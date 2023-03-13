Почему зефир всегда состоит из двух частей? Ответ кондитеров!

Зефир обычно состоит из двух частей, из-за методики его приготовления. На конвейерную ленту выдавливается зефирная масса, после чего происходит его подсушка, однако нижняя часть зефира остается не высушенной (липкой) и чтобы не происходило прилипание зефира к упаковке его придумали склеивать не высушенной частью попарно:
Bobruisk.ru
Именно поэтому зефир в шоколаде обычно одинарный: после того, как зефирную массу подсушивают, она перемещается с конвейерной ленты на конвейерную решетку, где на нее сверху поступает горячий шоколад. После подсушки такого зефира у него не остается «липкой» нижней части и необходимости в склеивании двух частей нет:
Именно поэтому у зефира в шоколаде вы снизу можете увидеть тоненькие полоски без шоколада, оставшиеся от решеток.
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