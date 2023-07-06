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Растения, которые не любят яичную скорлупу

Нередко садоводы и огородники используют для подкормки растений яичную скорлупу, которая богата кальцием и другими питательными веществами, необходимыми для активного роста и развития растений.

Однако не всегда яичная скорлупа оказывается эффективной, ведь она подходит не для всех растений. Это обусловлено тем, что яичная скорлупа содержит большое количество карбоната кальция, который повышает рН почвы и делает ее слишком щелочной. Именно поэтому важно знать, какие растения предпочитают кислую почву и могут пострадать от использования яичной скорлупы в качестве натурального удобрения.

Брокколи



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Бегонии



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Белокочанная капуста



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Брюссельская капуста



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Цветная капуста



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Черника



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Гортензии



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Импатиенс



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Кале



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Герань



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Перец



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Петунии



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Хоста



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Рододендрон



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Розы



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Картофель



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Клубника



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Батат



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Сирень



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Бархатцы



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Папоротник



Растения, которые не любят яичную скорлупу

Цинния



Растения, которые не любят яичную скорлупу
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Растенияскорлупа

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