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Интересные идеи к Новому году

В преддверии новогодних праздников почти все так или иначе начинают украшать свой дом, привнося тем самым уют и тепло.
И конечно же каждый из нас хочет, что бы у него были красивые и уникальные украшения интерьера, при этом не потратив на это целое состояние. Сегодня мы предлагаем вам подняться на новый уровень просто покрасив обруч и закрепив его на деревянной основе. По желанию можно добавить елочные игрушки и фигурки. Добавьте нить гирлянду, чтобы она действительно сияла. Вы можете использовать обручи любого размера. Например, если вам необходим декор меньшего размера, используйте пяльцы для вышивания. Смотрите и вдохновляйтесь

Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году



Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году


Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году

Интересные идеи к Новому году
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