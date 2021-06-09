Что посадить под виноградом можно, а что нельзя

Что делать, если дачный участок маленький, а планов по посадке культур у вас громадье? Ответ один – сажать одни растения рядом с другими. Только делать это надо с умом, иначе культуры-соседи просто уничтожат друг друга. Сегодня говорим о винограде.

Сложно однозначно сказать, какие культуры окажут отрицательное либо положительное воздействие на виноград. На это может повлиять множество факторов: сорт винограда, возраст лозы, почва и даже погодные условия. Однако есть общие правила, которых следует придерживаться тем, кто занимается разведением виноградной лозы.

Растения-друзья винограда

Перед тем как высаживать рядом какие-либо растения, нужно учесть важнейшие условия их выращивания: потребность в освещенности и влаге. Если рядом посадить светолюбивое растение и то, которое комфортно себя чувствует лишь в тени, успешного союза не получится. Не выйдет его создать и в том случае, если корни одного растения заполонят все вокруг и будут забирать из почвы все питательные вещества. Соседу в такой ситуации придется "голодать".

Какие же растения благоприятно влияют на виноград?

Виноград прекрасно себя чувствует рядом с некоторыми цветами. Если места на участке на цветник у вас не хватает, то между рядами лозы можно высеять однолетники с неглубокой корневой системой: астру, флокс Друммонда или гипсофилу.

Неплохое соседство получится и с двулетниками: виолой (анютиными глазками), просвирником лесным (мальвой) и незабудками. Из многолетников не будет виноград "ссориться" с очитком, который больше известен под названием "заячья капуста", и примулой.

Очень дружественно к винограду (и он к ним) относятся некоторые ягодные культуры. Если вы посадите рядом с ним землянику садовую, то ягоды винограда приобретут специфический вкус, станут больше и слаще.

Для хорошего роста и увеличения сахаристости плодов виноград нуждается в азоте. По этой причине большую пользу принесут ему бобовые – растения, которые обладают способностью поглощать азот воздуха и обогащать азотистыми соединениями почву. Из бобовых прекрасными соседями будут горох, соя и бобы.

Рад виноград будет и многим зеленным культурам. Посейте рядом с ним укроп, щавель или шпинат и можете быть уверены: это соседство будет взаимовыгодным и окажет благоприятное воздействие на урожай обеих культур.

Между рядами винограда можно расположить небольшие овощные грядки. Винограду не будут мешать лук, редис, огурцы, свекла и цветная капуста. Его близость на росте этих овощей также скажется положительно.

На полноценное формирование урожая винограда хорошо влияет близость злаковых культур, например пшеницы или ржи.

Какие растения нельзя сажать рядом с виноградом

Есть у винограда и враги. Это не только те культуры, которые отрицательно влияют на рост и плодоношение виноградной лозы. К "неприятелям" стоит отнести и такие растения, которые сами перестают развиваться, если их посадить рядом с виноградником.

Известные и многими любимые за милые цветы и большую пользу для здоровья ноготки (календула) – один из первейших недругов винограда. Вместе с васильком, гвоздикой, колокольчиками, вьюнком и некоторыми другими цветами календула сможет навредить и совсем молодой лозе, и даже достаточно взрослому растению. Поэтому такого соседства лучше избегать.

Из огородных культур винограду не понравится близость с морковью, перцем (сладким и горьким), картофелем и томатами. Баклажан совсем зачахнет, если его высадить под виноградом. Кукуруза и подсолнечник будут бороться с лозой за питательные вещества и истощат ее. Вывод: расти бок о бок всем этим культурам будет неуютно, поэтому сажать их надо в разных местах участка.

Не подходят в качестве соседей виноградной лозе и сорняки, такие как одуванчик, осот полевой, крапива и пырей. Если увидите, что они начинают занимать все большую территорию, займитесь их удалением. Очищение от сорняков и дальнейшее рыхление почвы нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить виноградные корни. Если есть возможность, то сорные травы лучше скосить.

Полезные людям лекарственные травы оказывают на виноград совершенно противоположное действие. Зверобой, девясил, пижма, тысячелистник и подорожник угнетают рост лозы и плодов.

Не по душе винограду и соседство с некоторыми пряными травами и овощами. Так, не рекомендуется сажать возле него петрушку, сельдерей, лук-порей, шнитт-лук и хрен.

Горчица полевая, просо, конопля и дикая редька также входят в число врагов нашего южного гостя.

Растения-сорняки и виноград: хорошее ли соседство

Некоторые сорняки, с которыми мы так активно боремся на грядках, по отношению к винограду не являются однозначно плохими соседями. Наоборот, в определенных ситуациях они приносят ему ощутимую пользу.

Сорняки, перечисленные выше, особенно пырей ползучий, колокольчики и осот, ни при каких условиях винограду пользы не приносят. Их нужно обязательно удалять!

Замечено, что виноградная лоза на пустой, совершенно свободной от сорных трав земле развивается намного медленнее и сильно отстает в росте. К тому же почва там становится твердой и ее тяжело рыхлить. По этой причине опытные виноградари не советуют избавляться от сорняков.

Однако нужно обратить внимание на один момент. У совсем молодых – одно- и двухлетних – кустов весной и в начале лета, когда особенно активно происходит рост лозы и корней, сорняки могут забирать большую часть питательных веществ. По этой причине почву возле них в этом возрасте лучше обработать и освободить от "конкурентов". А уже с трехлетнего возраста отрицательное влияние сорняков ослабевает и они начинают приносить винограду пользу. Своими корнями травы разрыхляют почву и делают ее мягкой. Благодаря этому улучшается доступ кислорода к корням винограда, он начинает поглощать больше питательных веществ из грунта и лучше расти.

Если же виноградная лоза низкая и сорняки достают до гроздей, ухудшая вентиляцию плодов, травы лучше скосить. Причина в одной из самых страшных виноградных болезней – ложной мучнистой росе (милдью), которая может возникать из-за чрезмерной влажности. Милдью может стать причиной гибели всего урожая.

Сидераты: польза или вред для винограда

Виноградари советуют рядом со взрослыми и сильными кустами высевать сидераты. Какую пользу могут принести зеленые удобрения винограду?

У некоторых сидератов очень длинные – 20 м – корни. В глубоких слоях почвы они "добывают" питательные вещества и доставляют их ближе к поверхности, где они могут быть поглощены корнями виноградной лозы.

Кроме того, когда зеленая масса и корни сидератов начнут разлагаться, они превратятся в полезное органическое вещество – гумус, который так необходим лозе во время роста и плодоношения.

У соседства винограда с сидератами есть еще один положительный момент. Одна из отличительных особенностей этих удобрений – способность быстро наращивать зеленую массу. До начала цветения ее нужно скосить. Если скошенную траву прикатать и оставить возле винограда, под ней вскоре появятся дождевые черви. А это тоже одно из условий быстрого роста и хорошего здоровья лозы.

В качестве сидератов можно высеять такие травы, как ячмень, рожь, гречиху, вику, рапс и т.п. Чтобы они не забирали влагу и полезные вещества у винограда, их регулярно надо косить.

В лицо надо знать не только врагов, но и друзей. Друзья винограда сделают его урожай еще богаче и вкуснее.