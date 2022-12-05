Самые абсурдные наказания для детей разных стран мира

В то время как в российских школах прав у учителей гораздо меньше, чем обязанностей, в более демократичных странах вопрос дисциплины решается самыми разнообразными способами.
Зачастую сами родители не в силах договориться между собой об эффективности физических и психологических методов воспитания, поэтому все надежды возлагают на систему образования и доверяют свое ненаглядное чадо блестящим выпускникам педагогических вузов. Однако не везде и не всегда «ребенок под присмотром профессионалов» равно «ребенок в безопасности», и наказания, практикуемые в иных школах, могут навечно оставить шрамы не только на попе, но и на душе ребенка.
Повторенье — мать учения
Барт Симпсон не просто так в начале каждой серии пишет что-то на доске – он наказан и оставлен после уроков. Это самое универсальное наказание, применяемое в школе, когда провинившийся многократно пишет своеобразную расписку в том, что «Я не буду говорить в классе» или «Я буду делать домашнее задание каждый день». Многие ученики легко справляются с таким наказанием и считают, что легко отделались.
Одежда как способ манипулирования
Школьная форма – это не только парадный мундир учащегося, но и отличный инструмент чтобы скрыть социальное неравенство и добиться единообразия в школьных коридорах. Случаи классовой дискриминации не редкость в современных школах, где подрастающее поколение посредством модной одежды и аксессуаров, приобретенных за счет более состоятельных родителей, всячески стремится подчеркнуть свою индивидуальность и особенность. В то же время адепты демократии утверждают, школьная форма ограничивает свободу слова и индивидуальность учащихся, и считает недопустимым оттеснять детей от образовательного корыта за несоответствие внешнего вида стандартам школы.
Право дружить нужно заслужить
В некоторых школах Великобритании учителя запрещают иметь лучшего друга отстающим ученикам. Считается, что чем шире круг общения, тем лучше приспособляемость и обучаемость школьника. Другие же исследователи утверждают, что выпускники, имеющие опыт тесной дружбы с одним человеком, обладают завидным психическим здоровьем всю оставшуюся жизнь.
Стойка на голове за хождение на ушах
Особой жестокостью отличаются азиатские учебные заведения. Япония, Китай, Индия и дальше — все эти экзотические места славятся своими телесными наказаниями. Одно из самых стандартных наказаний – заставить ребенка делать стойку на руках за, например, опоздание в школу. Учителя также имею право отшлепать нарушителя дисциплины, заставить отжиматься, бежать кросс или долго держать руки вверх.
Нагота в изгнании
Запретом появляться с оголенными плечами в школе очень возмущены американские родители. Они не считают весомой причину отправлять ученицу домой, даже если учителя аргументируют свое возмутительное поведение тем, что ее голые плечи могут отвлекать одноклассников от погружения в увлекательный мир знаний.
Писать или не писать
Заведомо считается, что ученики отпрашиваются в туалет на уроках исключительно из желания провести как можно больше времени не на уроке, поэтому учителя чаще всего отказывают отпрашивающимся в праве мочеиспускания. Кроме демонстрации «высокого уровня» доверия между воспитателем и воспитуемыми такой запрет может иметь и серьезные медицинские последствия.
Чтобы поставить ребенка на ноги, нужно поставить его на колени
Один из самый древнейших видов истязания и ныне широко практикуемое в Азии, заставить ребенка часами стоять на коленях с поднятыми руками на замороженном горошке, рисе или кукурузе. Практикуется как в школах, так и в домашних условиях. Западные родители также не брезгуют этой разновидностью пыток, заставляя детей стоять на гречке по девять часов много дней подряд.
Возьмемся за руки, друзья
Эффективное наказание для подравшихся мальчишек изобрели учителя в Аризоне, предоставив, на первый взгляд, несложный выбор между отстранением от занятий или публичным примирением в виде пятнадцатиминутного держания за руки. Школьники, опрометчиво выбравшие подержаться за руки, не ожидали, что однокашники снимут процесс перемирия на телефоны, выложат в интернет и снабдят постыдными комментариями дружеские пожатия.
