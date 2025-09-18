С нами не соску...
Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Самые красивые железнодорожные маршруты мира Путешествие на поезде, когда за окном сменяют друг друга невероятной красоты пейзажи, — отдельный вид удовольствия, да еще и экологичный. Мы выбрали лучшие маршруты — от швейцарских Альп до австралийских красных пустынь

Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Норвегия, Фломская железная дорога


Маршрут: Флом — Мюрдал Время в пути: 1 час Стоимость билетов: 490 норвежских крон Эта дорога входит во все возможные списки самых живописных железнодорожных маршрутов — в 2014 году сервис Lonely Planet у и вовсе назвал поездку по Фломской железной дороге самым красивым в мире путешествием на поезде.
Фломская железная дорога работает круглый год, и красиво здесь в любой сезон. По пути можно увидеть классические норвежские пейзажи — горы, водопады, долины, реки. Во Фломе можно полюбоваться на Эурланн-фьорд, приток знаменитого Согне-Фьорда. По пути в Мюрдал поезд постоянно едет вверх: станция находится на высоте 867 метров над уровнем моря. Через Мюрдал проходит Бергенская железнодорожная ветка, а значит, добраться до Фломской дороги можно из Осло за 4 часа 40 минут. Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Швейцария, «Ледниковый экспресс»


Маршрут: Церматт — Санкт-Мориц Время в пути: 7 часов 50 минут Стоимость билетов: 152 швейцарского франка за билет в один конец в вагон второго класса, 268 швейцарских франков — в первом классе «Ледниковый экспресс» получил свое название в честь ледника, находящегося на маршруте. Это самый медленный экспресс в мире — на самом деле, поезд не скоростной, за восемь часов он преодолевает всего 290 км от одного популярного швейцарского горнолыжного курорта до другого. Состав идет через Альпы, и эксперты говорят, что это один из лучших способов увидеть красоту этого региона. Причем лучше всего путешествовать первым классом, в вагонах с огромными панорамными окнами. Цены на билет в один конец вполне сравнима со стоимостью перелета.
Сэкономить можно, проехав не весь маршрут, а только часть. Например, чтобы посмотреть одну из самых знаковых достопримечательностей маршрута — виадук Ландвассер, можно взять билет из Санкт-Морица в Андерматт. Он обойдется в 84 швейцарских франка. На «Ледниковом экспрессе» можно прокатиться в любое время года. Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Швейцария — Италия, «Бернина экспресс»


Маршрут: Кур (Швейцария) — Тирано (Италия) Время в пути: 4 часа Стоимость билетов: 77 швейцарских франков за билет второго класса в один конец или 125 швейцарских франков за билет первого класса Один из самых эффектных способов пересечь Альпы и попасть из Швейцарии в Италию (и наоборот). Маршрут уникальный: 55 тоннелей, 196 мостов, а еще поезд поднимается на высоту 2 253 метра над уровнем моря и проезжает ледник. Ретийская дорога — часть пути из Тузиса в Тирано — имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати,«Бернина экспресс» тоже проходит по виадуку Ландвассер — и стоит в два раза дешевле «Ледникового экспресса». Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Шотландия, Вест-Хайлендская линия железной дороги


Маршрут: Глазго — Маллай Время в пути: 5 часов 30 минут Стоимость билетов: от £24,40 за билет в один конец Самый примечательный отрезок пути — виадук Гленфиннан, знакомый многим по фильмам про Гарри Поттера. Он расположен между Маллайем и Форт-Уильямом, поэтому проследите, чтобы билет включал в себя этот участок. Помимо виадука на этом маршруте можно любоваться типичными (но совершенно фантастическими) шотландскими пейзажами с лугами, долинами и вересковыми пустошами. Поезд также проезжает мимо настоящего средневекового замка Дамбартон, а горизонт украшают Аррочарские Альпы. Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Австрия, Земмерингская железная дорога


Маршрут: Вена — Грац Время в пути: участок Земмерингской дороги поезд проедет за 45 минут Стоимость билетов: от €14 за самый недорогой билет Формально Земмерингской железной дорогой называется участок пути длиной 41 км от городка Глоггниц до Мюрццушлаг — чтобы проехать по нему, нужно купить билет из Вены в Грац. Это первый высокогорный желездорожный путь в Европе, открытый в 1854 году. За 150 лет дорогу практически не перестраивали, только обновили и провели контактный провод для электропоездов. Во время строительства основной концепцией проекта был «пейзаж в саду»: архитектор пытался гармонично встроить железную дорогу в природные красоты. В 1998 году Земмерингская железная дорога стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На пути вас ждут 16 виадуков и 15 тоннелей, долины, реки, озёра и горные вершины. Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Россия, Кругобайкальская железная дорога


