Как полезно использовать старый советский ковер на огороде

Такую роскошь не выкидывают /Фото:dzen.ru

Мульчирование и защита от сорняков

Такое вот мульчирование /Фото:ru.pinterest.com

Улучшение дренажа

Хоть и необычный, но полезный вариант /Фото:ogorod.mirtesen.ru

Защита от холодов

Теплые ковры защитят от холода и растения /Фото:sam.mirtesen.ru

Да и просто по нему приятней ходить /Фото:pl.pinterest.com

Создание тропинок и дорожек

Идеально вписался /Фото:m.fishki.net

И сапоги не пачкаются /Фото:akpok.ru

Грядки и контейнеры для растений

Свернутые ковры - подпорка для грядок /Фото:Яндекс Карты

Экспериментирование с декором

Подстилка под бассейн /Фото:kover-russia.ru

И ногам тепло /Фото:fb.ru