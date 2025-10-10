Советские автоматы по продаже газировки

Для большинства, родившихся в СССР, вкус детства - это газировка с сиропом из автомата, которая шипела громче шёпота, щекотала губы и поднимала настроение лучше любого другого гостинца. Как только у детей появлялись лишние копейки, они стремглав бежали к автоматам с газированным напитком. Вода с натуральным яблочным, грушевым, малиновым и прочими сиропами стоила всего три копейки и была очень вкусной.
Первое упоминание о советском автомате с газированной водой появилось в прессе в начале 30-х годов. 16 апреля 1932 года газета "Вечерняя Москва" сообщила: «Работник Ленинградского завода "Вена" Агрошкин изобрел интересный аппарат. В каждом магазине посредством этого аппарата можно наладить производство газированной воды.» Агрошкин собственноручно собрал первый советский торговый автомат, который, как писала газета, был установлен в столовой в Смольном. Постепенно торговые автоматы распространялись в магазинах, банях и т.д., но привычный советскому человеку облик приобрели лишь при Хрущеве.
В таких аппаратах была предусмотрена возможность выбора вида сиропа (например, "яблочный" или "грушевый"). Поскольку ассортимент сиропов был большой, а агрегат был рассчитан всего на два вида, то автоматы обычно устанавливались в комплекте - как правило, три-четыре рядом.
В каждом автомате существовало устройство для мойки стакана. Сам стакан следовало поместить вверх дном в углубление , несколько раз надавить - снизу брызгал фонтанчик воды - покрутить при этом стакан, чтобы вся его внутренняя часть равномерно промылась. После этого желательно было пальцами ещё потереть края и повторить процедуру с фонтанчиком.
Несмотря на такую казалось бы "антисанитарию", вся наша большая страна не брезговала пить из общих гранёных стаканов, и что самое интересное, никто не заражался
Для людей, фанатично соблюдающих нормы гигиены, советская промышленность выпускала складные пластмассовые стаканчики. Правда, у них было несколько минусов. Во-первых, их вместимость была меньше гранёного стакана, и потому всю порцию воды из автомата такой стаканчик вместить не мог. Во-вторых, держать стакан надо было строго за верхнюю часть, в противном случае, аршин мог не вовремя сложиться. И, в-третьих, после первого же употребления он становился липким. Как правило, на обладателя такого стаканчика окружающие смотрели с насмешкой: "Ишь, брезгливый какой!". И тем не менее, у пластмассового стаканчика было одно неоспоримое преимущество - в жару, когда у автомата скапливался народ, имея складной стакан, можно было отовариться без очереди. После помывки гранёного стакана, его надо было поставить под краник и опустить в прорезь монетку: 1 копейку - для простой газировки, 3 копейки - для воды с сиропом. А если трёхкопеечных монет вдруг оказывалось много, то можно было налить хоть полстакана сиропа (сироп лился в начале), отставить стакан и повторить процедуру с трёхкопеечной монетой. Тогда получалась весьма сладкая вода с насыщенным вкусом. Специально для таких вот любителей "двойной" порции сиропа в Тбилиси были установлены автоматы, принимающие вместо трёх копеек пять. Порой автомат позволял себе шалости - заглатывал драгоценную монету, а воду не давал. В таких случаях по автомату было принято лупить со всей силой и ненавистью жаждущего человека. В большинстве случаев это помогало: автомат пугался и воду наливал (либо возвращал монету). Бывало и так, что потребителю встречались очень малодушные и трусливые автоматы. Они давали воду без монетки, достаточно было по нему несколько раз внушительно врезать. Такие аппараты ценились особо! Не все знают, но в СССР имелась вполне легальная возможность пить газировку нахаляву и в любых количествах. Существовала даже особая модель автомата для выдачи бесплатной воды. У неё не было монетоприёмного механизма и рекламного щита, однако имелось три кнопки выбора: "вода", "газированная вода" и "порция соли", добавлявшая небольшую порцию поваренной соли для восполнения потерь её организмом через пот. Устанавливались такие автоматы на заводах, фабриках и прочих предприятиях, где их предписывалось иметь в целях охраны труда. Пример данного автомата можно увидеть в фильме "Самая обаятельная и привлекательная". Развивая тему монет, стоит также упомянуть разменные автоматы, устанавливавшиеся по соседству с аппаратами "Газвода" (на снимке справа). Для тех у кого в кармане не оказывалось одно- и трёх-копеечных монет эти автоматы были настоящим спасением. Правда к середине 70-х разменники начали активно демонтироваться, и граждане, не имеющие при себе "меди" вынуждены были делать нелёгкий выбор: либо терпеть жажду, либо опускать в монетоприёмник 20-ти копеечную монету. 