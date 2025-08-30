С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В тайге - пить можно любую проточную..Можно ли «сырую» ...
  • Геннадий Бережнов
    Однако чего могут сделать руки людские!Манхэттен пустыни...
  • Ингерман Ланская
    а что ж главный то совдеповский скотовоз - ЗИС - не показали?5 знаковых автобу...

5 оригинальных блюд из яиц, которые редко готовят



Запеканка, салат, слоёный омлет, котлеты – всё это и многое другое можно приготовить из яиц. А нижеприведённые рецепты явно не останутся без внимания у большинства хозяек. Ведь каждая из них хочет порадовать свою семью вкусными и оригинальными блюдами.

1. Котлеты


Яичные котлеты. \ Фото: bing.com.

Яичные котлеты. \ Фото: bing.com.

 

В мире существует энное количество рецептов мясных, рыбных, овощных и грибных котлет.
Но мало кто знает о том, что котлеты можно приготовить даже из яиц. Румяные и ароматные, с хрустящей корочкой и необычным вкусом – они за считанные минуты завоёвывают сердца окружающих, занимая не последнее место в списке любимых и доступных блюд.

Ингредиенты:

• Манка – 2-2,5 ст.л;
• Яйца крупные – 3 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2 зубка;
• Петрушка и кинза свежая – по 2-3 веточки каждого;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Панировочные сухари – опционально.
Котлеты из яиц. \ Фото: tekhnolog.com.

Котлеты из яиц. \ Фото: tekhnolog.com.


 

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить и натереть на самую крупную тёрку;
• Приготовить густую манку (по консистенции крема);
• Дать остыть;
• Смешать с натёртыми яйцами;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Сформировать равномерные небольшие котлеты;
• Тщательно обвалять со всех сторон в панировочных сухарях;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Подавать со свежей мелко рубленной зеленью.

2. Запеканка


Яичная запеканка. \ Фото: i.pinimg.com.

Яичная запеканка. \ Фото: i.pinimg.com.

 

Яичная запеканка – то, что нужно для хорошего настроения и отличного начала дня.
Подав это блюдо на завтрак, вы не только порадуете свою семью фантастическим вкусом, а и будете уверены и спокойны на сто процентов в том, что чувство голода не посетит их ещё долгое время.

Ингредиенты:

• Яйца крупные – 3 шт;
• Крабовые палочки – 1 упаковка (200 г);
• Томаты коктейльные – 8-10 шт;
• Рукола – 1 маленький пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Оливковое масло – опционально.
Запеканка из яиц с томатами и крабовыми палочками. \ Фото: casajardimdecor.com.

Запеканка из яиц с томатами и крабовыми палочками. \ Фото: casajardimdecor.com.


 

Способ приготовления:

• Крабовые палочки при необходимости разморозить;
• Большую часть произвольно нарезать и выложить в глубокую миску;
• Руколу вымыть;
• Просушить;
• Добавить в миску к крабовым палочкам;
• Яйца взбить в отдельной миске с солью и смесью молотых перцев;
• Влить к крабовым палочкам с зеленью;
• Аккуратно перемешать;
• И перебить блендером до однородной массы;
• Форму для запекания хорошенько смазать оливковым маслом;
• Заполнить дно яичной смесью (примерно на два сантиметра);
• Выложить слой нарезанных кружочками крабовых палочек;
• Сверху выложить нарезанные кружками помидоры;
• Залить яичной смесью;
• Поверх выложить остатки крабовых палочек и томатов;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 160-170 градусов духовку на десять-пятнадцать минут.

3. Слоёный омлет


Овощной омлет. \ Фото: beautyfrizz.com.

Овощной омлет. \ Фото: beautyfrizz.com.

 

Пряный, в меру острый и румяный – воздушный омлет с ветчиной приятно удивляет и радует своим ярким насыщенным вкусом специй и соевого соуса, который придаёт ту самую оригинальную нотку послевкусия.

Ингредиенты:

• Яйца – 2-3 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 30 г;
• Ветчина – 2 ломтика;
• Томаты коктейльные – 3-4 шт;
• Молоко – 4-4,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Душистый молотый перец – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Петрушка свежая – 2-3 стебля;
• Кинза свежая – 2-3 стебля;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Вкуснейший овощной омлет. \ Фото: mcqueensdairies.co.uk.

Вкуснейший овощной омлет. \ Фото: mcqueensdairies.co.uk.

