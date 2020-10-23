Привычки, из-за которых любая квартира будет выглядеть неряшливо

У одних в доме одежда развешана по цветам, у других вываливается из переполненного шкафа. В одном жилище все приправы рассортированы по баночкам и подписаны, в другом можно даже не пытаться найти второй носок от пары. Зачастую все дело в привычках, многие из которых мы не замечаем и считаем вполне безобидными, а они в свою очередь приводят к постоянному беспорядку.

Мы уверены, что порядок вокруг себя — это залог порядка в голове. Поэтому составил список действий, которые многие совершают на автомате, а они лишь сводят на нет все попытки поддерживать дома идеальный порядок.



1. Складировать верхнюю одежду при входе в квартиру

2. После сна оставлять диван в разложенном виде

3. Расставлять всю мелкую бытовую технику на кухонной столешнице

4. Не убирать за собой спортинвентарь после домашней тренировки

5. Хранить на плите кастрюлю в кастрюле в надежде сэкономить место

6. Расставлять большое количество сувениров на открытых полках

7. Бессистемно хранить на кухне различные мелочи

8. Оставлять обувь на полу в прихожей, а не убирать в шкаф или обувницу

9. Проводить уборку строго в определенный день

10. Не отводить специальное место под сумки и аксессуары

11. Хранить одежду на открытых вешалках

12. Оставлять посуду сушиться на коврике и не убирать в шкаф даже после высыхания



13. Не избавляться от старых домашних тапочек. Мало того что они раскиданы по всей квартире, так и их внешний вид оставляет желать лучшего



Первое, что сразу же привлекает к себе внимание при входе в квартиру, это нагромождение верхней одежды на вешалке в прихожей. Ведь как обычно бывает: сегодня идем на улицу в пальто, завтра — в куртке, послезавтра — в пуховике. По итогу зимняя, летняя, весенняя одежда висит скопом, бросается в глаза и выглядит неряшливо.Возьмите себе за правило сразу же после улицы убирать вещи в шкаф с глаз долой. Оставляем только наряды по сезону, а все лишнее — в пакеты и далеко на полку.Обладатели небольших квартир зачастую используют диван вместо кровати, но забывают о том, что он является одним из ключевых элементов в комнате.Этот массивный предмет мебели в разложенном виде лишь загромождает свободное пространство и придает комнате неопрятный вид. Не ленитесь складывать диван после ночного сна, превратите это рутинное дело в полезную привычку.Обилие техники, дружно стоящей в ряд на кухонной столешнице, создает эффект визуального шума. Любое скопление мелких предметов выглядит негармонично и создает беспорядок. Не загромождайте ценное пространство кухни, лучше выделите для своих верных помощников место в шкафу или на полках.Любители физической активности в домашних условиях зачастую не в силах убрать за собой спортивное снаряжение после убойной тренировки. Гантели катятся из угла в угол, дожидаясь следующего занятия, либо, наоборот, покрываются толстым слоем забвения. Не забывайте убирать инвентарь с глаз долой, чтобы не захламлять общий вид комнаты.При нехватке свободного пространства на кухне хозяйки отчаянно сражаются за каждый лишний сантиметр. Как итог — на плите стопками красуются кастрюли, сковородки и прочая утварь, которой не хватило места в кухонном шкафу. Эти многоярусные «торты» из посуды лишь создают ощущение бедлама на кухне.Обилие мелких предметов в виде сувениров, свечей, статуэток и прочих безделушек не прибавит красоты вашему стеллажу, а наоборот, создаст визуальный беспорядок. Чтобы полки с мелочами не выглядели как свалка вещей, а смотрелись гармонично и стильно, достаточно соблюдать несколько простых правил.Например, плетеные корзины и декоративные коробки скроют от глаз провода, диски и прочие мелкие предметы. А популярный среди дизайнеров метод «тяжелое — вниз, изящное — наверх» решит сразу две задачи: функциональную и эстетическую.Ароматные соусы и приправы вдохновляют на кулинарные шедевры, вот только хранить их на кухне достаточно сложно. Избыток банок и бутылок со специями, которые хаотично расставлены на всех кухонных поверхностях, не украсили еще ни одну обеденную зону.Прихожая — визитная карточка дома, которая либо поднимает настроение после тяжелого рабочего дня, либо навевает уныние и тоску. Массовое скопление обуви, беспорядочно стоящей на полу, создает в коридоре полный кавардак. Главная причина кроется в недостаточном количестве систем хранения, поэтому без полок, обувниц и калошниц здесь не обойтись.Пора пересмотреть свой подход к уборке, если вы наводите порядок в жилище строго по расписанию: раз в неделю и ни днем раньше, ни днем позже. Убираться желательно хотя бы 2 раза в неделю, ведь пыль и грязь оседают на вещах ежеминутно. Сегодня популярен метод 15—20-минутной ежедневной уборки, которая помогает поддерживать чистоту и порядок в доме на постоянной основе. Возможно, стоит попробовать внедрить в свою жизнь эту привычку?Оказывается, подобрать сумку под наряд гораздо легче, чем найти для нее достойное место в интерьере. Важно сразу продумать системы хранения, которые смогут вместить все ваши аксессуары и не оставят ни единого шанса любому намеку на бардак. Ведь бессистемное хранение сумок, ремней, шапок и прочих атрибутов создает впечатление захламленности. Увы, там, где много вещей, всегда спешит воцариться беспорядок.Открытые полки имеют как плюсы, так и минусы. С одной стороны, они визуально расширяют пространство и добавляют интерьеру воздуха. С другой — обязывают тщательнее поддерживать порядок. Увы, не всегда после утомительного рабочего дня есть желание аккуратно раскладывать вещи. А готовы ли вы это делать регулярно? Если нет, то лучше приобрести удобный и вместительный шкаф.До боли знакомая ситуация: вымыть посуду, положить на коврик для сушки и благополучно забыть о ней на некоторое время, а порой и на несколько дней. Кухня с горой посуды возле раковины выглядит неряшливо, поэтому своевременно избавляйтесь от этого островка захламленности.Зачастую новые тапочки покупают только после того, как старые затрутся до дыр. Такие родные и уютные, они служат нам годами, ежедневно накапливая большое количество бактерий. Заношенная домашняя обувь, которая разбросана по всем углам квартиры, не украсит ни одно жилище. Не забывайте, что стирать их рекомендуется один раз в месяц, а менять — каждые полгода-год.А как у вас обстоят дела с уборкой? Раз плюнуть или заставляете себя из-под палки?