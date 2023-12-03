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С нами не соскучишься!

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Загадочные визуализации, которые переносят зрителей в иное измерение


Охотник за любовью. Автор: Victo Ngai.

Охотник за любовью. Автор: Victo Ngai.

Американский художник-иллюстратор Викто Нгаи (Victo Ngai) создаёт многогранные иллюстрации, которые показывают сложные миры, полные неожиданных деталей. Красивое пространство ничем необременённой природы заключено внутри лягушки, а приморский город горит блестящим пламенем в одежде героини. Каждая сцена вдохновляет зрителя на паузу, позволяющую убедиться в том, что он никоим образом не пропустил важный момент, способный от и до раскрыть запутанный сюжет каждой работы.

Весенний фестиваль. Автор: Victo Ngai.

Весенний фестиваль. Автор: Victo Ngai.

 

Картины Виктории (она же Викто) стоят дороже денег и тысячи слов. Она создаёт сентиментальные, но при этом яркие изображения, отражающие чувства и эмоции, которые зачастую невозможно описать словами. И совсем неудивительно, что ей удалось завоевать сердца самых крупных и известных компаний, таких как The New York Times и The New Yorker, ведь тонкие душевные работы о жизни мало кого оставляют равнодушным.
Вторичная машина Тикс. Автор: Victo Ngai.

Вторичная машина Тикс. Автор: Victo Ngai.

 

Художница тонко подмечает такие моменты, о которых многие боятся не только говорить, а и думать. Складывается впечатление, будто она плетёт свою паутину сюжетных линий, где одно событие, накладываясь на другое, перетекает в третье и так до бесконечности. Стоит только взглянуть на бабочку, попавшую в ловко расставленные сети, как тут же вырисовывается печальный финал в виде усмехающегося черепа, олицетворяющего смерть.
Растраты. Автор: Victo Ngai.

Растраты. Автор: Victo Ngai.

 

Её непростые иллюстрации несут в себе смесь эмоций, стилей и жанров, указывая на многие аспекты нашей жизни, где добро и зло относительно, потому что у каждого в этом мире своя точка зрения на одну и туже ситуацию, из которой, казалось бы, совсем нет выхода...
Мировой старт. Автор: Victo Ngai.

Мировой старт. Автор: Victo Ngai.

 
Город вымышленных людей. Автор: Victo Ngai.

Город вымышленных людей. Автор: Victo Ngai.

 
Благословение. Автор: Victo Ngai.

Благословение. Автор: Victo Ngai.

 
Переезд в Уайтхаус. Автор: Victo Ngai.

Переезд в Уайтхаус. Автор: Victo Ngai.

 
Гуманитарный рейд. Автор: Victo Ngai.

Гуманитарный рейд. Автор: Victo Ngai.

 
Эванс. Автор: Victo Ngai.

Эванс. Автор: Victo Ngai.

 
Большой улов. Автор: Victo Ngai.

Большой улов. Автор: Victo Ngai.

 
Лошади. Автор: Victo Ngai.

Лошади. Автор: Victo Ngai.

 
С миру по капле - полная чаша. Автор: Victo Ngai.

С миру по капле - полная чаша. Автор: Victo Ngai.

 
Как же ты не вовремя! Автор: Victo Ngai.

Как же ты не вовремя! Автор: Victo Ngai.

 
Единение. Автор: Victo Ngai.

Единение. Автор: Victo Ngai.

 
Лунный кот. Автор: Victo Ngai.

Лунный кот. Автор: Victo Ngai.

http://funhere.ru/?p=19153
Великий разрыв. Автор: Victo Ngai.

Великий разрыв. Автор: Victo Ngai.

 
Огненный город. Автор: Victo Ngai.

Огненный город. Автор: Victo Ngai.

 
Смертельная погибель. Автор: Victo Ngai.

Смертельная погибель. Автор: Victo Ngai.

 

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