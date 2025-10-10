Почему в СССР рыбий жир давали детям много лет, а потом резко его запретили

Те, чье детство прошло в Советском Союзе, прекрасно помнят неприятную на вид и вкус густую жидкость, именуемую рыбьим жиром. Долгое время эта добавка была обязательной в рационе детей. Ее давали дома и в детских садах. Да и вообще считалось, что она может предупредить развитие почти всех заболеваний и излечить, как минимум половину.
В СССР рыбий жир давали дома и в детских садах, добавка была обязательной в рационе всех детей / Фото: vsyachyna.com
1. Мировая популярность рыбьего жира
Благодаря фармацевту Петеру Меллеру рыбий жир приобрел популярность в качестве действенного средства от рахита / Фото: mollers.com.tr
Меллеру удалось найти отличный способ обработки, после которой нейтрализовался не очень приятный запах продукта / Фото: strk-k.ru
С легкой руки П. Меллера, фармацевта, сделавшего одно важное открытие, в девятнадцатом столетии рыбий жир приобрел популярность в качестве действенного лекарственного средства от рахита. Меллеру удалось найти отличный способ обработки, после которой нейтрализовался не очень приятный запах продукта. С этого момента он и начал становиться все более популярным.
Не только больные люди употребляли рыбий жир, здоровые тоже пили его по ложке в день в профилактических целях / Фото: vladimir.bezformata.com
Прошло не так много времени и производством этого продукта стали заниматься почти во всех странах мира / Фото: strk-k.ru
В последствии, естественно постепенно, его начали воспринимать, как универсальное лекарство от всевозможных заболеваний.профилактических целях и чтобы оставаться всегда в тонусе. Прошло не так много времени и производством этого продукта стали заниматься почти во всех странах мира. Исключением не стали СССР и Америка.
2. Как рыбий жир приобрел популярность в Советском Союзе
В целях профилактики, для укрепления иммунитета педиатры всем без исключения детям назначали ежедневный прием средства / Фото: ctv.by
Со временем ученые умы признали тот факт, что продукт содержит в себе множество минералов и витаминов. Это и стало причиной того, что его начали применять при ряде заболеваний, в частности золотухи, туберкулеза и прочих. В целях профилактики, для укрепления иммунитета педиатры всем без исключения детям назначали ежедневный прием средства (по одной ложке). Конечно же, лекарство было невкусным, поэтому дети от такой перспективы были, мягко скажем, не в восторге. На вид концентрированная маслянистая густая жидкость тоже была не из приятных.
В военное время приобрести рыбий жир была возможность лишь у немногих – граждан со связями / Фото: fotostrana.ru
В военное время (Вторая мировая война) жир был в дефиците. В 1941 г. осенью его уже нельзя было найти ни в одной аптеке. Приобрести его была возможность лишь у немногих – граждан со связями.
3. В чем причина запрета на рыбий жир в 1970-х годах
Из-за использования на производстве некачественного сырья в рыбьем жире обнаружили вредные элементы и запретили на 7 лет / Фото: babyplan.ru
Действительно, в 70-х годах прошлого столетия ситуация в корне изменилась. В один момент рыбий жир запретили. Ученые, проведя ряд исследований, пришли к выводу, что в печени рыбы накапливаются вредные вещества, токсины. А так как в Советском Союзе при производстве продукта сырьем в основном выступали требуха и мелкие рыбешки, то в нем содержалось достаточно много не полезных, а наоборот, вредных элементов. При постоянном употреблении они накапливаются в мягких тканях, действуя на организм отрицательно. Запрет действовал всего семь лет. Технология производства была пересмотрена и усовершенствована – в результате продукт снова появился в продаже.
