15 выдающихся женщин, которые навсегда изменили ход истории

Выдающиеся женщины, которые навсегда изменили ход истории.

1. Рискуя своей жизнью

Акт доброй воли. Сараево , 1941 год.

2. Мод Вагнер

Первая женщина, которая начала заниматься тату. США, 1907 год.

3. Симона Сегуэн

Сопротивление во время освобождение Парижа. Франция, 1944 год.

4. Индийский лётчик Сарла Такрал

Первая женщина в Индии, которая получила лицензию пилота.

5. Катрин Свитцер

Первая женщина, которая официально пробежала Бостонский марафон.

6. Жизнь до талибов

Две девушки в публичной библиотеке. Афганистан, 1950-й год.

7. Аннет Келлерман

Женщина позирует в купальнике, за который её арестовали по обвинению в непристойном поведении в общественном месте.

8. Женщина-самурай

Женщина, принадлежащая к сословию самураев, 1800-е годы.

9. Женский бокс

Бои без правил. США, Лос-Анджелесе, 1933 год.

10. Фото со смелой активисткойhttp://navote.ru/?p=24436

Шведка в одиночку выступила против марша неонацистов, 1985 год.

11. Роллер спорт

Конькобежцы на роликовых коньках.

12. Активистка Энни Люмпкинс

Активистка Анни Люмпкинс голосует в тюрьме.

13. «Ангелы Ада»

Представители байкерского клуба «Ангелы ада», 1973 год.

14. Тяжёлая мужская работа, которую выполняют женщины

Девушки занимаются погрузкой тяжёлых блоков льда во время войны.

15. Комако Кимура

В обществе и сегодня бытует распространённый стереотип, что политика, общественная жизнь и наука – удел мужчин. И всё же есть сильные духом и бесстрашные женщины, которые сумели оставить свой неизгладимый след в устройстве общества и чьи поступки изменили ход истории.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: