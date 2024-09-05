Включаем логику: как всегда выигрывать в крестики-нолики

Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Что помогало скрашивать скучные уроки, лекции и коротать время в дороге задолго до изобретения мобильных телефонов и планшетов? Конечно же, они – великие и могучие крестики-нолики. Удивительно, что ещё немало веков назад подобная забава развлекала не только заскучавших школяров, но и суровых самураев.
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Даже к простейшей (но, всё же, логической) игре применимо слова «стратегия». Стратегия крестиков-ноликов столь же нехитрая, как и сама головоломка. Главное, учесть несколько моментов. И базовый из них – всегда старайтесь сделать первый ход. Тогда советы ниже гарантировано сработают.
Итак, ваш первый ход. Займите любой из углов.
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Если противник займёт любую клетку, кроме центральной, вы гарантировано выиграете.
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Ходите в любой из свободных углов.
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Логично, что противник перекроет выигрышную комбинацию, встав между двумя вашими «крестиками». Это нам и нужно!
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Занимайте ещё один свободный угол…
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Беспроигрышная комбинация!
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Вариант 2. Если противник занял центр.
Предположим, как мы и договаривались, вы поставили «крестик» в любой из углов. Но коварный противник оккупировал центр.
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Занимайте угол наискось от уже занятого.
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Если противник отмечается в любом из свободных углов в робкой надежде победить – вы выиграли.
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Просто перекройте его выигрышную комбинацию, заняв последний пустой угол…
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Неизбежная победа!
Как выиграть в крестики-нолики каждый раз
Пересмотрите это видео, чтобы все хорошенько запомнить.
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