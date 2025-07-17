10 секретов итальянок, которые позволяют выглядеть роскошно даже после сложного рабочего дня

Итальянки предпочитают не мыть голову каждый день, а освежать волосы сухим шампунем

Секрет 1: Ухоженные руки

Итальянкам больше нравится натуральный маникюр

Секрет 2: Одежда с блестками

Одежду с блестками носят только вечером или ночью

Секрет 3: Каблуки

Итальянки даже на велосипеде ездят в туфлях на каблуках

Секрет 4: Натуральные брови

Итальянки не рисуют брови, а подчеркивают красоту натуральных

Секрет 5: Черные колготки

Телесные колготки некрасиво блестят

Секрет 6: Белая футболка

Белая футболка хорошо смотрится и с костюмом, и с сарафаном

Секрет 7: Красивое белье

Для любых образов итальянки выбирают красивое белье

Секрет 8: Сухой шампунь

Сухой шампунь помогает реже мыть голову. / Фото: obzor-top.ru

Секрет 9: Легкое платье + черные детали

Итальянки даже белые платья носят с темными деталями

Секрет 10: Шелковый платок

Платок можно использовать как пояс или украсить им прическу