Как выбрать куриные яйца

В современном мире всё настолько глобально, что мы уже привыкли мыслить массово: не разделять вещи по качеству или красоте, а мыслить категориями, группами, видами и так далее. Так вот, категории яиц куриных тоже имеют место и довольно неплохо помогают разобраться, что мы принесем домой в запакованном картонном лотке.







Однако не стоит торопиться. Дело в том, что большинство обывателей совсем не смыслит, какие именно категории существуют и в чём их конкретная разница. Смотрят только на цену и, чего греха таить, выбирают, что подороже. Попробуем разобраться в этом вопросе и помочь выбрать именно то, что тебе нужно.



КАТЕГОРИИ ЯИЦ КУРИНЫХ

Самое интересное, что хозяева небольших магазинчиков, которые есть почти возле каждого двора, не хотят покупать куриные яйца, которыми торгуют их магазины. Ты не поверишь, но им это просто не выгодно. Да и есть еще один фактор. Нет, не качество, поверь, все магазинные яйца от бройлеров проходят суровый осмотр. Качество у них попросту одинаковое.Однако давай начнем с самого начала. Знаешь ли ты, что кроме категории «С» у куриных яиц есть еще и категория «Д»? Она значит, что яйца диетические и их можно использовать не больше 7 календарных дней от того момента, когда их снесла курица.Это очень свежий продукт, с неподвижным желтком и плотным белком.Диетические яйца разнятся по размерам, как и столовые, то есть обозначающиеся категорией «С».Столовые яйца, по сути, самые обычные, которые люди едят каждый день. Это яйца, произведенные от бройлера и, конечно же, они отличаются от домашних. С другой стороны, домашние яйца никак не проверяют. И неизвестно, чем питалась наседка в деревне, как она себя чувствовала и вообще, как давно понесла.Продолжаем. Столовые яйца имеют 5 категорий. Они отличны между собой только размером и массой. На деле выглядят они так:«В» — высшая категория, это самые крупные яйца, от 75 г.«О» — отборные яйца, вес варьируется от 65 и почти до 75 г.«1» — первая категория, одно яйцо весит от 55 и почти до 65 г.«2» — вторая категория, имеет вес от 45 до 54,9 г.«3» — третья категория, самые мелкие, вес от 35 до 44,9 г.Повторимся еще раз. Ни по вкусу, ни по консистенции, ни по другим параметрам, кроме веса, эти яйца не отличаются. Самое интересное, что мы бы посоветовали брать яйца с 3-й, если ты любишь готовить выпечку. Стандартный рецепт выпечки требует именно этот размер для своих блюд. Больше уже будет ненужное расточительство.Так вот, в относительно небольших магазинах чаще всего можно увидеть яйца категории «О»,«1», и «2». Третью и высшую категорию там не найти. Поэтому хитрые хозяева и директора небольших магазинов, а также владельцы пекарен закупаются только в больших гипермаркетах.Пекарне нужны самые маленькие размеры, чтобы сэкономить на выпечке. А остальные покупают только высшую категорию. Кстати, она фасуется в лотках по 20 яиц. Не будем всё усложнять скучными подсчетами цены одного грамма яйца каждой категории, но получается, что дешевле всего именно высшая. Так сказать, оптом дешевле. Однако следует учесть еще то, что гипермаркет должен быть поблизости, иначе дорогой бензин «съест» всю выгоду.Как мы уже говорили выше, диетические яйца хранятся неделю без холодильника. Столовые будут стоять 25 суток, а если их помыть, то не более 12 дней. В холодильнике же столовые яйца могут храниться аж до 3 месяцев. Мыть их не стоит из-за того, что так поры могут забиться грязью. На фабриках их скорлупу обрабатывают 1,5%-м раствором перекиси водорода, потому и переживать за их чистоту совсем не стоит.