Время в пути: 1 или 2 дня (зависит от выбранной экскурсии) Стоимость билетов: от 3 000 до 4 000 руб. в зависимости от туроператора Когда-то эта дорога длиной 84 км, огибающая Байкал с юга, была частью Транссибирской магистрали, но в середине XX века, когда был введен дублирующий участок через Олхинское плато, эта линия потеряла свое значение. Позже после строительства Иркутской ГЭС, часть пути была затоплена водами Иркутского водохранилища, и участок пути Байкал — Слюдянка стал тупиковым. В 1980-90-х годах часть дороги реконструировали, и сегодня эта ветка является архитектурно-ландшафтным заповедником. Маршрут чисто туристический, здесь проводят экскурсии. Поездка по Круглобайкальской дороге — отличный способ посмотреть на великое озеро. Тур можно купить в одной из туристических компаний Иркутска.По пути будет возможность увидеть Белую выемку (выход мрамора с редким сочетанием пород и минералов) и, конечно, прекрасные виды Байкала. Летом и осенью по маршруту ходит ретро-поезд с настоящим паровозом. Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Индия, Дарджилинг-Гималайская железная дорога


Маршрут: Дарджилинг — Силигури Время в пути: 2 часа Стоимость билетов: от 1 000 индийских рупий на дизельном составе до 1 700 — на старинном паровозе Дорога, соединяющая Дарджилинг и Силигури, была построена в конце XIX века, и по ней до сих пор ходят старые составы с паровозами. Одна из причин — в уникальности путей: они узкоколейные (ширина всего 2 фута, в два с половиной раза уже, чем в России и Европе), а значит, и вагоны отличаются от привычных нам. Местный поезд даже называют игрушечным, настолько он мал в сравнении с обычными составами. Менять пути очень дорого, закупать новые составы невыгодно. Зато старые паровозы радуют туристов: путешествие из Дарджилинга в Силигури очень популярно, хотя дорога используется и для перевозки грузов. Сам маршрут составляет всего 86 километров, но за это расстояние поезд поднимается на высоту примерно 2 200 метров над уровнем моря. По пути есть несколько нестандартных решений для разворота поезда: кольца, а не обычные повороты. Состав идет по горам, мимо чайных плантаций и индийских деревень. Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Япония, Токио — Осака


Маршрут: Токио — Осака Время в пути: 3 часа Стоимость билетов: 19 300 йен По этому маршруту курсирует современный синкансен — современный скоростной поезд-пуля. Расстояние в 515 километров он преодолевает всего за два с половиной часа. Дорогу из Токио в Осаку построили еще в 1960-е годы, а первый поезд запустили в 1964-м, за несколько дней до открытия Олимпийских игр. Тогда он развивал скорость «всего» в 210 км/час, а сегодня на некоторых участках разгоняется до 270. Что можно увидеть при такой быстрой езде? На самом деле, многое. Поезд мчится по высокоскоростной железнодорожной магистрали и проезжает долины и горы (в том числе знаменитую Фудзиямуы), холмы, леса и рисовые поля. Самые красивые железнодорожные маршруты мира

Австралия, Аделаида — Дарвин


Маршрут: Аделаида — Дарвин Время в пути: 3 дня Стоимость билетов: от 2 349 долларов (158 300 рублей) за билет в одну сторону. Цена зависит от сезона и класса вагона Хороший способ пересечь Австралию — отправиться в путешествие по железной дороге из Аделаиды в Дарвин. Путь проходить через Красный центр континента — средоточие пустынь. Пассажиры увидят пастбища, джунгли, равнины — в общем, все многообразие австралийских пейзажей. На остановках можно погулять по городам, в некоторых даже проводят экскурсии — например, по Кэтрин и Элис-Спрингс. Маршрут сложно назвать коротким: почти 3 000 километров поезд The Ghan проезжает за три дня и две ночи. В стоимость билета включено трехразовое питание. Комфортнее всего путешествовать в Платиновом вагоне, где у каждого пассажира есть своя ванная комната. Учтите, что поезд отправляется раз в неделю, а в самый жаркий сезон, с середины декабря до середины января, делает перерыв.

источник