Ветеринарный ошейник
Вдохновляемая мультфильмом «Вверх» учитель естественных наук во Флориде заставляла своих учеников одевать ошейник. Когда фото наказанных таким образом попало в сеть, школьный совет был неприятно удивлен таким методом воспитания, а учитель объявила свою методику безобидной шуткой. В данный момент решается вопрос увольнения попавшегося педагога, а ношение ошейников во Флориде снова является прерогативой животных.
Поучительный бодиарт
Четвероклассникам, не выполнившим показатели по скорости чтения, предстояло либо остаться без перемены, либо быть разрисованными перманентными маркерами. Родители шестерых детей были, мягко говоря, удивлены, когда дети вернулись домой, покрытые письменами и каракулями, и возбудили судебное разбирательство против школы.
Стрижка от учителя
Девочка, игравшаяся своими косичками на уроке, поплатилась за это на месте. Учительница подманила ребенка конфетой к своему столу и отрезала столь сильно мешавшие учебному процессу «всех остальных учащихся» волосы. Несостоявшегося парикмахера заставили извиниться перед школьницей и заплатить штраф в размере 175 долларов, и только после этого ей снова разрешили выполнять свои обязанности в качестве наставницы.
Издеваться над аутичным ребенком
Учитель и ученики приняли решение исключить аутичного одноклассника из своего избранного общества. Отправив больного ребенка в туалет, преподаватель инициировал оживленное обсуждение, почему и в какой степени класс ненавидит данный экземпляр человека. Вернувшегося Алекса Бартона заставили слушать прения в его честь, которые закончились итоговой фразой учительницы о том, как она презирает мальчика, и подсчетом голосов, 14 из 16 которых проголосовали за удаление «неполноценного» из класса. Суд над учительницей состоялся, и мамзель Портильо продолжила свою успешную карьеру.
Фиктивный выпускной для фальшивых дам
Констанс МакМиллен предуведомила школьный совет, что собирается надеть смокинг и явиться на выпускной бал со своей девушкой. В ответ на это директор заявил, что лично для нее танцы отменяются. Девушка получила таки решения суда, позволяющее ей посетить выпускной, но администрация выполнила предписание своеобразным способом, устроив специальный вечер для ограниченного круга избранных, каковых набралось аж целых пять человек помимо лесбиянки, отстаивающей свои права. Отгуляв на празднике, девушка повторно подала на школу в суд и заставила нетолерантное правление выложить 35 000 долларов.
БДСМ школа для третьеклассника
Школьный учитель из Кентукки в качестве наказания засунул ученика третьего класса Кристофера Бейкера в дорожную сумку, забыв изъять мобильный телефон, с которого мальчик и вызвал маму. Когда разъяренная мать примчалась в школу, ребенок все еще находился в сумке. И, несмотря на объяснительную, разъяснявшую, что ребенок находился в сумке «всего лишь 20 минут», учитель был уволен.
Трусы долой
За малейшую провинность японских девочек заставляют спускать нижнее белье на колени и ходить таким образом по школе.
Штраф за самозащиту
В Техасе, где лицензию на открытое ношение оружия запросто может получить даже кошка, ученика, посмевшего на удар обидчика ответить ударом, заставили выплатить штраф в размере 350 долларов, дали испытательный срок четыре месяца и приговорили к выполнению общественны работ.
Тишина должна быть в библиотеке
Читальный зал – не место для разговоров, и тишина там должна царить гробовая, чтобы ничего не мешало ученикам грызть гранит науки. Как добиться тишины в храме обучения? В некоторых школах наказанием за нарушение тишины в читальном зале служит отстранение от занятий на целый год.
О вреде спортивных игр
В государственных школах в Нью-Гемпшире официально запрещена игра «вышибалы», поскольку мишенью в ней является человек. Власти заявляют, что такие игры являются источником издевательств и насилия среди подростков.
Принужденная улыбка
На каждом углу кричат о пользе искренней улыбки, благо которой доказано многочисленными и дорогостоящими исследованиями. Администрация школ в Северном Ливане очень серьезно подошла к этому вопросу. Они решили, что каждый счастливый школьник просто обязан улыбаться, поэтому любой, у кого на лице не сияет белозубая улыбка, считаются несчастным или расстроенным и отправляется прямиком в кабинет директора, где ему помогут решить все проблемы.
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