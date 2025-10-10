Почему в СССР рыбий жир давали детям много лет, а потом резко его запретили

В СССР рыбий жир давали дома и в детских садах, добавка была обязательной в рационе всех детей / Фото: vsyachyna.com

1. Мировая популярность рыбьего жира

Благодаря фармацевту Петеру Меллеру рыбий жир приобрел популярность в качестве действенного средства от рахита / Фото: mollers.com.tr

Меллеру удалось найти отличный способ обработки, после которой нейтрализовался не очень приятный запах продукта / Фото: strk-k.ru

Не только больные люди употребляли рыбий жир, здоровые тоже пили его по ложке в день в профилактических целях / Фото: vladimir.bezformata.com

Прошло не так много времени и производством этого продукта стали заниматься почти во всех странах мира / Фото: strk-k.ru

2. Как рыбий жир приобрел популярность в Советском Союзе

В целях профилактики, для укрепления иммунитета педиатры всем без исключения детям назначали ежедневный прием средства / Фото: ctv.by

В военное время приобрести рыбий жир была возможность лишь у немногих – граждан со связями / Фото: fotostrana.ru

3. В чем причина запрета на рыбий жир в 1970-х годах

Из-за использования на производстве некачественного сырья в рыбьем жире обнаружили вредные элементы и запретили на 7 лет / Фото: babyplan.ru