7 загадок знаменитых архитектурных шедевров, о которых не принято распространяться

Существует несколько архитектурных шедевров, широко известных в мире даже тем, кто в реальности их никогда не видел. Казалось бы, большинство о них все знают, начиная от внешних характеристик и заканчивая историей создания. Но при более детальном рассмотрении с некоторыми из них связаны достаточно интересные, необычные факты и детали.
1. Квартира, оборудованная на Эйфелевой башне на последних этажах
Построенная на верхних этажах Эйфелевой башни квартира предназначалась для приема посетителей и отдыха / Фото: govza.ru
Создатель этого архитектурного шедевра Густав Эйфель на его последних этажах построил и оборудовал для себя квартиру. В основном она предназначалась для приема посетителей и отдыха. Именно здесь он встречался с Томасом Эдисоном. Квартира состоит из двух спален, санузла, гостиной и кухни. Ну и, конечно же, вид из окна апартаментов потрясающий. Сейчас квартира является музеем, в котором находятся две фигуры из воска – самого Эйфеля и Томаса Эдисона.
2. Статуя Свободы и разорванная цепь у ее ног
О наличии разорванной цепи у ног Статуи Свободы известно немногим / Фото: zefirka.net
США получили Статую Свободы в подарок от французов на столетие революции. Статуя является символом демократии, свободы и искоренения рабства в стране. В связи с этим у нее имеется одно дополнение – разорванная цепь, лежащая у ног статуи. Туристы ее обычно не видят.
3. Большой сфинкс и его первоначальный внешний вид
Первоначальный вид знаменитого Сфинкса существенно отличался от нынешнего / Фото: vopros-ik.ru
Эта статуя является самой старой во всем мире. Сразу после строительства его полностью покрыли краской яркого цвета, которая в некоторых местах сохранилась и до нашего времени. Несколько фрагментов осталось за ухом. Кроме этого, у него присутствовал нос и специальная борода для церемоний. Сейчас ее части есть в двух музеях – в Каире и Британии.
Согласно некоторым предположениям, у сфинкса изначальна была львиная голова. Человеческую ему высекли значительно позже. Этим и объясняется несоответствие пропорций статуи. Ее голова по сравнению с телом слишком маленькая.
4. Капсула времени, которая находится в горе Рашмор
Секретная комната в горе Рашмор предназначалась для хранения документов с достоверной информацией об американской истории / Фото: m.brilio.net
Гутзон Борглум, архитектор, при строительстве знаменитого памятника планировал в скале соорудить Зал Хроник. Предполагалось, что комната будет секретной. В будущем в ней люди смогли бы найти здесь главные документы с достоверной информацией об американской истории. Он даже вырезал сразу за головой Линкольна в горе пещеру. Вскоре архитектор умер, поэтому работа так и осталась на начальном этапе. Спустя более полувека после смерти Борглума в 1998 г. копии важных документов и президентские мемуары запечатали в этой пещере, преобразив ее в своеобразную капсулу времени.
5. Пизанская башня: процесс создания
Вероятность того, что Бонанно Пизано вовсе не является автором всемирно известной Пизанской башни, очень высока / Фото: vasylivservice.com
Немало тайн связано и с падающей башней, известной во всех уголках мира. О том, что она наклонена, известно всем, а вот кто является автором строения – с абсолютной точностью практически никому. Прежде всего, такие сведения не стали общим достоянием в связи с тем, что велись строительные работы около двух сотен лет назад. Историки по привычке считают, что разработка принадлежит Бонанно Пизано. Но есть и более правдоподобная версия. Некоторые считают, что автором стал Диотисальви. Именно этот архитектор работал над проектом баптистерия, который находится в непосредственной близости от башни. Оба строения созданы в едином стиле.
6. «Золотые Ворота» и цвет этого моста
Мост «Золотые Ворота» мог быть не оранжевым, а с черно-желтыми полосками / Фото: yandex.ua
Этот мост можно увидеть на многих фотографиях. Прежде чем он был построен, все тонкости длительно оговаривались и согласовывались с американскими ВМС. Они дали согласие, но пожелали, чтобы его окрасили черно-желтыми полосами для обеспечения лучшей видимости в туманную погоду. Но победителем вышел Ирвинг Морроу, архитектор. Он убедил, что лучше будет, если конструкцию покрасить в темный оранжевый. В итоге получился очень красивый и хорошо заметный мост.
7. Биг Бен: название широко известной британской достопримечательности
На самом деле Биг Бен - это название не башни, а колокола / Фото: kakprosto.ru
Это название имеет отношение не к общему строению в виде башни. А только к огромному колоколу, который в ней находится. До осени 2012 г. официально конструкция называлась «Часовая башня Вестминстерского дворца». Затем ее переименовали в «Башню Елизаветы». Именно это название является актуальным и сейчас.
Почему колокол называют именно Биг Бен, точно никто не знает. По одной из версий его так назвали в честь человека, руководившего процессом его отливки. Он был достаточно крупным и все к нему обращались не иначе, как Большой Бен. Еще одна версия связана с тем, что колокол назвали в честь Бенджамина Каунта, боксера, чемпиона-супертяжеловеса.
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