей было добиться узкого силуэта и отсутствия объемного подъюбника, который был заменен драпировкой и перьями на задней части платья. Кроме того, в нижнюю часть были вшиты свинцовые утяжелители, чтобы добиться идеальной формы.
Скарлет и Ретт /Фото:vk.com
Съёмки Унесённые ветром /Фото:ru.kinorium.com
История происходит в 1861 году в штате Джopджия на юге США. Однако в сцене, где Скарлетт отправляется в одиночку на день рождения Эшли Уилкса, актриса надевает яркое алое платье из бархата, украшенное стеклярусом. Это платье выделяется среди всех остальных нарядов женщин в этой сцене, оно привлекает внимание своей оригинальностью и сексуальностью, а также подчеркивает фигуру Скарлетт О'Хары.
Платье позора /Фото:vk.com
Платье с глубоким сердцевидным вырезом и перьями страуса становится центральным элементом данной сцены. Его стиль приписывается 1870-м годам, периоду называемому «зoлoтoй век Амepики». В то время мода женщин начинает отходить от легких тканей, рюшей и обручей, появляются более облегающие модели из дорогих материалов, таких как бархат. Однако, правила приличия того времени строго регламентируют женскую одежду, и Скарлетт, нося такой необычный наряд, нарушает эти правила и вызывает негодование окружающих. Но несмотря на реакцию общества, она идет своим путем с уверенностью.
Это платье несёт в себе очень глубокий смысл /Фото:emilia-spanish.ru
В фильме костюмеры великолепно передают характер и эмоциональное состояние героини через наряды и цветовую гамму. Наряды Вивьен Ли меняются в зависимости от возраста и конкретной сцены, что отражает ее внутренний мир. Красный цвет, известный в кино как символ любви, страсти и скандалов, здесь используется для передачи характера и поведения Скарлетт О'Хары.
В 2010 году, в рамках проекта по реставрации костюмов использованных Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром», Центр Гappи Рэнcoма в Теxacе возглавил реставрацию пяти нарядов, включая алое платье. Оно было украшено новыми перьями, а также была улучшена подвижность, удалены лишние материалы изнутри. После двухлетней реставрации платье было представлено на выставке в 2012 году в музее Виктория и Альберт в Лондоне, посвященной самым значимым костюмам Голливуда.
Вивьен ли в легендарном красном платье на съёмках /Фото:emilia-spanish.ru
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