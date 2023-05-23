Самые необычные здания по всему миру по версии сообщества GEO.







1. В 1923 году в деревне Торпенесс в английском графстве Саффолк поставили необычную водонапорную башню: огромный бак строители обшили досками и получился «Дом в облаках». Когда в конце 1970-х годов в деревне провели водопровод, башню оставили, внутренности демонтировали и превратили в настоящий дом. Ночь в нем обойдется от 500 до 700 фунтов стерлингов. (Фото Figarogirl / Flickr):







2. Вот уже почти 30 лет люди мучаются в кубических домах Пита Блома в голландском Роттердаме. Стены расположены под углом, поэтому мебель приходится ставить почти посредине комнаты. (Фото Michela Simoncini / Flickr):







3. Экологичный дом из труб построил архитектор Ричард Карбоннье в эскимосской деревне Понд-Инлет на острове Баффинова Земля на севере Канады. Он собрал его из трех алюминиевых труб. Благодаря обтекаемой форме дом лучше противостоит северным ветрам, а на крыше не скапливается снег.







4. Один из трех домов, построенных Эдуардом Арсено из бутылок на острове Принца Эдуарда на юго-востоке Канады. В 1979 году он получил открытку от своей дочери из бутылочного замка на юго-западе Канады на острове Ванкувер и загорелся идеей. Он собрал 25 тысяч пустых стеклянных бутылок по всей округе, у знакомых и в соседних ресторанах, а потом за четыре года создал бутылочную деревню. С мая по октябрь деревня принимает гостей. (Фото Nicole Bratt / Flickr):







5. Дом-ботинок был построен в 1948 году в Пенсильвании (США) по заказу Малона Найнеса, продавца обуви, в качестве рекламы его товара. Раньше это был гостевой дом, теперь он открыт для экскурсий. (Фото Beck Gusler / Flickr):







6. «Жил-был в норе под землей хоббит…» На территории частной фермы близ городка Матамата в Новой Зеландии снимались фильмы по книгам Толкиена «Властелин колец» и «Хоббит». После съемок декорации решили оставить как есть. (Фото Joshua Eckert / Flickr):







Вид из домика хоббита. (Фото Michael Matti):







7. В пражском танцующем доме разместились офисы, а на крыше — ресторан «Жемчужина Праги». Персонал говорит по-русски. (Фото Christine Zenino / Flickr):







8. Название здания «Эдифисио Мирадор» в Мадриде означает в переводе на русский «наблюдательный пункт». На месте дыры находится обзорная площадка и небольшой садик. (Фото PromoMadrid / Flickr):







9. Недалеко от деревни Кивик на Фарерских островах в Дании два одинаковых иглу сдаются по 150 долларов за ночь. (Фото Sara / Flickr):







10. Испанский архитектор Антонио Гауди вдохновил Данга Вьет Нга из Вьетнама на строительство гостевого дома «Ханг Нга» в Далате. Туристы прозвали этот дом сумасшедшим. (Фото Dayle and Adrian Questionmark / Flickr):







11. Необычный «Домик Флинтстоунов» в 1976 году построил Уильям Николсон в деревне Хилсборо в Калифорнии. Он «гнул» бетон под давлением сжатого воздуха и затем наносил его на металлический каркас. (Фото Sergei Krupnov / Flickr):







12. Вначале была овца. Ее построили в небольшом городке Тирау в Новой Зеландии и открыли внутри магазин шерсти. Но куда овца без собаки? В этом здании разместили информационный центр, посвященный овечьей лавке. (Фото Anita363 / Flickr):







13. Архитектор Моше Сафди так любил играть в кубики, что не расстался с ними, даже когда вырос. Только масштаб поменялся. В 1967 году он построил в Монреале жилой комплекс «Хабитат 67» из 354 кубов. (Фото Jon Evans):







14. Дом-камень расположен недалеко от городка Фафе в Португалии. Стены зданию заменяют огромные валуны. (Фото Feliciano Guimaraes):







15. С виду — корзина, забытая после пикника где-то в американском штате Огайо. А внутри — гигантский офис компании по производству этих самых корзин, только поменьше. (Фото Hassle Glad / Flickr):







16. Социальные квартиры в этом доме в Амстердаме предназначены для людей старше 55 лет. А выпирающие блоки на здании появились, когда свободных мест не осталось: благодаря пристройкам число квартир увеличилось с 87 до 100. (Фото John Lord / Flickr):







17. Фасад публичной библиотеки Канзаса (США) украшают более 20 книг, выбранных посетителями библиотеки. Среди шедевров оказались и «Приключения Гекльберри Финна» Твена, и «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, и «Властелин колец» Толкиена. (Фото Jonathan Moreau):







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