Растения, которые не любят яичную скорлупу

Нередко садоводы и огородники используют для подкормки растений яичную скорлупу, которая богата кальцием и другими питательными веществами, необходимыми для активного роста и развития растений.



Однако не всегда яичная скорлупа оказывается эффективной, ведь она подходит не для всех растений. Это обусловлено тем, что яичная скорлупа содержит большое количество карбоната кальция, который повышает рН почвы и делает ее слишком щелочной. Именно поэтому важно знать, какие растения предпочитают кислую почву и могут пострадать от использования яичной скорлупы в качестве натурального удобрения.



Брокколи

Бегонии

Белокочанная капуста

Брюссельская капуста

Цветная капуста

Черника

Гортензии

Импатиенс

Кале

Герань

Перец

Петунии

Хоста

Рододендрон

Розы

Картофель

Клубника

Батат

Сирень

Бархатцы

Папоротник

Цинния