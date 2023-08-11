Почему стыдно носить красный спортивный костюм и о других шведских заморочках

Швеция, не больше и не меньше: Почему стыдно носить красный спортивный костюм.

Лагом

Шведский художник Карл Ларссон известен тем, что посвятил половину творчества тому, чтобы запечатлеть интерьеры, которые создавала его жена Карин, и детей, которых она ему родила.

Чисто шведский вид спорта.

К голодным путникам у скандинавов трепетное отношение. Известны случаи, когда туристы по незнанию просили у хозяев летних домиков завтрак и получали его: ведь человек голоден!

Искусство, рождённое среди северных скал

Чисто шведский вид скульптуры. Камни как часть природы самоценны по себе, умение находить точку равновесия тоже.

Имитация наскальных рисунков в шведском метро. Фотография Александра Драгунова.

Шведская семья

Портрет из цикла фотографий шведских отцов фотографа Йохана Бавмана.

В Швеции хватает мигрантов.

Дом и семья для шведа - святое.