20 копеек автоматы воспринимали как 3 и наливали воду с сиропом. Дороговато выходило, но что поделаешь - пить-то хочется. Стоит также отметить, что в подобные ситуации попадали далеко не все. Наиболее сообразительные дети всю зиму собирали "трёшки", чтобы с приходом лета была возможность пить газировку везде, не бегая в поисках подходящих монет. В СССР существовали нормы периодичности обслуживания автоматов - их положено было промывать горячей водой с раствором соды. Для некоторых техников, которые занимались обслуживанием агрегатов, аппараты "Газвода" являлись очень доходным местом. Настраивая уличный автомат с газированной водой нужным образом, с него можно было получить от одного до нескольких рублей в день. При этом, за одним специалистом закреплялось около десятка аппаратов - вот и считайте, сколько мог наварить за сезон техник, совсем немного и незаметно уменьшив в таком автомате дозу сиропа и газа. Впрочем, граждане тоже не оставались в долгу и приучились потреблять газированную воду бесплатно. Многоразовые трехкопеечные монеты с дырочками на леске (как "двушки" в телефонах-автоматах) в автоматах с газированной водой почему-то не действовали, и заводские умельцы наладили выпуск псевдо-монеток - стальных шайб, выточенных на станках, весом и размером напоминающих трехкопеечные монеты. Существовали и другие способы обмана автоматов. Один из таких способов выглядел так: в лоток для возврата сдачи, в специальную щёлочку вставляли ламельку (тонкую металлическую пластинку), просовывали до щелчка... - и вот вам халява! Ребятня наслаждалась всем двором, пили практически один сироп. Но особой популярностью пользовался способ нанесения сильного удара кулаком в нужное место сбоку автомата (там иногда была нацарапана надпись "бить сюда"), и этому способу был даже посвящён один из выпусков детского киножурнала "Ералаш" (№64). В семидесятых годах началась постепенная деградация автоматов. На смену красным автоматам пришли серо-голубые. В них по-прежнему можно было выбирать сироп, однако ассортимент во всех рядом стоящих аппаратах был один и тот же. Знаменитые гранёные стаканы из автоматов стали активно эксплуатироваться любителями сообразить на троих. Происходило это в основном 1 и 15 числа каждого месяца, когда на предприятиях выплачивали зарплату и аванс. После принятия горячительных напитков эти стаканы обычно возвращали на место, если конечно позволяло последующее состояние опьянения. На восьмидесятые годы пришлась очередная массовая замена автоматов. Новые модели были весьма безлики, но газировка в них оставалась всё такой же вкусной. Выбор сиропа, как правило, отсутствовал. И всё же для жителей крупных советских городов существовала альтернатива: кое-где были установлены автоматы с фантой и пепси-колой, и каждый желающий мог насладиться неповторимым мыльным вкусом заокеанского продукта и последующим жжением в пищеводе. Стоило такое удовольствие недёшево - 20 копеек за порцию, но чего не сделаешь ради "глотка свободы"... Однако вернёмся к автоматам, а точнее к стаканам. В последние годы правления Брежнева они всё чаще стали пропадать. Нет, стаканы не воровали. Их брали всё те же любители "залить за воротник". Вот только теперь не возвращать стаканы стало нормой. Их попросту развешивали где-нибудь поблизости на деревьях. Характерной приметой начала перестройки стало массовое исчезновение стаканов и перебои с сиропом. Ближе к девяностым это превратилось в настоящее бедствие. И если первую проблему удавалось решать посредством посадки стаканов на цепь, то с сиропом дела обстояли хуже. В те годы нередко приходилось пить газированную воду без сиропа. Связано это было с "антиалкогольной" вырубкой виноградников и прочими атрибутами наступления эры демократии. Интересно, что с приходом демократии не только у советских стаканов "вырастали ноги". Точно такие же явления происходили и в других социалистических странах. Видимо дух свободы каким-то непостижимым образом вселялся в стеклянные тельца стаканов. С развалом СССР продажа и обслуживание аппаратов "Газвода" перестала быть рентабельной, и советские автоматы, как символ единого народа, пившего из одного стакана, канули "в Лету". В крупных городах они стояли немым укором вплоть до середины 90-х годов, затем их демонтировали и продали на металлолом. Рынок автоматной торговли стал возрождаться лишь в начале двухтысячных годов. Несмотря на то, что современные автоматы стилизованы под советские, газированная вода из них не имеют ничего общего с советской. Сплошь синтетика. Недаром пчёлы облетают такие автоматы стороной. Ну а напоследок, одна забавная история от том, как Хрущев не поладил с автоматом по продаже "газировки". Дело было так. Во время поездки по Соединенным Штатам, советского лидера познакомили с новым чудом техники - автоматом газированной воды. Агрегат был не простой: продавая "газировку" клиентам, мужчинам он наливал апельсиновый сироп, а женщинам - вишнёвый. Разгадка такой сообразительности таилась в примитивном фотоэлементе, которым был оборудован автомат. Разумеется, женщина в юбке свет загораживала больше, чем мужчина в брюках. В время испытаний незадачливый Никита Сергеевич раз за разом получал в руки стакан с вишнёвой газировкой. Выяснилось, что фотоэлемент реагировал на широкие штаны, которые так любил носить Хрущев. Говорят, после этого досадного недоразумения в СССР даже приостановили выпуск торговых автоматов. Ещё чутка фоток.
