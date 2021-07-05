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Фотограф много лет снимает море и волны и создаёт захватывающие пейзажи


Тысячи лиц. Автор: Matt Burgess.

Тысячи лиц. Автор: Matt Burgess.

Мир удивителен и прекрасен, а море волнительно и непредсказуемо. Его красота не поддаётся описанию словами, а настроение переменчиво, словно капризная девица. Вот оно тихое и спокойное, нежится в лучах заходящего или же предрассветного солнца, а вот оно уже волнительно-тревожное, нагоняет пену по кромке берега, становясь на дыбы гребнями фантастических волн, что на мгновение, замирая в воздухе футуристичными фигурами из тонкого хрупкого «стекла», спустя секунды небрежно и без остатка разбиваются о воду и камни, разлетаясь мириадами бриллиантовых брызг.

Ангельский свет. Автор: Matt Burgess.

Ангельский свет. Автор: Matt Burgess.


Орёл. Автор: Matt Burgess.

Орёл. Автор: Matt Burgess.

 
Центр урагана. Автор: Matt Burgess.

Центр урагана. Автор: Matt Burgess.

 
Гильотина. Автор: Matt Burgess.

Гильотина. Автор: Matt Burgess.

 
Вечный взгляд. Автор: Matt Burgess.

Вечный взгляд. Автор: Matt Burgess.

 
Угроза. Автор: Matt Burgess.

Угроза. Автор: Matt Burgess.

 
Жидкая пирамида. Автор: Matt Burgess.

Жидкая пирамида. Автор: Matt Burgess.

 
Пончик. Автор: Matt Burgess.

Пончик. Автор: Matt Burgess.

 
Сахарный шторм. Автор: Matt Burgess.

Сахарный шторм. Автор: Matt Burgess.

 
Фотограф много лет снимает море и волны и создаёт захватывающие пейзажи

«Флаббер». Автор: Matt Burgess.

 

Мэтт Берджесс (Matt Burgess) безгранично влюблённый в море, вот уже несколько лет пристально следит и наблюдает за сменой его настроения, ловя в объектив своей камеры такие моменты, которые никогда и ни при каких желаниях не повторятся дважды. В его работах оживают самые разнообразные волны, будоражащие человеческую фантазию и любопытство, подстёгивающее попытать счастья и сделать нечто подобное, вооружившись фотоаппаратом.
Но на самом деле не всё так просто и, чтобы заполучить вот такую красоту, прежде всего стоит запастись терпением и обзавестись навыками, выработанными на протяжении долгих лет. Взгляните, насколько тонко и искусно подмечены малейшие колебания водной поверхности, что в считанные секунды, подобно спецэффектам превращаются в нечто невероятное и захватывающее дух изображение, от которого глаз не отвести, уж сильно гипнотизирует и затягивает оно, тут же сменяясь уже другим, не менее ярким и величественным, порой суровым и грозным, а иногда и вовсе пугающим до жути.
Фотограф много лет снимает море и волны и создаёт захватывающие пейзажи

Цилиндр. Автор: Matt Burgess.

 
Призраки. Автор: Matt Burgess.

Призраки. Автор: Matt Burgess.

 
Подводный танцпол. Автор: Matt Burgess.

Подводный танцпол. Автор: Matt Burgess.

 
Бессонница. Автор: Matt Burgess.

Бессонница. Автор: Matt Burgess.

 
Океан против Земли. Автор: Matt Burgess.

Океан против Земли. Автор: Matt Burgess.

 
Сантерия. Автор: Matt Burgess.

Сантерия. Автор: Matt Burgess.

 
Дикий цветок. Автор: Matt Burgess.

Дикий цветок. Автор: Matt Burgess.

 
Ловкость рук. Автор: Matt Burgess.

Ловкость рук. Автор: Matt Burgess.

 
Сцепление. Автор: Matt Burgess.

Сцепление. Автор: Matt Burgess.

 

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Фотограф много лет снимает море и волны и создаёт захватывающие пейзажи

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Фотограф много лет снимает море и волны и создаёт захватывающие пейзажиПодписаться на мой Instagram
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