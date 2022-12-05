Самые абсурдные наказания для детей разных стран мира

В то время как в российских школах прав у учителей гораздо меньше, чем обязанностей, в более демократичных странах вопрос дисциплины решается самыми разнообразными способами.









Зачастую сами родители не в силах договориться между собой об эффективности физических и психологических методов воспитания, поэтому все надежды возлагают на систему образования и доверяют свое ненаглядное чадо блестящим выпускникам педагогических вузов. Однако не везде и не всегда «ребенок под присмотром профессионалов» равно «ребенок в безопасности», и наказания, практикуемые в иных школах, могут навечно оставить шрамы не только на попе, но и на душе ребенка.



Повторенье — мать учения

Одежда как способ манипулирования

Право дружить нужно заслужить

Стойка на голове за хождение на ушах

Нагота в изгнании

Писать или не писать

Чтобы поставить ребенка на ноги, нужно поставить его на колени

Возьмемся за руки, друзья

Ветеринарный ошейник

Поучительный бодиарт

Стрижка от учителя

Издеваться над аутичным ребенком

Фиктивный выпускной для фальшивых дам

БДСМ школа для третьеклассника

Трусы долой

Штраф за самозащиту

Тишина должна быть в библиотеке

О вреде спортивных игр

Принужденная улыбка