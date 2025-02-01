Куда применить старый линолеум

Линолеум может быть не только привычным напольным покрытием, но и универсальным материалом для дачи и участка. Не стоит спешить выбрасывать старые куски линолеума, а сжигать и подавно, от него будет сильный дым. Линолеум — очень универсальный материал, который можно использовать для совершенно разных целей.

1. Линолеум поможет бороться с сорняками

2. С вредителями тоже можно бороться при помощи линолеума

3. С помощью линолеума можно сохранить садовую мебель

4. Садовые дорожки и клумбы из старого линолеума

5. Детская площадка тоже может быть застелена линолеумом

Он долговечен, а также очень привлекательно выглядит, и работать с ним относительно не сложно. А поскольку дача — это то пространство, куда свозят все старые вещи, там ему точно найдётся применение.Участок будет выглядеть аккуратнееСамая большая работа на дачном участке — это избавление от сорняков. И один из самых эффективных и простых способов справиться с такой напастью — это как раз использование старого и уже ненужного линолеума. Его нужно, если он большим куском, порезать на части до нужного размера и уложить прямо на участке. Он будет блокировать доступ света к семенам растений, а также предотвращать разрастание корневой системы. Он также может помочь удерживать влагу в почве если это необходимо. И особенно в жаркие дни.Особенно этот метод будет полезен, если хозяева не часто приезжают на дачу и не могут эффективно выводить сорняки иными способами, что способствует их активному разрастанию по всей территории, в том числе на клубах и грядках. Линолеум можно уложить как на лето, так и оставить его на участке на круглый год и убрать лишь весной на некоторое время, чтобы дать земле подышать.Он не пропускает светНо также это имеет и свои негативные стороны, потому что на такой земле, которая год не имела доступа к солнечному свету, ещё в течение нескольких лет не будет расти вообще ничего. Посадить культурные растения и газон не получится. Такой метод можно использовать для подготовки почвы под цветник, но тогда будет нужно положить ещё один слой земли перед посадкой. А под неё — слой перегнившей травы. Затем идёт слой чернозёма, и уже после высаживаются цветы.Вредители не доберутся до кустовЛинолеум также отлично подходит для борьбы с разными вредителями на дачном участке. Его можно использовать для создания своего рода ловушек от вредителей. Например, улиток и слизней, а также пилильщиков и огнёвок. Любой куст смородины или крыжовника может стать жертвой вредителей. Как это происходит? Дело в том, что с наступлением холодов эти живые организмы падают на землю и зарываются в неё, чтобы уйти в спячку. А весной, пережив зимние холода, в тот период, когда все листья начинают распускаться, они снова выбираются на поверхность и ползут к листве. Так они ищут пищу после анабиоза.Для того чтобы это предотвратить, стоит нарезать линолеум на небольшие полосы и разложить их вокруг растений. Оставить его нужно под кустами до тех пор, пока все вредители не прилипнут к поверхности, до наступления морозов, и тогда их можно будет легко собрать. Этот способ также хорош тем, что не требует применения химикатов.Очень универсальный материалДля того чтобы применить его на грядках тоже как защиту от сорняков, нужно порезать линолеум на полосы и уложить на грядку, например, с клубникой, где в нём, через равные промежутки будут прорезаны отверстия. Через них будет производиться высадка кустов. Это позволит сделать грядку защищённой от сорняков, а ягоды, когда созреют, не будут съедены улитками, потому что сразу будут лежать не на грязной земле, а на настиле.Мебель можно сделать прямо из негоСадовая мебель, которая хоть и предназначена для нахождения на улице, всё равно подвержена воздействию погодных условий. Дождь, солнечные лучи и морозы со снегом приводят её к более быстрому износу. Сидеть на таких скамейках и стульях также невозможно после дождя, потому что древесина, даже покрытая лаком, намокает. Для того чтобы срок службы у садовой мебели был как можно дольше, стоит воспользоваться старым ненужным линолеумом. Он поможет защитить покрытие. Линолеум не будет пропускать воду и будет нужно всего лишь протереть его тряпкой, чтобы он стал сухим. Им нужно всего лишь накрыть столы и стулья, и особенно это в период, когда те не используются, чтобы уберечь мебель от дождя и снега.И для обрамления клумб подойдётСмотреться такая идея будет красиво, особенно если линолеум с рисунком под дерево. Клумбы тоже можно им украсить, они не только помогут сделать пространство более однотонным, но и более эстетичным. Это простой и эффективный способ улучшить внешний виду участка. Нужно всего лишь разрезать линолеум на полосы и уложить между цветниками или в теплице. Так можно будет не беспокоиться ходить по участку не намочив ноги или во время полива. Так дорожки останутся чистыми и аккуратными, потому что на них тоже не будет прорастать трава. Однако стоит быть крайне осторожными, потому что линолеум будет удерживать влагу на своей поверхности, потому становиться скользким. Нужно будет передвигаться аккуратно либо ждать, пока влага высохнет.Тут важно выбрать дизайн и цвет линолеума, потому что он займёт много пространства на участке и должен гармонировать с окружающей средой и ландшафтным дизайном. Поверхность, на которую будет уложен линолеум тоже должна быть ровной, чтобы не образовались бугорки, по которым будет недостаточно комфортно передвигаться. А в углублениях постоянно будет скапливаться ненужная влага. Зато такие дорожки очень легко чистить в будущем.Из него даже можно сделать детскую горкуБлагодаря достаточно приятному покрытию, которое можно создать с помощью линолеума, детская зона на участке тоже станет очень комфортной. Он мягкий и прочный, быстро моется, вытирается при необходимости.Также он подходит, чтобы избавится от травы на детской площадке. А затем, чтобы вся поверхность была максимально ровной и удобной, можно добавить слой кварцевого или речного песка. Когда устанавливается детский бассейн, то линолеум тоже отлично подойдёт. Он очень хорошо защитит полиэтилен от разных механических повреждений.Как это сделать правильно: тут тоже важную роль играет расцветка линолеума. Лучше выбрать яркие и приятные для глаза цвета, которые при этом привлекут детское внимание. Материал должен быть безопасен и не содержать токсичных веществ, потому что до него будут постоянно дотрагиваться руками и сидеть на нём. Также как и с дорожками, поверхность под линолеумом должна быть ровной, так будет комфортнее. Края лучше всего зафиксировать, чтобы он постоянно не сдвигался. На площадке могут быть установлены горки, качели и песочница, линолеум тогда будет нужно вырезать вокруг них.Дорожки из линолеума будет легко убиратьОказывается, линолеум — это крайне универсальный материал. И хоть он может быть скользким после дождя, плюсов у него, безусловно, куда больше. Он отлично помогает бороться с сорняками, а по его мягкой поверхности приятно ходить. Он также станет отличным напольным покрытием и в беседке, около зоны отдыха и на летней кухне. С его помощью внешний вид участка также улучшится, для тех кто хочет видеть перед собой красивый сад и огород, этот подход может быть очень важным.