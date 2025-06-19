Самые удивительные «первые разы» в истории человечества

Как говорится, все бывает в первый раз. Сегодня вас ожидает увлекательный список самых первых творений рук человека, начиная от первых городов и заканчивая первыми космическими кораблями.



Первый небоскреб

Первый человек, совершивший кругосветное путешествие своими силами

Первый человек, убитый роботом

Первый национальный парк

Первый официальный клип, снятый фанатами

Первый боевик, фантастический фильм и вестерн

Первый человек, достигший Северного полюса пешком и в одиночку

Первый пилотируемый космический полет

Первое автоматическое оружие

Первый коммерческий пассажирский космический корабль

Первый суперкомпьютер

Первое животное с бионическими имплантатами ног

Первая видеоигра

Первые внеземные торнадо (пылевые смерчи)

Первая карта дорог

Первый флэш-моб

Первые часы

Обнаружение признаков жизни на планете

Первая забастовка

Первая воздушная бомбардировка

Впервые набранное максимальное количество очков в игре PAC-MAN

Первая противоречивая видео игра

Первый город

Первое объявление войны

Первая жертва автокатастрофы