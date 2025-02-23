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Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

В 1759 году ирландский пивовар Артур Гиннесс подписал договор об аренде заброшенной пивоварни в Сент-Джеймс-Гейте в Дублине. Размер годовой арендной платы составил 45 фунтов стерлингов, а срок лизинга — 9000 лет.

Первое время варили только эль, бизнес приносил неплохой доход. Первую партию ирландского пива экспортировали в Англию спустя 10 лет после подписания договора.

В 1799 году, заметив, что дублинские грузчики предпочитают пинту темного пива элю, Гиннесс решил переориентировать производство. Свое название сорт получил благодаря людям, для которых он варился, — портер (от англ. слова «porter» — грузчик). Спустя несколько лет портер Артура Гиннесса стал известным на весь мир стаутом.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»


На рубеже XIX-XX веков компания стала нанимать ученых, которые разрабатывали новые технологии пивоварения. Химик Александр Форбс-Ватсон основал в Сент-Джеймс-Гейте целую исследовательскую лабораторию, вслед за которой вскоре появилась экспериментальная пивоварня.

В августе 1953 года фотограф издания Picture Post смог попасть в святая святых всех любителей пива. К тому моменту пивоварня Guinness считалась крупнейшей в мире, производя 80% от общего объема хмельного напитка в стране. На этих фотографиях — сакральный процесс, в ходе которого вода, солод, ячмень, хмель и дрожжи измельчались, смешивались, варились, сбраживались и наполняли бочки с клеймом канонического ирландского напитка.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Генри Бартер с наслаждением закуривает трубку сразу после того, как опустошил пинту Guinness в пабе John Mullet’s в Дублине.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Юджин Хакетт облокотился на телегу, которую использовали для перевозки солода по территории пивоварни.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Рабочие на пивоварне.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Рабочий тащит мешок солода на склад.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Сборка новой бочки. Позже она наполнится хмельным Guinness до краев.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Джо Маккарти обжигает собранную бочку.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Рабочий шьет специальные чехлы, которые служили защитой для пивных бочек во время перевозки.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Рабочий очищает желоб, чтобы остатки хмеля не попали в сусловарочный котел.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Рабочие сливают пиво из котла.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Чистка чана для сусла.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Короткая передышка, прежде чем мужчина вновь продолжит очищать сусловарочный чан.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

В этом огромном «бассейне» снимали дрожжевую пену с пива, прежде чем напиток отправлялся в другой чан.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Рабочий наблюдает за очисткой пива от пены.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

В специальном цеху бочонки ошпаривали из резиновых шлангов.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Ошпаренные бочки перекатывают в следующий цех.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Пэдди Фаррелл выкатывает готовые бочонки.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Джеймс Майер клеймит тару фирменным логотипом.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Специальный «нюхач» проверяет качество и чистоту бочек.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Здесь готовые кубышки наполняли пивом.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Рабочий отдыхает, поставив ногу на бочку, полную эля.

Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

Генри Бартер наслаждается очередной пинтой легендарного стаута Guinness.

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