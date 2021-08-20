Как компактно хранить всякую всячину на кухне и делать это красиво

Удобно, когда каждый предмет находится на своем месте.

На кухне особенно важно организовать хранение так, чтобы приборы, крупы и специи были под рукой, а крышки и поварешки не мешали в пылу готовки.

Чтобы сделать свою кухню эргономичной, можно использовать и дизайнерские решения, и сделать конструкции из подручных материалов.

Все на виду

Как задействовать «мертвую зону» вокруг двери.

Открытые полки – хороший выход, когда не хочется визуально загромождать пространство навесными шкафами, и поэтому они подойдут как для маленьких, так и для больших кухонь. Пустующую зачастую зону вокруг дверных и оконных проемов можно обрамить сверху и по бокам – красиво и функционально.

Сколько посуды уместилось на полках у окна.

Если поставить яркие тарелки и кувшины, привезенные из путешествий, на открытые полки, они станут неповторимым элементом декора. Там же можно разместить стильные кулинарные книги, цветные емкости для хранения круп, расписные подносы и пиалы. Так вы будете чаще готовить новые блюда и подавать их в красивой посуде.

Небольшой совет – чтобы банки, бутылки, контейнеры и коробки смотрелись на полках гармонично, подбирайте похожие по стилю и цвету емкости.

Яркая посуда украшает интерьер.

Уютные ниши

Как спрятать мелкие кухонные приборы.

В нише хорошо смотрятся полки, а если добавить еще и дверцы, получится компактный шкаф. В углублении, расположенном на уровне рабочей поверхности, удобно хранить блендеры, кофеварки и тостеры. Закрыв его шторкой или складной ставней в цвет гарнитура, вы сохраните стилевое единство помещения. А если размеры ниши и кухни позволяют, то можно сделать настоящую кладовую со всеми необходимыми ящиками и полочками, а для экономии пространства снабдить ее раздвижными дверками.

Яркая плитка украшает нишу.

Функциональные рейлинги

Для каждой мелочи нашлось место.

Перфорированная или сетчатая панель, закрепленная на стене, позволяет с удобством развесить на крючках сковороды, дуршлаги, терки и разделочные доски, а также всякие мелочи вроде полотенец и прихваток. Рейлинги в зоне кухонного фартука невероятно удобны: на них можно подвесить на крючках полочку со средством для мытья посуды, контейнер для лопаток и половников, баночки со специями и отдельные предметы вроде ножниц, чтобы они всегда были под рукой.

Подвесное хранение ковшей поварешек можно также устроить сбоку нижних и верхних шкафов или над рабочей зоной островной кухни, прикрепив штанги и решетки к потолку.

Достаточно протянуть руку.

Не откладывать в долгий ящик

Так ножи дольше не тупятся.

Первым делом нужно позаботиться о том, чтобы ящики выдвигались максимально далеко: так всегда видно, что там лежит, и легко достать содержимое. Для столовых и кухонных приборов лучше приобрести лотки с отделениями, причем нужно позаботиться, чтобы они регулировались точно под ваши нужды. А если каждый нож будет лежать отдельно, их нужно будет реже точить.

Организовать пространство в больших ящиках помогут разделители и подставки. Например, чтобы не терять крышки от кастрюль, их можно расположить вертикально в узком отсеке или на специальной подставке. Хранить тарелки стопками и не опасаться за их сохранность при открывании и закрывании помогут колышки, воткнуты в перфорированную доску на дне ящика.

Все по стопочкам.

Несколько вентилируемых отделений на полозьях можно выделить под овощи и фрукты, которые хранятся при комнатной температуре. Если разделить ящик глубокими лотками или рейками на отсеки, в нем будет легко ориентироваться и поддерживать порядок. Противни, разделочные доски и формы для выпечки можно хранить в выдвижном отделении внизу кухонного гарнитура, задействовав драгоценные сантиметры между дном шкафа и полом. Или туда можно поставить миски с кормом для домашних животных – порядок и дисциплина!

Красивый способ сохранить свежесть овощей.

Шкафы

Ведро под рабочей поверхностью – эргономика в действии.

В нижних шкафах удобно размещать крупную бытовую технику, большие кастрюли. На дверцы снаружи подвесьте пару небольших открытых контейнеров - туда удобно во время готовки смахивать очистки прямо со столешницы. Кстати, ведра для мусора можно сделать выдвижными – так гораздо удобнее вытаскивать полные пакеты и вставлять новые. Или, например, вообще можно оборудовать для них отдельный ящик, а не ставить под раковину. А под ней устроить удобные полочки, а изнутри на дверцы прикрепить держатели для губок, тряпок, щеток и бытовой химии.

Под раковину можно убрать больше, чем вы думаете.

Выдвижные механизмы расширят функционал даже самых глубоких ящиков – больше не понадобится тянуться к задней стенке, достаточно будет потянуть за ручку.

Полки навесных шкафов зачастую довольно высокие, например, между сушилкой для посуды и чашками под ней остается много свободного пространства. Чтобы оно не пустовало, воспользуйтесь полочкой на ножках, которая создаст дополнительный ярус хранения. На полку можно подвесить подвесную вставку и положить туда чаи и травы или трубочки фольги, пергамента и пищевой пленки.

Используйте свободное пространство по полной.

Положите хлеб и печенье в корзинку, и вам станет проще убирать крошки. Часто готовите печенье по любимому рецепту? Сложите муку, разрыхлитель, специи, сито, формочки и коврик для раскатки в коробку, и вам не придется каждый раз заново разыскивать необходимое по всей кухне. А если вам повезло с высотой потолков, то верхние шкафчики можно расположить в два ряда – только не забудьте предусмотреть местечко для стремянки.

Угловая система хранения

Рациональное использование углового пространства.

Задействовать каждый угол особенно важно, если у вас маленькая кухня. Тут помогут специальные ящики – за счет необычной формы и расположения они помогают выкроить немало сантиметров для всяких мелочей. В угловой шкаф можно вставить выдвижной механизм или «карусель» - легким движением руки вы достанете самую дальнюю кастрюльку.

Важные мелочи

Два в одном.

Все дело в мелочах. Подумайте, может быть, вместо ящика прямо под столешницей вам больше пригодится выдвижная рабочая поверхность? Или вместо стационарного нижнего шкафа лучше сделать мобильную тумбу на колесиках под столешницей? Тогда ее можно использовать не только для готовки, но и как обеденную зону.

Хранение специй.

Оригинальное хранение круп и макарон.

Если приклеить магниты к небольшим пластиковым контейнерам, их можно будет прилепить к холодильнику. Крышки банок для круп и специй можно закрепить на дне навесных шкафов, задействовав эту «мёртвую зону». Напитки в бутылках, банки с домашними заготовками и праздничную посуду можно хранить в коробках и ящиках на стеллажах или наверху полок. Главное – чтобы они были выполнены в одном стиле и вписывались в интерьер кухни.

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