20 увлекательных интересных фактов о гейшах

Страна Восходящего Солнца имеет большое культурное наследие. Гейши являются его хранительницами на протяжении уже нескольких столетий. Образ загадочной красавицы в кимоно трогает и увлекает людей по всему миру.
1. На языке оригинала это слово звучит как «гэйся», где «гэй» обозначает искусство, а «ся» — человек. Совместив это, соответственно получаем «человека искусства».
2. Главная задача гейши — развлекать своих клиентов танцем, пением, ведением чайной церемонии, беседой и другой программой, необходимой для культурного и интересного времяпровождения.
3. Японские мужчины особенно ценят гейш за умение вести раскрепощенный разговор, естественное общение с ними и умение польстить мужскому самолюбию. Это никогда не могли себе позволить женщины других социальных слоев, связанные традиционными условностями.
4. Запрета на интимные отношения между гейшей и мужчиной никогда не было и всё зависело от сговорчивости девушек, но это уже являлось частью личной жизни, а не профессии.
5. Первоначально гейшами были мужчины. Это были заводилы, совмещавшие функции массовика-затейника, тамады и аккомпаниатора песен.
В 1761 году в Ёсивара появилась первая профессиональная женщина-гэйся. Вскоре женщины-гэйся стали так популярны, что полностью вытеснили с этой работы мужчин. Уже к началу XIX века термин «гэйся» стал обозначением исключительно женской профессии.
6. Гейшу можно заказать с почасовой оплатой. И хотя она проводит с мужчиной вечер, а зачастую это целая компания мужчин, такое время препровождение крайне редко заканчивается интимными отношениями. Подобное не увидишь в других культурах.
7. Мужчина, идущий в дом гейш, знает, что всё сказанное или сделанное им там, никогда не выйдет за приделы этих стен. Именно жесткое соблюдение кодекса молчания, согласно которому гейша не вправе говорить о происходящем, позволяет домам гейш существовать уже на протяжении четырехсот лет.
8. Чаще всего гейшами становились девочки из бедных семей, проданные в окия (дома гейш), дочери владелиц таких домов или дочери самих гейш. В основном девочек в такие общины продавали их семьи, из-за неспособности даже прокормить, а не то что дать какое-либо образование.
9. В гейши отбирали только миловидных, сообразительных и способных к обучению. К тому же их учили, кормили, обеспечивали одеждой. Дабы служба не казалась им медом, на них возлагали и всю работу по дому, начиная с самой черной и неблагодарной.
10. В древности образование гейши начиналось с 10-летнего возраста, сегодня строго с 16 лет. За время подготовки будущей гейше необходимо овладеть множеством навыков, такими как пение, танцы, владение музыкальными инструментами, умение проводить чайные церемонии по всем правилам, поддержать беседу, быть в курсе последних тенденций, тонкостям внешнего вида.
11. Пока майко (ученица-гейша) не потеряет девственность и не станет женщиной, она не считалась гейшей. Но это был единственный момент в жизни гейши, когда она оказывала клиенту сексуальные услуги в обязательном порядке.
Майко понятия не имели об этой стороне отношений с мужчинами, поэтому право первой ночи стоило очень дорого и клиент для этой цели отбирался с особой тщательностью. По окончании процедуры майко переставала быть ученицей и становилась полноправной гейшей, имея с этого момента право на специальную причёску.
12. Нанесение макияжа — это целый ритуал. Пунцовая помада наносится на половину губ, придавая им соблазнительную форму. Полоска не окрашенной белилами кожи, остающуюся вдоль линии волос, гейши сумели обратить в свою пользу, создав иллюзию того что на них надета маска. Кусочек не закрашенной кожи, в том месте, где она выглядывает из-под кимоно на спине, подчеркивает чувственность обнаженной шеи.
13. Самым ценным имуществом гейши всегда были её кимоно. У первоклассной гейши их должно быть не менее 22. Сшитые из тончайшего шёлка, каждое из них стоит несколько тысяч долларов.
14. Пройдя обряд посвящения, гейша начинала работать самостоятельно. Клиенты оплачивали время, проведенное в обществе красавицы. С самого начала своей карьеры гейши создавали себе репутацию, которую необходимо было поддерживать.
15. Очень часто у гейши находился покровитель — «данна», с которым она проводила большую часть своего рабочего времени. Данна должен содержать девушку (что весьма нелёгкое бремя — цены на одни только кимоно весьма заоблачные), а также способствовать росту её популярности. Нередко покровитель имеет от нее детей, о которых он тоже заботится.
16. Единственное, чего данна сделать не в праве — так это жениться на своей гейше. Ведь гейши не имели права выходить замуж, не «выйдя из бизнеса». Такое право имели только «матушки».
17. Иметь на содержании гейшу — означает для мужской элиты значительное повышение престижа. И не только из-за исключительной дороговизны такого «хобби», так как на содержание женщины может уходить до 300 тысяч долларов в год и даже больше. Статус данны указывает на то, что мужчина обладает безупречным вкусом и является тонким знатоком и подлинным ценителем японских идеалов красоты. Быть покровителем гейши всегда считалось верхом престижа и благополучия.
18. Искусство японских красавиц пережило самый серьезный кризис после Второй мировой войны, когда страна обеднела и почти не осталось состоятельных людей. Да и те, кто остались, совершенно не хотели тратить деньги на развлечения.
19. Японию заполонили американцы, которые не считали нужным уважать древнейшую культуру этой страны. Гейшами они называли всех женщин, которые от безысходности и явной нужды оказывали им, так не хватавшего на чужбине, внимание.
20. Но в то время бедности и разрухи и настоящим гейшам нужно было как-то выживать и сохранять свое дело. Некоторые не гнушались связями с американцами, но все же большинству удалось пережить эти тяжелые времена и донести до сегодняшнего дня неизменные традиции и культурное наследие целой страны.
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