 

Способ приготовления:

• В миске смешать яйца с молоком, соевым соусом, солью, чёрным и душистым молотыми перцами;
• Перемешать и взбить до однородной массы;
• Сыр натереть на мелкую тёрку;
• Ветчину натереть на крупную тёрку;
• Смешать между собой;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими кольцами или соломкой;
• Небольшое количество подсолнечного масла разогреть в глубокой сковородке;
• Вылить яичную смесь толщиной два-три миллиметра;
• Затем выложить тонкий слой сырно-ветчиной смеси;
• Подрумянить две-три минуты;
• Перевернуть;
• Сверху выложить слой томатов (повторить слои);
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Высыпать поверх омлета;
• Накрыть крышкой и готовить на среднем огне десять-пятнадцать минут;
• Затем выключить огонь;
• Слить лишнюю влагу с крышки;
• Вновь накрыть крышкой;
• Закрыть полотенцем и оставить на пять-шесть минут;
• Перед подачей нарезать порционно.

4. С фаршем


Яйца по-шотландски. \ Фото: cdn.vox-cdn.com.

Яйца по-шотландски. \ Фото: cdn.vox-cdn.com.

 

Сытное, аппетитное и мега вкусное – первое, что приходит на ум, когда пробуешь яйца в фарше. Блюдо, которое достойно отдельной истории среди множества других рецептов.

Ингредиенты:

• Перепелиные яйца – 8 шт;
• Куриный фарш – 200 г;
• Мука – ¼ часть стакана;
• Яйца куриные – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Чеснок – 2 зубка;
• Панировочные сухари;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Яйца в фарше. \ Фото: bing.com.

Яйца в фарше. \ Фото: bing.com.

 

Способ приготовления:

• Перепелиные яйца отварить вкрутую;
• Хорошенько остудить и аккуратно очистить;
• В миске смешать куриный фарш со смесью молотых перцев, солью, мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Перемешать до однородной массы;
• Сформировать восемь равномерных мясных лепёшек;
• В центр выложить по одному перепелиному яйцу;
• Сформировать небольшие шарики;
• Обвалять в муке;
• Затем обмокнуть во взбитое яйцо, после обвалять в сухариках для панировки;
• Выложить в миску и поставить в холодильник на тридцать минут;
• В высокой сковороде с толстым дном разогреть достаточно большое количество подсолнечного масла;
• Довести до лёгкого кипения;
• Аккуратно выложить яично-мясные шарики;
• Готовить три-четыре минуты до румяного цвета со всех сторон;
• Выложить на бумажные полотенца;
• Оставить на пять-семь минут;
• Подавать с томатным соком, соусом или горчицей.

5. В пряном маринаде


Яйца в пряном маринаде. \ Фото: pinterest.com.

Яйца в пряном маринаде. \ Фото: pinterest.com.

 

Перепелиные яйца в пряном маринаде – закуска, которая отлично подойдёт в качестве перекуса. Также это блюдо станет прекрасным вариантом для завтрака в дополнении с гренками или тостами, смазанными плавленым сыром или авокадо.

Ингредиенты:

• Перепелиные яйца – 1 десяток;
• Свёкла маленького размера – 1 шт;
• Соус соевый – 6 ч.л;
• Розмарин – 1 веточка;
• Перец душистый – 6-7 горошин;
• Лист лавровый – 3-4 шт;
• Уксус 9% – 4 ч.л;
• Вода – 1 стакан;
• Масло подсолнечное – 2,5 ч.л;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Соль – по вкусу (не менее 1 ч.л).
Маринованные яйца. \ Фото: bing.com.

Маринованные яйца. \ Фото: bing.com.

 

Способ приготовления:

• Яйца отварить вкрутую;
• Хорошо остудить;
• Аккуратно очистить;
• Выложить в стеклянную банку;
• Свёклу вымыть;
• Очистить;
• Натереть как можно мельче;
• В сотейник выложить лавровый лист, душистый перец, розмарин, очищенные зубчики чеснока, произвольно нарезав их;
• Залить стаканом воды;
• Довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• После добавить натёртую свеклу;
• В миске смешать соевый соус с уксусом, хлопьями чили, подсолнечным маслом и солью;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Соединить с пряным отваром;
• Вновь перемешать;
• Получившимся маринадом залить перепелиные яйца;
• Банку плотно накрыть крышкой;
• Аккуратно наклонить пару раз в разные стороны, чтобы перемешать маринад;
• Остудить и отправить в холодильник на двое-трое суток.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх