Самые удивительные «первые разы» в истории человечества

Как говорится, все бывает в первый раз. Сегодня вас ожидает увлекательный список самых первых творений рук человека, начиная от первых городов и заканчивая первыми космическими кораблями.
Первый небоскреб
10-этажный дом Home Insurance Building был возведен в Чикаго в 1884 году и с тех пор стал носить звание «отца современных небоскребов».
Первый человек, совершивший кругосветное путешествие своими силами
Эрден Эрук (Erden Eruc) из Турции оказался этим счастливчиком, проплыв на веслах вокруг земного шара.
Первый человек, убитый роботом
25 января 1979 Роберт Уильямс (Robert Williams) погиб из-за ранения в голову, которое он получил от механической руки на литейном заводе Ford.
Первый национальный парк
Национальный парк Йеллоустоун в США стал первым национальным парком на планете. Президент Улисс Симпсон Грант официально объявил это место заповедником в 1872 году.
Первый официальный клип, снятый фанатами
Группа Placebo оказалась настолько впечатлена клипом Грегори Пинарда (Grégoire Pinard), снятого для их песни «English Summer Rain”, что было решено сделать его официальным видео.
Первый боевик, фантастический фильм и вестерн
Фильм «The Great Train Robbery» 1903 года длился всего 10 минут и демонстрировал лишь 14 сцен.
Первый человек, достигший Северного полюса пешком и в одиночку
Хотя сэр Уолтер Херберт (Wally Herbert) из Великобритании официально считается первым человеком, которому удалось достичь Северного полюса в 1969 году, норвежец Бьорген Оусланд сделал это в одиночку и своим ходом лишь в 1994 году!
Первый пилотируемый космический полет
Первый космический шаттл, пилотируемый корабль многоразового использования, был запущен 12 апреля 1981 года., ведь по окончании полета им предстояло вернуться обратно на Землю и самостоятельно совершить посадку.
Первое автоматическое оружие
В 1883 году сэр Хайрем Максим (Hiram Maxim) создал первый в мире пулемет Максим, который тут же был подхвачен революционерами, а впоследствии им пользовались и в обеих мировых войнах.
Первый коммерческий пассажирский космический корабль
23 марта 2010 года Virgin Spaceship Enterprise совершил свой первый испытательный полет в Калифорнии. Хотя полеты планировалось начать уже в 2012 году, в 2014 году судно разбилось во время одного из тестовых вылетов, значительно отодвинув сроки запуска коммерческих рейсов.
Первый суперкомпьютер
Cray-1 – это первый в мире суперкомпьютер. Он был установлен в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США в 1976 году, а его стоимость составила 8,8 миллионов долларов.
Первое животное с бионическими имплантатами ног
В июне 2010 года кот по кличке Оскар получил бионические конечности после того, как потерял свои ноги под зерноуборочным комбайном.
Первая видеоигра
Самая первая видеоигра была запущена в 1947 году Томасом Голдсмитом младшим (Thomas T. Goldsmith Jr.) и Эстле Рэй Манном (Estle Ray Mann). Их изобретение носило название Cathode Ray Tube Amusement Device и было первым в мире симулятором.
Первые внеземные торнадо (пылевые смерчи)
Земными торнадо никого не удивишь, но что вы скажете о внеземных? Впервые снимки пылевых смерчей на Марсе были получены в 1970-е годы космическим аппаратом Viking.
Первая карта дорог
По приказу римского императора Августа Цезаря была создана первая карта дорог. Для ее завершения потребовалось почти 20 лет!
Первый флэш-моб
Первый флэш-моб, подтвержденный Книгой рекордов Гиннеса, состоялся в Нью-Йорке в 2003 году в одном из местных магазинов.
Первые часы
Первые официально изготовленные часы носили название Nuremberg Egg. Они были изготовлены Питером Гемлейном (Peter Hemlein) в Германии в 1509 году.
Обнаружение признаков жизни на планете
Когда космический аппарат Галилео пролетал над Землей, ученые решили исследовать нашу планету на вероятность существования на ней жизни (как будто видели ее в первый раз). Им удалось обнаружить здесь полный перечень признаков: были найдены хлорофилл, кислород и метан.
Первая забастовка
Первая официально зарегистрированная забастовка произошла в Египте 14 ноября 1152 года до нашей эры. Ремесленники Королевского Некрополя стали инициаторами этого действа.
Первая воздушная бомбардировка
В 1849 году австрийцы запустили несколько сотен беспилотных воздушных шаров, намереваясь сбросить бомбы с таймерами на Венецию. Операция оказалась не слишком успешной из-за сильного ветра.
Впервые набранное максимальное количество очков в игре PAC-MAN
3 июля 1999 Билли Митчелл (Billy Mitchell) из США впервые сумел набрать максимальное количество очков в игре PAC-MAN.
Первая противоречивая видео игра
Игра Death Race, вышедшая в 1976 году, заключалась в том, что игроку было необходимо сбить автомобилем как можно больше гремлинов. Это вызвало довольно большую шумиху, поскольку многие считали, что эта игра способна привести к росту числа случаев неосторожного вождения автомобилей.
Первый город
Первым городом в мире был город Урук, основанный в 3200 году до нашей эры. Он находился в Месопотамии (Ирак). В нем жило почти 50 000 жителей, он обладал толстыми стенами и был важным торговым центром.
Первое объявление войны
Опять обратимся к Месопотамии. Историки считают, что в «Эпосе о Гильгамеше» можно найти первое в мире официальное объявление войны. Сам Гильгамеш был царем Урука, а эпос описывает его подвиги.
Первая жертва автокатастрофы
И хотя в 1869 году автомобили были лишь экспериментальными средствами передвижения, Мэри Уорд (Mary Ward) из Великобритании оказалась первой официальной жертвой автокатастрофы.
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