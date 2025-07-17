10 секретов итальянок, которые позволяют выглядеть роскошно даже после сложного рабочего дня

Итальянки предпочитают не мыть голову каждый день, а освежать волосы сухим шампунем
Итальянки известны на весь мир своей красотой, легкостью, харизмой и чувством стиля. Если вы стремитесь узнать секреты их великолепного внешнего вида, тогда статья Novate.ru придется как нельзя кстати. Рассказываем об особенностях ухода итальянок, а также правилах, которых они придерживаются при выборе одежды.
Секрет 1: Ухоженные руки
Итальянкам больше нравится натуральный маникюр
Итальянки очень эмоциональные. Они привыкли активно жестикулировать, прикасаться к различным предметам, стремиться к тактильному контакту. Поэтому девушки тщательно следят за тем, чтобы руки и ногти выглядели красиво и ухоженно.Вместо того, чтобы обрезать загрубевшую кутикулу на ногтях, итальянки в обязательном порядке пользуются кремом для ухода за ней. Средство не только смягчает кутикулу, но также делает ногти блестящими и здоровыми.
Еще одна итальянская привычка – отдавать предпочтение одним и тем же оттенкам лака. А некоторые женщины еще и везде носят флакон с собой на случай, если покрытие пострадает и придется быстро подправить его.
Секрет 2: Одежда с блестками
Одежду с блестками носят только вечером или ночью
Итальянки считают, что немного блеска в образе никогда не бывает лишним, поэтому часто прибегают к помощи стразов и пайеток. Однако есть один важный нюанс: если обувь или одежда уже сверкает, значит, другие детали ансамбля должны быть сдержанными и нейтральными – это нужно для равновесия. Также итальянские девушки не надевают блестящие вещи днем – только вечером. Поэтому такие наряды наиболее характерны для свиданий, вечеринок, праздничных мероприятий и пр.
Секрет 3: Каблуки
Итальянки даже на велосипеде ездят в туфлях на каблуках
У итальянок есть суперспособность – они выглядят легко и расслабленно даже на высоких каблуках. Вне зависимости от того, куда именно они отправляются – в театр, на вечеринку или на прогулку по городу, между лодочками и кедами, они всегда выберут первое.
При выборе обуви итальянки обращают внимание не столько на красоту – хотя этот момент тоже является немаловажным – сколько на устойчивость каблука. Он может иметь разную высоту, главное, чтобы нога чувствовала себя комфортно. Также в Италии не принято экономить на обуви, ведь это – одна из важнейших составляющих образа. Поэтому во главе всегда стоят натуральные материалы – итальянки выбирают комфортную пару кожаных или замшевых туфель и гордо демонстрируют на улицах.
Секрет 4: Натуральные брови
Итальянки не рисуют брови, а подчеркивают красоту натуральных
Мода на брови меняется постоянно: раньше в тренде были «ниточки», затем wolf-style, и наконец стилисты начали склоняться к натуральности во всем. Что касается итальянок, то они никогда не поддавались этим переменчивым взглядам и придерживались мнения, что в бровях важнее всего естественность. Местные женщины не гонятся за идеальной формой, они считают, что природа уже наделила представительниц прекрасного пола всем, что нужно. Если в руках итальянок и оказывается пинцет, то они не делают акцент на изгибе бровей, а просто подчеркивают слегка округлую форму, считая, что она выглядит максимально натурально.
Секрет 5: Черные колготки
Телесные колготки некрасиво блестят
Точнее сказать – только черные колготки. Телесный цвет здесь считается моветоном, поэтому если капроновое изделие и присутствуют в образе, то только темного цвета. Почему такие родные и привычные нам телесные колготки поддаются здесь жесткой критике? Все просто. Они придают некрасивый блеск, который очень заметен не только на фотографиях, но и в реальной жизни. Кроме того, очень сложно подобрать цвет, идентичный оттенку кожи, а это значит, что колготки не справляются со своей главной задачей – делать вид, что ноги абсолютно голые.
Секрет 6: Белая футболка
Белая футболка хорошо смотрится и с костюмом, и с сарафаном
Этот предмет гардероба поистине универсальный, наверное, именно поэтому итальянки так его любят. Вне зависимости от образа жизни, возраста, статуса, стиля в одежде, в их арсенале всегда есть белая футболка. С ее помощью можно создать романтичный, деловой, повседневный, спортивный образ, так как она сочетается практически с любой одеждой. Вот лишь несколько возможных аутфитов на все случаи жизни:
• футболка + джинсы + пиджак + лодочки;
• футболка + юбка плиссе + кеды;
• футболка + деловой костюм + лоферы;
• футболка + сарафан миди + мюли.
Каждый из ансамблей важно дополнять гармоничными аксессуарами, начиная от украшений, и заканчивая сумкой либо солнцезащитными очками.
Секрет 7: Красивое белье
Для любых образов итальянки выбирают красивое белье
Многие девушки нарочно отказывают себе в покупке красивого нижнего белья, оправдывая свое решение тем, что «все равно никто не видит». Итальянки придерживаются кардинально другого мнения. Они считают, что look не будет совершенным, если белье не соответствует наряду и является слишком скромным. Поэтому в их коллекции минимум базовых комплектов и максимум роскошных изделий. В нем итальянки чувствуют себя легко, уверенно и раскованно, поэтому траты на белье вполне обоснованы.
Секрет 8: Сухой шампунь
Сухой шампунь помогает реже мыть голову. / Фото: obzor-top.ru
Наверняка вы обращали внимание, что у большинства итальянок длинные, густые и объемные волосы. Такого эффекта помогают достичь не столько качественные средства и грамотно подобранный уход, сколько решение не мыть голову слишком часто. Жительницы солнечной страны верят, что регулярное применение шампуня вредит волосам, так как вместе с загрязнениями он удаляет и защитный слой.
Чтобы локоны всегда были здоровыми и хорошо выглядели, итальянки используют сухой шампунь. Он отлично абсорбирует кожный жир, освежает прическу, добавляет волосам объема, и все это – без использования воды. В состав аэрозоля может входить белая глина, рисовый крахмал, тальк, овсяная мука, а также триклозан, который необходим для антибактериальной защиты. Для лучшего эффекта лучше выбирать шампуни с экстрактами растений и эфирными маслами.
Еще один секрет итальянок – отсутствие фена. Они стараются сушить волосы естественным способом, чтобы избежать ломкости, сухости и посеченных концов.
Секрет 9: Легкое платье + черные детали
Итальянки даже белые платья носят с темными деталями
В нашей стране не принято сочетать легкие светлые платья с темными аксессуарами. Такой образ кажется негармоничным, ведь детали слишком отличаются друг от друга по характеру. А вот у итальянок совсем другой подход. Они всеми силами стараются избежать ассоциаций с пляжем, а потому добавляют в ансамбль элементы, свойственные городскому стилю. Вот так появляются образы с легким белым платьем и черными аксессуарами: ремнем, сумкой и обувью. Также для контраста часто используются черные косухи, жакеты, головные уборы и пр.
Секрет 10: Шелковый платок
Платок можно использовать как пояс или украсить им прическу
В нашей стране платок до сих пор считается отсылкой к советским косынкам, поэтому многие девушки стараются избегать его. А зря – вы только посмотрите, какие легкие, воздушные, романтичные образы создают итальянки с шелковым платком. Море очарования и шарма! Аксессуары используют не только в качестве головных уборов – ими украшают прически, ручки сумок, используют как пояс или шейный платок. Попробуйте добавить в следующий свой образ косынку, и вы сразу заметите, насколько свежо он выглядит.
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