Как очистить кофемолку от остатков кофе, если мыть ее нельзя

Существует немало способов очистки кофемолки от остатков кофе или же перемолотых специй. Одни очищают ее при помощи хлеба, другие используют сахар или соль, однако консистенция сыпучих не справляется в полной мере с поставленной задачей. Мы же нашли верный способ, как тщательно очистить кофемолку.
Рис поможет очистить кофемолку. | Фото: instructables.com
На самом деле большого секрета здесь нет. Для решения задачи понадобится кисть или зубная щетка и рис. Можно взять любой сорт риса. Насыпьте его в кофемолку так, чтобы были покрыты ножи, и включайте аппарат. Рис должен превратиться в порошок. Твердые зерна отлично справляются с задачей. Стряхните остатки получившегося порошка при помощи кисти, и кофемолка заблестит как новенькая.
Перебейте рис в порошок. | Фото: instructables.com.
Среди хозяек найдется немало таких, кто вообще не беспокоится по поводу чистки кофемолки. А зря. Со временем частицы оставшегося кофе становятся прогорклыми, тем самым ухудшая вкус свежего помола. С чистой кофемолкой такого не произойдет.
Кистью стряхните остатки риса и кофе. | Фото: instructables.com.
Некоторые хозяйки любят перебивать в кофемолке специи. Остается характерный запах. В этом случае поможет уксус. Просто смочите им тряпочку и протрите кофемолку. Дайте запаху выветриться, и кухонный гаджет снова готов к работе.
Результат работы на лицо. | Фото: instructables.com.
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