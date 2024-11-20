Лобстеры, хамон, лосось: чем кормили пассажиров на борту авиалайнеров 40-50 лет назад

Обед на борту Boeing 747, ок. 1975 год.

Иногда сам шеф-повар подавал блюда в 1975 году в самолетах Скандинавских авиалиний.

Справа: снимок ок. 1965 года, слева: подача блюд в постель, около 1955 года.

Первоклассное обслуживание пассажиров на борту Scandinavian Airlines в 1950 году.

Обед на борту DC-8, ок. 1965 год.

Первый класс: на обед подается лобстер, ок. 1975 год.

Обслуживание пассажиров Скандинавских авиалиний в 1955 году.

Приготовление индеек, которые затем подавались на борту самолетов , 1965 год.