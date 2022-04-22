15 бывших миллиардеров, потерявших свое состояние

Что самое худшее с вами случалось в жизни? Кто-то оскорблял ваши чувства, вы теряли близких, теряли деньги? Что бы это ни было — вы сталкивались с определенными потерями. А так как мы тратим большую часть сил на то, чтобы зарабатывать деньги, денежные потери занимают в нашей жизни ощутимое место.



В мире менее двух тысяч миллиардеров — они владеют состоянием, которого не видать большей части жителей нашей планеты. Однако то, что они достигли такого успеха, не означает, что они защищены от провала. В этом списке вы найдете истории людей, владевших миллиардами, но потерявших их в кратчайшие сроки.











Марта Стюарт

Роберт Джонсон

Фрэнк Левинсон

Бобби Рэй Джонсон-младший

Томас Фридман

Санджив Сидху

Барбара Дэвис

Сэм Уайли

Шон Куинн

Антон Шеклер

Бьёрголфур Гудмундссон

Адольф Меркле

Альберто Вилар

Роберт Аллен Стэнфорд

Эйке Батиста