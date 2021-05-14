Как город в Якутии живет на краю пропасти: дыра, которая видна из космоса

Город Мирный находится практически на краю огромного карьера / Фото: glavcom.ua

Карьер «Мир» является одним из наиболее богатых алмазных месторождений во всем мире / Фото: m.gazeta.ru

Полвека на его создание

rbth.com Купное месторождение алмазом ученым и геологам помогла лиса / Фото: ru.rbth.com

Мирный из поселка быстро превратился в город / Фото: sakhatimes.ru

Добыча алмазов не производится уже несколько лет / Фото: howmade.ru

В результате затопления шахты погибли несколько горняков / Фото: mors.in.ua

Жизнь на краю пропасти

Создается впечатление, что город расположен у самого обрыва / Фото: zagopod.com

Практически у самых шахт начинается территория аэропорта / Фото: lamazo.livejournal.com

До карьера можно добраться только по грунтовой дороге / Фото: lamazo.livejournal.com

Вид карьера с борта самолета - эффектное зрелище / Фото: airport.airlines-inform.ru

Зимой температура в регионе достигает отметки в - 60 градусов / Фото: zakazikea.by

Из-за затяжной зимы и недостатка солнечного света дома здесь красят в яркие цвета, чтобы люди не впадали в депрессию / Фото: 5-tv.ru

Во всех общественных зданиях лестницы покрыты коврами, чтобы плитка не скользила / Фото: project42274.tilda.ws

Вид ночного города / Фото: fotokto.ru

Городская инфраструктура развита достаточно хорошо / Фото: lenta.com.ua

Город Мирный ухоженный, воздух в нем незагрязненный / Фото: photosight.ru

Жизнь в городе спокойная и размеренная / Фото: exprussia.ru

Какое будущее у гигантского карьера

Архитектурное бюро разработало и представило проект города под куполом / Фото: fishki.net

Экогород не был воспринят всерьез, поэтому идея даже не была вынесена на обсуждение / Фото: belosnet.dn.ua