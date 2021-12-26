Подушка в машину своими руками

Пожалуй, сегодня можно немного перефразировать хорошо известное всем изречение и сказать, что машина — тоже друг человека, ведь она невероятно облегчает задачу перемещения.

Однако, как бы ни была приятна поездка, если она довольно продолжительная, то лучший способ ее провести — это сон. Но как уснуть без подушки? Да еще и ремень постоянно мешается! Все гениальное просто — превратите ремень в подушку, а вернее закрепите на нем вот такую удобную подушечку. Сшить же ее, конечно, можно и самостоятельно.





Вам потребуются:



ткань для внутренней подушки;



ткань для внешнего чехла;



молния;



застежка-липучка;



материал для набивки;



швейные принадлежности



Нам потребуются: 3 заготовки с размерами 67 см на 22 см, 2 из ткани для подушки и 1 — для чехла; 2 заготовки 67 см на 13 см из ткани для чехла; 6 заготовок из внешней ткани 20 см на 12 см.

Начнем с наперника для подушки. Для него просто берем нужные заготовки, складываем их лицом друг к другу и прошиваем, оставляя припуски, а также отверстие для набивки, в нашем случае она находится по центру.





Далее берем заготовки 67 см на 13 см, также складываем их лицом друг к другу. Это будет та часть подушки, на которой располагается молния, в нашем случае ширина молнии 4 см, а ее длина — 43 см.

Поэтому от верха ткани отступаем 2 см и сшиваем детали по намеченной линии. Затем а по центру получившейся заготовки намечаем отрезок длиной 43 см.Расправляем прошитый край и, ориентируясь на разметку, закрепляем молнию лицом вниз. Пришиваем молнию по всему периметру.Распарываем первый шов на заготовке по линии молнии и любуемся аккуратной работой.Теперь можно переходить к самым маленьким заготовкам из ткани — это будут фиксаторы на липучках. Для этого каждый из прямоугольников складываем пополам так, чтобы будущий шов получился посередине.Прошиваем заготовки по всему периметру за исключением одного верхнего края и получаем вот такие аккуратные застежки.Также если на вашей ткани были какие-либо интересные фрагменты с надписями с названием фирмы и проч., их можно превратить в лейбл.Далее на лицевой стороне заготовки с молнией на равном расстоянии друг от друга размещаем детали застежек. Разметку можно сделать следующим образом: сначала намечаем центр заготовки, а затем отступаем от него в обе стороны по 8 см — таким образом получаем 3 точки для размещения. Сшиваем детали вместе.Теперь на застежках размещаем лепучку, 12 см будет достаточно. Пришиваем.После чего накрываем заготовку единственной еще не задействованной деталью сверху, кладем ее лицом вниз и сшиваем все вместе. Отверстие для выворачивания нам не нужно, так как есть молния.Ну вот и все, теперь осталось только набить подушку, например, синтепоном и вставить ее внутрь чехла.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сшить такую подушку для путешествий самостоятельно.