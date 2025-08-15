С нами не соску...
Способы для ускорения метаболизма

Наверняка ты слышал о том, что для ускорения метаболизма полезно больше пить и больше двигаться. Но есть еще целый список факторов, влияющих на него не так, как тебе нужно! Способы для ускорения метаболизма

1. Ешь мало молочных продуктов


Для роста мышечной массы и снижения веса важно употреблять больше молочного, особенно кисломолочного: творога, йогурта, ряженки.

2. Спишь в тепле


Исследования показали, что если установить в спальне температуру не выше 18−19 градусов, будет активнее сжигаться так называемый коричневый жир, который используется для обогревания тела.

3. Полностью исключаешь углеводы


В целом диеты с низким содержанием углеводов полезнее диет с минимумом жиров, но полностью убирать их не стоит, особенно если ты занимаешься спортом. Мышцы требуют гликогена, который вырабатывается из углеводов, в противном случае у тебя просто не будет энергии.

4. Неправильные перекусы


Не нужно есть низкокалорийные рисовые батончики, позволь себе орехи. Жирные кислоты в них помогают быстрее сжигать жир, а значит, больше калорий в течение дня.

5. Неправильные тренировки


Интенсивные интервальные тренировки в течение 20 минут полезнее обычной в течение 40!

6. Не гуляешь по утрам


Тренировка или обычная прогулка при дневном свете важна для правильного метаболизма. К тому же утренние активности помогают соблюдать циркадный ритм и лучше спать.

источник

