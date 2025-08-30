5 оригинальных блюд из яиц, которые редко готовят

Запеканка, салат, слоёный омлет, котлеты – всё это и многое другое можно приготовить из яиц. А нижеприведённые рецепты явно не останутся без внимания у большинства хозяек. Ведь каждая из них хочет порадовать свою семью вкусными и оригинальными блюдами.
1. Котлеты
Яичные котлеты. \ Фото: bing.com.
В мире существует энное количество рецептов мясных, рыбных, овощных и грибных котлет.ароматные, с хрустящей корочкой и необычным вкусом – они за считанные минуты завоёвывают сердца окружающих, занимая не последнее место в списке любимых и доступных блюд.
Ингредиенты:
• Манка – 2-2,5 ст.л;
• Яйца крупные – 3 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2 зубка;
• Петрушка и кинза свежая – по 2-3 веточки каждого;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Панировочные сухари – опционально.
Котлеты из яиц. \ Фото: tekhnolog.com.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить и натереть на самую крупную тёрку;
• Приготовить густую манку (по консистенции крема);
• Дать остыть;
• Смешать с натёртыми яйцами;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Сформировать равномерные небольшие котлеты;
• Тщательно обвалять со всех сторон в панировочных сухарях;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Подавать со свежей мелко рубленной зеленью.
2. Запеканка
Яичная запеканка. \ Фото: i.pinimg.com.
Яичная запеканка – то, что нужно для хорошего настроения и отличного начала дня.уверены и спокойны на сто процентов в том, что чувство голода не посетит их ещё долгое время.
Ингредиенты:
• Яйца крупные – 3 шт;
• Крабовые палочки – 1 упаковка (200 г);
• Томаты коктейльные – 8-10 шт;
• Рукола – 1 маленький пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Оливковое масло – опционально.
Запеканка из яиц с томатами и крабовыми палочками. \ Фото: casajardimdecor.com.
Способ приготовления:
• Крабовые палочки при необходимости разморозить;
• Большую часть произвольно нарезать и выложить в глубокую миску;
• Руколу вымыть;
• Просушить;
• Добавить в миску к крабовым палочкам;
• Яйца взбить в отдельной миске с солью и смесью молотых перцев;
• Влить к крабовым палочкам с зеленью;
• Аккуратно перемешать;
• И перебить блендером до однородной массы;
• Форму для запекания хорошенько смазать оливковым маслом;
• Заполнить дно яичной смесью (примерно на два сантиметра);
• Выложить слой нарезанных кружочками крабовых палочек;
• Сверху выложить нарезанные кружками помидоры;
• Залить яичной смесью;
• Поверх выложить остатки крабовых палочек и томатов;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 160-170 градусов духовку на десять-пятнадцать минут.
3. Слоёный омлет
Овощной омлет. \ Фото: beautyfrizz.com.
Пряный, в меру острый и румяный – воздушный омлет с ветчиной приятно удивляет и радует своим ярким насыщенным вкусом специй и соевого соуса, который придаёт ту самую оригинальную нотку послевкусия.
Ингредиенты:
• Яйца – 2-3 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 30 г;
• Ветчина – 2 ломтика;
• Томаты коктейльные – 3-4 шт;
• Молоко – 4-4,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Душистый молотый перец – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Петрушка свежая – 2-3 стебля;
• Кинза свежая – 2-3 стебля;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Вкуснейший овощной омлет. \ Фото: mcqueensdairies.co.uk.
Способ приготовления:
• В миске смешать яйца с молоком, соевым соусом, солью, чёрным и душистым молотыми перцами;
• Перемешать и взбить до однородной массы;
• Сыр натереть на мелкую тёрку;
• Ветчину натереть на крупную тёрку;
• Смешать между собой;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими кольцами или соломкой;
• Небольшое количество подсолнечного масла разогреть в глубокой сковородке;
• Вылить яичную смесь толщиной два-три миллиметра;
• Затем выложить тонкий слой сырно-ветчиной смеси;
• Подрумянить две-три минуты;
• Перевернуть;
• Сверху выложить слой томатов (повторить слои);
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Высыпать поверх омлета;
• Накрыть крышкой и готовить на среднем огне десять-пятнадцать минут;
• Затем выключить огонь;
• Слить лишнюю влагу с крышки;
• Вновь накрыть крышкой;
• Закрыть полотенцем и оставить на пять-шесть минут;
• Перед подачей нарезать порционно.
4. С фаршем
Яйца по-шотландски. \ Фото: cdn.vox-cdn.com.
Сытное, аппетитное и мега вкусное – первое, что приходит на ум, когда пробуешь яйца в фарше. Блюдо, которое достойно отдельной истории среди множества других рецептов.
Ингредиенты:
• Перепелиные яйца – 8 шт;
• Куриный фарш – 200 г;
• Мука – ¼ часть стакана;
• Яйца куриные – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Чеснок – 2 зубка;
• Панировочные сухари;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Яйца в фарше. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Перепелиные яйца отварить вкрутую;
• Хорошенько остудить и аккуратно очистить;
• В миске смешать куриный фарш со смесью молотых перцев, солью, мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Перемешать до однородной массы;
• Сформировать восемь равномерных мясных лепёшек;
• В центр выложить по одному перепелиному яйцу;
• Сформировать небольшие шарики;
• Обвалять в муке;
• Затем обмокнуть во взбитое яйцо, после обвалять в сухариках для панировки;
• Выложить в миску и поставить в холодильник на тридцать минут;
• В высокой сковороде с толстым дном разогреть достаточно большое количество подсолнечного масла;
• Довести до лёгкого кипения;
• Аккуратно выложить яично-мясные шарики;
• Готовить три-четыре минуты до румяного цвета со всех сторон;
• Выложить на бумажные полотенца;
• Оставить на пять-семь минут;
• Подавать с томатным соком, соусом или горчицей.
5. В пряном маринаде
Яйца в пряном маринаде. \ Фото: pinterest.com.
Перепелиные яйца в пряном маринаде – закуска, которая отлично подойдёт в качестве перекуса. Также это блюдо станет прекрасным вариантом для завтрака в дополнении с гренками или тостами, смазанными плавленым сыром или авокадо.
Ингредиенты:
• Перепелиные яйца – 1 десяток;
• Свёкла маленького размера – 1 шт;
• Соус соевый – 6 ч.л;
• Розмарин – 1 веточка;
• Перец душистый – 6-7 горошин;
• Лист лавровый – 3-4 шт;
• Уксус 9% – 4 ч.л;
• Вода – 1 стакан;
• Масло подсолнечное – 2,5 ч.л;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Соль – по вкусу (не менее 1 ч.л).
Маринованные яйца. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Хорошо остудить;
• Аккуратно очистить;
• Выложить в стеклянную банку;
• Свёклу вымыть;
• Очистить;
• Натереть как можно мельче;
• В сотейник выложить лавровый лист, душистый перец, розмарин, очищенные зубчики чеснока, произвольно нарезав их;
• Залить стаканом воды;
• Довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• После добавить натёртую свеклу;
• В миске смешать соевый соус с уксусом, хлопьями чили, подсолнечным маслом и солью;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Соединить с пряным отваром;
• Вновь перемешать;
• Получившимся маринадом залить перепелиные яйца;
• Банку плотно накрыть крышкой;
• Аккуратно наклонить пару раз в разные стороны, чтобы перемешать маринад;
• Остудить и отправить в холодильник на двое-трое суток.
